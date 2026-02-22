Inhalt

Safran, Tag 4 - Jakobsmuscheln mit Safran-Riesling-Sauce und Pilaw-Reis René überzeugt seine Gäste mit Jakobsmuscheln auf Gemüsebeet, Safran-Riesling-Sauce und aromatischem Pilaw-Reis.

REZEPT INFOS Box aufklappen Box zuklappen Portionen: 6 Vorbereitungszeit: 45 Min. Zubereitungszeit: 30 Min. Gewinnerrezept als PDF Gewinnerrezept_Safran_Tag 4_Jakobsmuscheln mit Safran-Riesling-Sauce ZUTATEN Safran-Riesling-Sauce ca. 40 g Butter

2 Eschalotten

1 EL Mehl

2 dl Weisswein (Riesling)

5 dl Fischfond

1 Brief Safran, gemahlen

3 dl Vollrahm

1/2 Zitrone, Abrieb und Saft davon

1 Brief Safranfäden

3 dl Gemüsebouillon

1 Knoblauchzehe

etwas Salz, Pfeffer und Chillipulver

10 EL Schlagrahm Jakobsmuscheln auf Gemüsebeet 300 g Karotten

200 g Knollensellerie

1 Lauch

18 Stk. Jakobsmuscheln ohne Corail

wenig Salz, Pfeffer und Fleischgewürz

etwas Bratbutter

3 dl Gemüsebouillon Pilaw-Reis ca. 20 g Butter

2 Eschalotten

480 g Langkornreis

2 Lorbeerblätter

7.5 dl kräftige Gemüsebouillon ZUBEREITUNG Safran-Riesling-Sauce Butter in einer Pfanne warm werden lassen.

Eschalotten klein schneiden und in der Butter andämpfen.

Mehl dazugeben, kurz umrühren und dann mit Weisswein ablöschen.

Fischfond und den gemahlenen Safran dazugeben und Sauce kurz einreduzieren lassen.

Anschliessend den Vollrahm und den Zitronenschalenabrieb dazugeben, unterrühren und die Sauce auf ca. die Hälfte einreduzieren lassen.

Safranfäden in wenig Gemüsebouillon (ca. 20 ml) einweichen lassen, beiseitestellen.

1 Knoblauchzehe pressen und zur Sauce geben.

Gemüsebouillon immer wieder zugeben und einreduzieren lassen, bis die gewünschte Dicke erreicht wurde.

Sauce durch ein Sieb passieren, wieder in die Pfanne geben und nun die Safranfäden und den Saft einer halben Zitrone dazugeben.

Sauce mit Salz, Pfeffer und nach Bedarf mit Chilipulver abschmecken und kurz vor dem Servieren mit Schlagrahm verfeinern. Jakobsmuscheln auf Gemüsebeet Knollensellerie, Karotten und Lauch rüsten und in feine Streifen schneiden (Julienne-Schnitt).

Jakobsmuscheln mit Küchenpapier trocken tupfen und mit Salz, Pfeffer und Fleischgewürz würzen

Gemüse mit Gemüsebouillon aufkochen und 1 Min. zugedeckt kochen lassen, Hitze reduzieren, abschmecken.

In einer heissen Bratpfanne die Jakobsmuscheln mit etwas Bratbutter scharf auf jeder Seite 1 Min. anbraten. Tipp: nach Belieben kann etwas Kaviar als Deko auf die Jakobsmuscheln gelegt werden. Pilaw-Reis Butter in Pfannen (ofenfest für später) heiss werden lassen.

Eschalotten klein schneiden und in der Butter glasig dünsten.

Reis dazugeben und kurz mitdünsten.

Lorbeerblätter dazugeben.

Mit heisser Gemüsebouillon ablöschen und den Reis kurz aufkochen lassen.

Ofen auf 160 Grad Umluft vorheizen.

Die Pfanne mit einem Deckel in den vorgeheizten Ofen geben und für ca. 20 Min. garen lassen. En Guete !

