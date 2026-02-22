REZEPT INFOS
Portionen: 6
Vorbereitungszeit: 45 Min.
Zubereitungszeit: 30 Min.
Gewinnerrezept als PDF
ZUTATEN
Safran-Riesling-Sauce
- ca. 40 g Butter
- 2 Eschalotten
- 1 EL Mehl
- 2 dl Weisswein (Riesling)
- 5 dl Fischfond
- 1 Brief Safran, gemahlen
- 3 dl Vollrahm
- 1/2 Zitrone, Abrieb und Saft davon
- 1 Brief Safranfäden
- 3 dl Gemüsebouillon
- 1 Knoblauchzehe
- etwas Salz, Pfeffer und Chillipulver
- 10 EL Schlagrahm
Jakobsmuscheln auf Gemüsebeet
- 300 g Karotten
- 200 g Knollensellerie
- 1 Lauch
- 18 Stk. Jakobsmuscheln ohne Corail
- wenig Salz, Pfeffer und Fleischgewürz
- etwas Bratbutter
- 3 dl Gemüsebouillon
Pilaw-Reis
- ca. 20 g Butter
- 2 Eschalotten
- 480 g Langkornreis
- 2 Lorbeerblätter
- 7.5 dl kräftige Gemüsebouillon
ZUBEREITUNG
Safran-Riesling-Sauce
- Butter in einer Pfanne warm werden lassen.
- Eschalotten klein schneiden und in der Butter andämpfen.
- Mehl dazugeben, kurz umrühren und dann mit Weisswein ablöschen.
- Fischfond und den gemahlenen Safran dazugeben und Sauce kurz einreduzieren lassen.
- Anschliessend den Vollrahm und den Zitronenschalenabrieb dazugeben, unterrühren und die Sauce auf ca. die Hälfte einreduzieren lassen.
- Safranfäden in wenig Gemüsebouillon (ca. 20 ml) einweichen lassen, beiseitestellen.
- 1 Knoblauchzehe pressen und zur Sauce geben.
- Gemüsebouillon immer wieder zugeben und einreduzieren lassen, bis die gewünschte Dicke erreicht wurde.
- Sauce durch ein Sieb passieren, wieder in die Pfanne geben und nun die Safranfäden und den Saft einer halben Zitrone dazugeben.
- Sauce mit Salz, Pfeffer und nach Bedarf mit Chilipulver abschmecken und kurz vor dem Servieren mit Schlagrahm verfeinern.
Jakobsmuscheln auf Gemüsebeet
- Knollensellerie, Karotten und Lauch rüsten und in feine Streifen schneiden (Julienne-Schnitt).
- Jakobsmuscheln mit Küchenpapier trocken tupfen und mit Salz, Pfeffer und Fleischgewürz würzen
- Gemüse mit Gemüsebouillon aufkochen und 1 Min. zugedeckt kochen lassen, Hitze reduzieren, abschmecken.
- In einer heissen Bratpfanne die Jakobsmuscheln mit etwas Bratbutter scharf auf jeder Seite 1 Min. anbraten.
Tipp: nach Belieben kann etwas Kaviar als Deko auf die Jakobsmuscheln gelegt werden.
Pilaw-Reis
- Butter in Pfannen (ofenfest für später) heiss werden lassen.
- Eschalotten klein schneiden und in der Butter glasig dünsten.
- Reis dazugeben und kurz mitdünsten.
- Lorbeerblätter dazugeben.
- Mit heisser Gemüsebouillon ablöschen und den Reis kurz aufkochen lassen.
- Ofen auf 160 Grad Umluft vorheizen.
- Die Pfanne mit einem Deckel in den vorgeheizten Ofen geben und für ca. 20 Min. garen lassen.
En Guete !