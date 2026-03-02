Inhalt

Sellerie, Tag 5 - Soulfood Sellerie mit Lamm Oliver überrascht seine Gäste mit Soulfood Sellerie und Lamm.

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen

REZEPT INFOS Box aufklappen Box zuklappen Portionen: 6 Vorbereitungszeit: 1 Std. Zubereitungszeit: 3 Std. Gewinnerrezept als PDF Gewinnerrezept_Sellerie_Tag 5_Soulfood Sellerie mit Lamm ZUTATEN Knollensellerie-Suppenschale 6 Knollensellerie

1 dl Zitronen-Olivenöl

1 TL Salz Suppe 3 l Gemüsebouillon

1 Stangensellerie

2.5 Karotten

1.5 rote Zwiebeln

3 dl Vollrahm

etwas Salz und Pfeffer

1 Apfel

1 Birne

etwas Butter

ca. 1 EL Zucker

100 g Blattspinat Lamm 6 Lammracks

etwas Rapsöl

1 Prise Salz

1 Prise Gewürzmischung für Lamm & Wild Sauce 1/2 Knollensellerie

1/2 Karotten

1/2 rote Zwiebel

1 kg Lammknochen

etwas Rapsöl

5 dl Portwein

1 TL Tomatenpüree

2 dl Fleischbouillon

3 TL Gewürzmischung für Lamm & Wild

1/2 TL Zimt

2 Lorbeerblätter ZUBEREITUNG Knollensellerie-Suppenschale Ober- und Unterseite der Knollensellerie abschneiden und Sellerie mit einem Sparschäler schälen.

Zitronen-Olivenöl und Salz mischen und die Knollensellerie damit einpinseln.

Anschliessend auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen Zusätzlich die vorher abgeschnittene Oberseite des Knollenselleries als Deckel auf die Knollen legen und mitbacken.

Für ca. 3 Std. bei 180 Grad Ober- und Unterhitze backen und alle 30 Min. die Aussenseiten nochmals mit Zitronen-Olivenöl bestreichen. Tipp: Gargrad durch Einstechen oben prüfen.

Sobald sie weich sind, aus dem Ofen nehmen und bei jeder Knolle, soviel von der Mitte rausschneiden, dass sich eine Schale für die Suppe ergibt. Tipp: die Abschnitte können der Suppe kurz vor dem Pürieren hinzugegeben werden. Suppe Gemüsebouillon zum Kochen bringen.

Stangensellerie, Karotten und Zwiebeln rüsten, in möglichst gleich grosse Stücke schneiden und zur Bouillon geben.

Die Temperatur so weit reduzieren, dass die Bouillon nur noch leicht kocht, anschliessend ca. 3 Std. köcheln lassen.

Nach 3 Std. das Gemüse mit der Bouillon und den Knollensellerie-Abschnitten der Suppenschale direkt im Topf pürieren, Rahm dazugeben und mit Salz und Pfeffer würzen

Apfel und Birne in kleine Würfel schneiden.

Etwas Butter in einer Pfanne flüssig werden lassen, Zucker zugeben und die Apfel- und Birnenstückleindarin caramelisieren.

Blattspinat pürieren und kurz vor dem Servieren als Farbtupfer der Suppe beigeben. Tipp: Nicht früher dazugeben, sonst verfärbt sich die Suppe grau und nicht grün!

Die Suppe in die ausgehöhlten Knollensellerie giessen und die caramelisierten Äpfel- und Birnenstücklein als Deko drüberstreuen. Lamm Die Lammracks mit wenig Rapsöl auf der Fleischseite für ca. 5 Min. anbraten.

Anschliessend wenden und für ca. 10 Min. auf der Knochenseite anbraten. Tipp: Wenn das Eiweiss aus dem Knochen kommt, ist es auf der Aussenseite langsam gut, aber innen noch etwas roh. Dann kann es im Ofen noch etwas nach gegart werden.

Mit einer Prise Salz und einer Gewürzmischung für Lamm & Wild würzen und das Lamm für ca. 5 Min. bei 180 Grad Ober- und Unterhitze in den Ofen geben, damit es von innen fertig garen kann.

Lammracks halbieren und anrichten. Sauce Knollensellerie, Karotte und Zwiebeln rüsten und schneiden.

Lammknochen in einem Topf mit Rapsöl scharf anbraten, bis ein Ansatz am Boden zu sehen ist.

Mit der Hälfte des Portweins ablöschen, Tomatenpüree hinzufügen und wieder scharf anbraten, bis sich erneut ein Ansatz am Boden bildet.

Den restlichen Portwein, das Gemüse und die Bouillon hinzugeben und mit der Gewürzmischung würzen.

Alles bei niedriger Temperatur für ca. 2 Std. einköcheln lassen.

Zimt und Lorbeerblätter hinzugeben und für 1 Std. weiter einköcheln lassen.

Beim Anrichten die Sauce übers Lamm geben. En Guete !

SRF