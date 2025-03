Sibylle überzeugt mit paniertem Sellerieschnitzel auf Saint Agur-Crème mit Kartoffelsalat an Miso-Dressing und Rüebli mit Kick

REZEPT INFOS Box aufklappen Box zuklappen Portionen: 6 Vorbereitungszeit: 20 Min. Zubereitungszeit: 1 Std. 20 Min.

ZUTATEN

Paniertes Sellerieschnitzel

● 2 grosse Sellerieknollen, ca 1,2 kg insgesamt

● 3 Zweige Rosmarin

● ½ Päckli Panko (japanisches Paniermehl)

● 2 EL Mehl

● 2 Eier, verquirlt

● Ca. 6 EL Bratbutter

● Etwas Salz & schwarzer Pfeffer

● 3 Zitronen, halbiert in einem Netzli oder Scheiben aufs Schnitzel

Saint Agur-Crème

● 450 g Selleriewürfeli (vom geschälten Knollensellerie von den Schnitzeln)

● 2 Knoblauchzehen, geschält und halbiert

● 200 g Creme fraîche

● 125 g Saint Agur (Blauschimmelkäse)

● 2 EL Butter

● Etwas frische Muskatnuss

Miso-Dressing für Kartoffelsalat

● 1 rote Zwiebe,l in feine Scheiben geschnitten

● 1 Knoblauchzehe, in feine Scheiben geschnitten

● 1,5 EL Sesamöl

● 50 ml Apfelessig

● 25 ml Sojasauce

● 75 g helle Misopaste

● 150 ml Wasser

● 1 EL Ingwer, fein geschnitten

● 1 EL Honig

Kartoffelsalat an Miso-Dressing

● 800 g kleine Kartoffeln (neue sind leichter zu Schälen)

● 3 Stangen Sellerie

● ½ Gurke, längs halbiert, ausgehöhlt und in Schnitzen

● 130 g Edamame

● 1,5 EL Kapern, im Mehl gewendet und kurz in Olivenöl frittiert

● nach Gutdünken Miso-Dressing vom Rezept

● Etwas Salz, schwarzer Pfeffer aus der Mühle

● 3 EL gerösteter Sesam

● 3 EL fein geschnittener Schnittlauch

Rüebli mit Kick

● 800 g Rüebli, wenn möglich in verschiedenen Farben

● 2 TL Kreuzkümmelsamen

● 2 TL Honig

● 2 EL Rosenharissa

● 20 g Butter, geschmolzen

● 1 EL Olivenöl

● ¼ – ½ Bund glattblättrige Petersilie

● Granatapfelkerne von ½ Granatapfel

● 1 EL Zitronensaft oder nach Gutdünken

● Etwas Salz und schwarzer Pfeffer

ZUBEREITUNG

Sellerieschnitzel

● Sellerie schälen (am besten aufgestellt mit einem Messer) und in 1 cm dicke Scheiben schneiden. Die mittleren Teile eignen sich dafür am besten.

● Wasser gut salzen und Scheiben mit Rosmarin ca. 5 Min. kochen.

● Ein Stückchen auf Bissfestigkeit prüfen, herausheben und auf Küchenpapier gut abkühlen lassen.

● Selleriescheiben mit Salz und Pfeffer gut würzen, im Mehl wenden und Mehl gut verteilen. Dann im gewürzten Ei und zuletzt im Panko wenden, die Panade gut festdrücken.

● In viel Bratbutter schwimmend ausbacken bis goldbraun, auf Haushaltpapier abtropfen lassen und warm stellen.

● Auf 2-3 gehäuften EL Saint Agur-Crème anrichten.

● Mit einer halben Zitrone im Netzli, einem Zitronenschnitz oder einer Zitronenscheibe servieren.

Saint Agur-Crème

● Die Selleriewürfeli zusammen mit dem Knoblauch in Salzwasser weichkochen.

● Abgiessen, ausdampfen lassen und dann mit Crème fraîche, Saint Agur und Butter mixen.

● Mit Muskatnuss, Pfeffer und Salz abschmecken, nach Geschmack noch etwas Creme fraîche oder Saint Agur ergänzen.

Miso-Dressing

● Zwiebeln und Knoblauch im Sesamöl anbraten.

● Mit dem Essig ablöschen und einmal aufkochen.

● Vom Herd nehmen, alle weiteren Zutaten dazugeben und fein mixen.

● In eine Flasche abfüllen und im Kühlschrank aufbewahren.

Kartoffelsalat

● Kartoffeln in Salzwasser kochen und noch warm schälen, längs halbieren, grössere Kartoffeln vierteln.

● Mit allen weiteren Zutaten für den Salat mischen, Miso-Dressing dazu und abschmecken.

● Schnittlauch und Sesam darüber geben.

Rüebli mit Kick

● Backofen auf 230 Grad Umluft vorheizen.

● Rüebli schälen und in Stäbchen schneiden (ungefähr vierteln, nicht zu dünne Stäbchen).

● In einer grossen Schüssel Kreuzkümmel, Harissa, Honig, Butter, Öl und ¾ TL Salz verrühren, Rüebli hinzufügen und gut mischen, auf einem grossen, mit Backpapier ausgelegten Blech verteilen.

● 12-14 Min. rösten, die Rüebli sollten noch bissfest, aber angeröstet sein.

● Zum Servieren Peterli, Granatapfel & Zitronensaft mischen, allenfalls nachsalzen oder -pfeffern.

En Guete !