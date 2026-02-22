 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Safran, Tag 4 Jakobsmuscheln mit Safran-Riesling-Sauce und Pilaw-Reis

René überzeugt seine Gäste mit Jakobsmuscheln auf Gemüsebeet, Safran-Riesling-Sauce und aromatischem Pilaw-Reis.

22.02.2026, 17:55

Teilen

REZEPT INFOS

Box aufklappen Box zuklappen

Portionen: 6 

Vorbereitungszeit: 45 Min.

Zubereitungszeit: 30 Min.

Gewinnerrezept als PDF

ZUTATEN

Safran-Riesling-Sauce

  • ca. 40 g  Butter
  • 2               Eschalotten
  • 1 EL          Mehl
  • 2 dl          Weisswein (Riesling)
  • 5 dl          Fischfond
  • 1 Brief     Safran, gemahlen
  • 3 dl          Vollrahm
  • 1/2          Zitrone, Abrieb und Saft davon
  • 1 Brief     Safranfäden
  • 3 dl          Gemüsebouillon
  • 1                Knoblauchzehe
  • etwas     Salz, Pfeffer und Chillipulver
  • 10 EL       Schlagrahm

Jakobsmuscheln auf Gemüsebeet

  • 300 g      Karotten
  • 200 g      Knollensellerie
  • 1                Lauch
  • 18 Stk.    Jakobsmuscheln ohne Corail
  • wenig     Salz, Pfeffer und Fleischgewürz
  • etwas     Bratbutter
  • 3 dl          Gemüsebouillon

Pilaw-Reis

  • ca. 20 g  Butter
  • 2               Eschalotten
  • 480 g      Langkornreis
  • 2               Lorbeerblätter
  • 7.5 dl       kräftige Gemüsebouillon

 

ZUBEREITUNG

Safran-Riesling-Sauce

  • Butter in einer Pfanne warm werden lassen.
  • Eschalotten klein schneiden und in der Butter andämpfen.
  • Mehl dazugeben, kurz umrühren und dann mit Weisswein ablöschen.
  • Fischfond und den gemahlenen Safran dazugeben und Sauce kurz einreduzieren lassen.
  • Anschliessend den Vollrahm und den Zitronenschalenabrieb dazugeben, unterrühren und die Sauce auf ca. die Hälfte einreduzieren lassen.
  • Safranfäden in wenig Gemüsebouillon (ca. 20 ml) einweichen lassen, beiseitestellen.
  • 1 Knoblauchzehe pressen und zur Sauce geben.
  • Gemüsebouillon immer wieder zugeben und einreduzieren lassen, bis die gewünschte Dicke erreicht wurde.
  • Sauce durch ein Sieb passieren, wieder in die Pfanne geben und nun die Safranfäden und den Saft einer halben Zitrone dazugeben.
  • Sauce mit Salz, Pfeffer und nach Bedarf mit Chilipulver abschmecken und kurz vor dem Servieren mit Schlagrahm verfeinern.

Jakobsmuscheln auf Gemüsebeet

  • Knollensellerie, Karotten und Lauch rüsten und in feine Streifen schneiden (Julienne-Schnitt).
  • Jakobsmuscheln mit Küchenpapier trocken tupfen und mit Salz, Pfeffer und Fleischgewürz würzen
  • Gemüse mit Gemüsebouillon aufkochen und 1 Min. zugedeckt kochen lassen, Hitze reduzieren, abschmecken.
  • In einer heissen Bratpfanne die Jakobsmuscheln mit etwas Bratbutter scharf auf jeder Seite 1 Min. anbraten.

Tipp: nach Belieben kann etwas Kaviar als Deko auf die Jakobsmuscheln gelegt werden.

Pilaw-Reis

  • Butter in Pfannen (ofenfest für später) heiss werden lassen.
  • Eschalotten klein schneiden und in der Butter glasig dünsten.
  • Reis dazugeben und kurz mitdünsten.
  • Lorbeerblätter dazugeben.
  • Mit heisser Gemüsebouillon ablöschen und den Reis kurz aufkochen lassen.
  • Ofen auf 160 Grad Umluft vorheizen.
  • Die Pfanne mit einem Deckel in den vorgeheizten Ofen geben und für ca. 20 Min. garen lassen.

En Guete !

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)