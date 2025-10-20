 Zum Inhalt springen

Ricotta, Tag 4 Safran-Ricotta-Risotto mit mediterranem Rindfleischspiessli

Christian kocht für seine Gäste ein Safran-Ricotta-Risotto mit mediterranem Rindfleischspiessli und Basilikum-Butter

20.10.2025, 00:13

REZEPT INFOS

Portionen: 6 

Vorbereitungszeit: 20 Min.

Zubereitungszeit: 1 Std. 20 Min.

Gewinnerrezept als PDF

ZUTATEN

Mediterrane Rindfleischspiessli

  • 1,2-1,4Kg          Rumpsteak (am besten ohne Schwarte)
  • 2-3 EL                Olivenöl
  • 2-3 Zweige      Rosmarin, Thymian
  • etwas                 Salz, bunter Pfeffer
  • Alufolie

Safran-Ricotta-Risotto

  • 300-320g        Arborio Risotto
  • 500-700 ml     Brühe, am besten selbstgemachte Brühe
  • 2g                       Safranfäden
  • Etwas                Salz, bunter Pfeffer
  • 500g                  Ricotta
  • 1                           Zitrone
  • 250 ml               Weisswein
  • ½ Zehe              Knoblauch
  • 1                            Zwiebel
  • 150g                   Grana Padano oder Parmesan
  • 30g                     Butter

Basilikum-Butter

  • 250g                  Butter
  • 1 Bund               Basilikum
  • 1-2 TL                 Olivenöl
  • 1                           Zitrone
  • etwas                 Salz, bunter Pfeffer, Balsamico Essig
  • 1                            rote Zwiebel
  • ½                         Knoblauch

 

Grill Gemüse

  • 1                            gelbe runde Zucchetti
  • 12                         Mini-Peperoni (gelb und orange) oder eine grosse Peperoni
  • 1                            rote Zwiebeln
  • 1 EL                     Olivenöl
  • eine Prise         Salz, Pfeffer, Rosmarin, Basilikum
  • ca. 10                  getrocknete Cherrytomaten

ZUBEREITUNG

Basilikum-Butter

  • Die Butter in einer Rührschüssel abgedeckt draussen weich werden lassen.
  • Den Basilikum abzupfen und die Stängel grob zerkleinern.
  • Zwiebel und Knoblauch klein schneiden.
  • Alles zusammen mit etwas Olivenöl und Zitronensaft in einen Blender geben oder mit einem Pürierstab mixen – aber nicht zu lange, sonst wird der Basilikum bitter.
  • Die Mischung vorsichtig unter die Butter rühren.
  • Anschliessend mit etwas Balsamico, Salz und Pfeffer abschmecken.
  • Die Masse in einen Spritzsack füllen, in Portionen auf ein Backpapier spritzen oder in kleine Schälchen abfüllen
  • Bis zum Servieren kühl stellen und im Kühlschrank fest werden lassen.

 

Safran-Ricotta-Risotto

  • Für das Risotto Zwiebeln und Knoblauch in feine Würfel schneiden
  • Die Safranfäden in einem Schälchen mit lauwarmem Wasser auflösen.
  • In einem Topf das Olivenöl erhitzen, die Zwiebeln darin glasig andünsten und den Knoblauch kurz mitdünsten.
  • Dann den Risottoreis dazu geben und leicht andünsten, bis er etwas Farbe bekommt.
  • Mit Weisswein ablöschen, kurz köcheln lassen und mit Brühe leicht bedecken.
  • Butter hinzugeben und schmelzen lassen
  • Alles leicht köcheln lassen, immer wieder mit Brühe nachgiessen und dabei regelmässig rühren.
  • Ca. 20-25 Minuten leicht köcheln lassen, bis der Reis gar, aber noch etwas bissfest ist. Der Risotto sollte eine cremige Konsistenz haben.
  • Wenn der Reis gar ist, den geriebenen Grana Padano oder Parmesan sowie den Safran einrühren.
  • Mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer abschmecken.
  • Vor dem Anrichten den Ricotta unterheben und das Risotto nochmals abschmecken.

Grill-Gemüse

Am Vortag:
Cherrytomaten halbieren und in der Heissluftfritteuse bei 70–90 Grad etwa 3–4 Stunden trocknen.

Tipp:
Für eine längere Haltbarkeit und mehr Aroma können die getrockneten Tomaten in einem kleinen Marmeladenglas eingelegt werden – mit etwas Knoblauch, Kümmel, Salz, Pfeffer, Essig, Rosmarin und Zwiebeln. Das Glas anschliessend mit Olivenöl bis zum Rand auffüllen.
Wenn die Tomaten bereits am Folgetag verwendet werden, ist das Einlegen nicht unbedingt nötig.

Am Zubereitungstag:

  • Zucchetti und Peperoni waschen.
  • Die Zucchetti in 1 cm dicke Scheiben schneiden.
  • Die Peperoni halbieren, Kerne und den Strunk entfernen.
  • Die Zwiebeln schälen und vierteln.
  • Eine Grillpfanne stark erhitzen und dann das Gemüse einzeln darin von beiden Seiten anbraten, bis ein schönes Grillmuster entsteht.
  • Vor dem Anrichten, das Gemüse nochmals in eine Pfanne geben und mit den getrocknete Cherrytomaten in Olivenöl anbraten.
  • Mit Salz, Pfeffer, Rosmarin und Basilikum abschmecken.

 

Rindfleischspiessli

  • Rumpsteak vom Fett und von den Sehnen befreien, dann in ca. 3 cm dicke Würfel schneiden und 3–4 Stücke auf kleine Holzspiesse stecken.
  • Die Spiesse in einer Grillpfanne mit etwas Olivenöl 2–3 Minuten von beiden Seiten kurz scharf anbraten
  • Anschliessend die Pfanne Olivenöl, Rosmarin und Thymian erhitzen.  
  • Die Spiesse mit Salz und Pfeffer würzen, dann auf Alufolie legen und mit dem Olivenöl-Rosmarin-Thymian-Gemisch übergiessen.
  • Die Folie verschliessen und die Spiesse bei maximal 80 Grad ca. 10 Minuten im Ofen ruhen lassen.

En Guete !

