Christian kocht für seine Gäste ein Safran-Ricotta-Risotto mit mediterranem Rindfleischspiessli und Basilikum-Butter

REZEPT INFOS Box aufklappen Box zuklappen Portionen: 6 Vorbereitungszeit: 20 Min. Zubereitungszeit: 1 Std. 20 Min.

Gewinnerrezept als PDF

ZUTATEN

Mediterrane Rindfleischspiessli

1,2-1,4Kg Rumpsteak (am besten ohne Schwarte)

2-3 EL Olivenöl

2-3 Zweige Rosmarin, Thymian

etwas Salz, bunter Pfeffer

Alufolie

Safran-Ricotta-Risotto

300-320g Arborio Risotto

500-700 ml Brühe, am besten selbstgemachte Brühe

2g Safranfäden

Etwas Salz, bunter Pfeffer

500g Ricotta

1 Zitrone

250 ml Weisswein

½ Zehe Knoblauch

1 Zwiebel

150g Grana Padano oder Parmesan

30g Butter

Basilikum-Butter

250g Butter

1 Bund Basilikum

1-2 TL Olivenöl

1 Zitrone

etwas Salz, bunter Pfeffer, Balsamico Essig

1 rote Zwiebel

½ Knoblauch

Grill Gemüse

1 gelbe runde Zucchetti

12 Mini-Peperoni (gelb und orange) oder eine grosse Peperoni

1 rote Zwiebeln

1 EL Olivenöl

eine Prise Salz, Pfeffer, Rosmarin, Basilikum

ca. 10 getrocknete Cherrytomaten

ZUBEREITUNG

Basilikum-Butter

Die Butter in einer Rührschüssel abgedeckt draussen weich werden lassen.

Den Basilikum abzupfen und die Stängel grob zerkleinern.

Zwiebel und Knoblauch klein schneiden.

Alles zusammen mit etwas Olivenöl und Zitronensaft in einen Blender geben oder mit einem Pürierstab mixen – aber nicht zu lange, sonst wird der Basilikum bitter.

Die Mischung vorsichtig unter die Butter rühren.

Anschliessend mit etwas Balsamico, Salz und Pfeffer abschmecken.

Die Masse in einen Spritzsack füllen, in Portionen auf ein Backpapier spritzen oder in kleine Schälchen abfüllen

Bis zum Servieren kühl stellen und im Kühlschrank fest werden lassen.

Safran-Ricotta-Risotto

Für das Risotto Zwiebeln und Knoblauch in feine Würfel schneiden

Die Safranfäden in einem Schälchen mit lauwarmem Wasser auflösen.

In einem Topf das Olivenöl erhitzen, die Zwiebeln darin glasig andünsten und den Knoblauch kurz mitdünsten.

Dann den Risottoreis dazu geben und leicht andünsten, bis er etwas Farbe bekommt.

Mit Weisswein ablöschen, kurz köcheln lassen und mit Brühe leicht bedecken.

Butter hinzugeben und schmelzen lassen

Alles leicht köcheln lassen, immer wieder mit Brühe nachgiessen und dabei regelmässig rühren.

Ca. 20-25 Minuten leicht köcheln lassen, bis der Reis gar, aber noch etwas bissfest ist. Der Risotto sollte eine cremige Konsistenz haben.

Wenn der Reis gar ist, den geriebenen Grana Padano oder Parmesan sowie den Safran einrühren.

Mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer abschmecken.

Vor dem Anrichten den Ricotta unterheben und das Risotto nochmals abschmecken.

Grill-Gemüse



Am Vortag:

Cherrytomaten halbieren und in der Heissluftfritteuse bei 70–90 Grad etwa 3–4 Stunden trocknen.

Tipp:

Für eine längere Haltbarkeit und mehr Aroma können die getrockneten Tomaten in einem kleinen Marmeladenglas eingelegt werden – mit etwas Knoblauch, Kümmel, Salz, Pfeffer, Essig, Rosmarin und Zwiebeln. Das Glas anschliessend mit Olivenöl bis zum Rand auffüllen.

Wenn die Tomaten bereits am Folgetag verwendet werden, ist das Einlegen nicht unbedingt nötig.

Am Zubereitungstag:

Zucchetti und Peperoni waschen.

Die Zucchetti in 1 cm dicke Scheiben schneiden.

Die Peperoni halbieren, Kerne und den Strunk entfernen.

Die Zwiebeln schälen und vierteln.

Eine Grillpfanne stark erhitzen und dann das Gemüse einzeln darin von beiden Seiten anbraten, bis ein schönes Grillmuster entsteht.

Vor dem Anrichten, das Gemüse nochmals in eine Pfanne geben und mit den getrocknete Cherrytomaten in Olivenöl anbraten.

Mit Salz, Pfeffer, Rosmarin und Basilikum abschmecken.

Rindfleischspiessli

Rumpsteak vom Fett und von den Sehnen befreien, dann in ca. 3 cm dicke Würfel schneiden und 3–4 Stücke auf kleine Holzspiesse stecken.

Die Spiesse in einer Grillpfanne mit etwas Olivenöl 2–3 Minuten von beiden Seiten kurz scharf anbraten

Anschliessend die Pfanne Olivenöl, Rosmarin und Thymian erhitzen.

Die Spiesse mit Salz und Pfeffer würzen, dann auf Alufolie legen und mit dem Olivenöl-Rosmarin-Thymian-Gemisch übergiessen.

Die Folie verschliessen und die Spiesse bei maximal 80 Grad ca. 10 Minuten im Ofen ruhen lassen.

En Guete !