 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Sellerie, Tag 5 Soulfood Sellerie mit Lamm

Oliver überrascht seine Gäste mit Soulfood Sellerie und Lamm.

02.03.2026, 11:18

Teilen

REZEPT INFOS

Box aufklappen Box zuklappen

Portionen: 6 

Vorbereitungszeit: 1 Std.

Zubereitungszeit: 3 Std.

Gewinnerrezept als PDF

ZUTATEN

Knollensellerie-Suppenschale

  • 6              Knollensellerie
  • 1 dl           Zitronen-Olivenöl
  • 1 TL          Salz                             

Suppe

  • 3 l             Gemüsebouillon
  • 1                Stangensellerie
  • 2.5          Karotten
  • 1.5            rote Zwiebeln
  • 3 dl          Vollrahm
  • etwas     Salz und Pfeffer
  • 1                Apfel
  • 1                Birne
  • etwas     Butter
  • ca. 1 EL   Zucker
  • 100 g      Blattspinat

Lamm

  • 6               Lammracks
  • etwas     Rapsöl
  • 1 Prise     Salz
  • 1 Prise     Gewürzmischung für Lamm & Wild

Sauce

  • 1/2           Knollensellerie
  • 1/2           Karotten
  • 1/2          rote Zwiebel
  • 1 kg          Lammknochen
  • etwas     Rapsöl
  • 5 dl          Portwein
  • 1 TL          Tomatenpüree
  • 2 dl          Fleischbouillon
  • 3 TL         Gewürzmischung für Lamm & Wild
  • 1/2 TL     Zimt
  • 2               Lorbeerblätter

ZUBEREITUNG

Knollensellerie-Suppenschale

  • Ober- und Unterseite der Knollensellerie abschneiden und Sellerie mit einem Sparschäler schälen.
  • Zitronen-Olivenöl und Salz mischen und die Knollensellerie damit einpinseln.
  • Anschliessend auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen Zusätzlich die vorher abgeschnittene Oberseite des Knollenselleries als Deckel auf die Knollen legen und mitbacken. 
  • Für ca. 3 Std. bei 180 Grad Ober- und Unterhitze backen und alle 30 Min. die Aussenseiten nochmals mit Zitronen-Olivenöl bestreichen. Tipp: Gargrad durch Einstechen oben prüfen.
  • Sobald sie weich sind, aus dem Ofen nehmen und bei jeder Knolle, soviel von der Mitte rausschneiden, dass sich eine Schale für die Suppe ergibt. Tipp: die Abschnitte können der Suppe kurz vor dem Pürieren hinzugegeben werden.

Suppe

  • Gemüsebouillon zum Kochen bringen.
  • Stangensellerie, Karotten und Zwiebeln rüsten, in möglichst gleich grosse Stücke schneiden und zur Bouillon geben.
  • Die Temperatur so weit reduzieren, dass die Bouillon nur noch leicht kocht, anschliessend ca. 3 Std. köcheln lassen.
  • Nach 3 Std. das Gemüse mit der Bouillon und den Knollensellerie-Abschnitten der Suppenschale direkt im Topf pürieren, Rahm dazugeben und mit Salz und Pfeffer würzen
  • Apfel und Birne in kleine Würfel schneiden.
  • Etwas Butter in einer Pfanne flüssig werden lassen, Zucker zugeben und die Apfel- und Birnenstückleindarin caramelisieren.
  • Blattspinat pürieren und kurz vor dem Servieren als Farbtupfer der Suppe beigeben. Tipp: Nicht früher dazugeben, sonst verfärbt sich die Suppe grau und nicht grün!
  • Die Suppe in die ausgehöhlten Knollensellerie giessen und die caramelisierten Äpfel- und Birnenstücklein als Deko drüberstreuen.

Lamm

  • Die Lammracks mit wenig Rapsöl auf der Fleischseite für ca. 5 Min. anbraten.
  • Anschliessend wenden und für ca. 10 Min. auf der Knochenseite anbraten. Tipp: Wenn das Eiweiss aus dem Knochen kommt, ist es auf der Aussenseite langsam gut, aber innen noch etwas roh. Dann kann es im Ofen noch etwas nach gegart werden.
  • Mit einer Prise Salz und einer Gewürzmischung für Lamm & Wild würzen und das Lamm für ca. 5 Min. bei 180 Grad Ober- und Unterhitze in den Ofen geben, damit es von innen fertig garen kann.
  • Lammracks halbieren und anrichten.

Sauce

  • Knollensellerie, Karotte und Zwiebeln rüsten und schneiden.
  • Lammknochen in einem Topf mit Rapsöl scharf anbraten, bis ein Ansatz am Boden zu sehen ist.
  • Mit der Hälfte des Portweins ablöschen, Tomatenpüree hinzufügen und wieder scharf anbraten, bis sich erneut ein Ansatz am Boden bildet.
  • Den restlichen Portwein, das Gemüse und die Bouillon hinzugeben und mit der Gewürzmischung würzen.
  • Alles bei niedriger Temperatur für ca. 2 Std. einköcheln lassen.
  • Zimt und Lorbeerblätter hinzugeben und für 1 Std. weiter einköcheln lassen.
  • Beim Anrichten die Sauce übers Lamm geben.

 

En Guete !

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)