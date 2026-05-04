 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Sesam, Tag 4 Saumon-Pralinés à la sauce citronnée mit Süsskartoffelstock

Sonja zaubert für ihre Gäste Saumon-Pralinés à la sauce citronnée mit Süsskartoffelstock.

04.05.2026, 09:25

Teilen

REZEPT INFOS

Box aufklappen Box zuklappen

Portionen: 6 

Vorbereitungszeit: 1 Std. 30 Min.

Zubereitungszeit: 1 Std.

Gewinnerrezept als PDF

ZUTATEN

Lachspralinés

  • 600 g      Lachsfilet
  • 4.5            Toastbrotscheiben
  • 4.5 EL      Halbrahm
  • 2                Eier
  • 150 g       geräucherter Lachs
  • etwas      Pfeffer
  • 100 g       Mehl
  • 3 dl           Weisswein
  • 1                 Zitrone
  • einige      Pfefferkörner
  • 4               Dillzweige
  • 1.5 EL      Salz
  • ca. 50 g  Roter Sesam (Ume Goma)
  • ca. 50 g  Grüner Sesam (Wasabi Goma)
  • ca. 50 g  Gelber Sesam (Yuzu Goma)

Zitronensauce

  • 80 g         Butter
  • 1                 Zwiebel
  • 0.5           Zitrone (Zeste wird gebraucht)
  • 1 dl            Weisswein
  • 3 EL          Zitronensaft
  • etwas      Salz und Pfeffer
  • 3 EL          Crème fraîche

Süsskartoffelstock

  • 2                Süsskartoffeln
  • 2                Kartoffeln, mehligkochend
  • 1                 Pastinake
  • 2-3 dl      Milch
  • 50 g         Butter
  • etwas      Pfeffer und Salz

 

ZUBEREITUNG

Lachspralinés

  • Das Lachsfilet von der Haut befreien, in Stücke schneiden, in einen Gefrierbeutel legen und im Tiefkühler ca. 30 Min. anfrieren lassen.
  • Die Rinde vom Toastbrot abschneiden und den Toast in Würfel schneiden.
  • Das Toastbrot in eine Schüssel geben, mit dem Rahm übergiessen und zugedeckt für ca. 30 Min. kühlstellen.
  • Das Eiweiss vom Eigelb trennen.
  • Den Lachs, 1 Zweig Dill, das eingelegte Toastbrot, eine Prise Salz und das Eiweiss mischen und in einem Cutter oder mit dem Stabmixer pürieren.
  • Den geräucherten Lachs fein würfeln, unter die Masse rühren und nach Belieben die Masse mit Pfeffer würzen.
  • Das Mehl auf einen Teller geben, die Lachsbällchen kurz darin wenden, in den Händen zu gleich grossen Bällchen formen und wieder im Kühlschrank kaltstellen.
  • Tipp: Am besten wäre es, wenn man die Lachsbällchen nochmals für 1 Tag im Kühlschrank ruhen lässt, damit sie später im Sud keine Risse bekommen.
  • Anschliessend einen Sud mit 1.5 l Wasser, dem Weisswein, dem Saft einer Zitrone, Pfefferkörnern, ca. 3 Dillzweigen und Salz aufsetzen.
  • Den Sud kurz aufkochen, dann die Hitze reduzieren und ca. 10 Min. köcheln lassen.
  • Die Lachsbällchen nach und nach im Sud (knapp unter dem Siedepunkt) ziehen lassen, bis sie an die Oberfläche steigen (dies dauert i.d.R. ca. 3 Min.), mit einer Schaumkelle herausnehmen, abtropfen und leicht abkühlen lassen.
  • Die drei Sesamsorten jeweils auf einen Teller geben und jeweils ein Drittel der Bällchen darin wenden und lauwarm servieren.

Zitronensauce

  • 30 g Butter in eine Pfanne geben und die weiteren 50 g Butter in Stückchen schneiden und kaltstellen.
  • Zwiebel fein hacken.
  • Die Schale einer halben Zitrone abreiben.
  • Die gehackte Schalotte und die abgeriebene Zitronenschale in der Butter glasig dünsten und dann mit Weisswein und Zitronensaft ablöschen.
  • Nach Belieben mit Salz und Pfeffer würzen und einkochen lassen.
  • Mit Crème fraîche die Sauce verfeinern.
  • Mit dem Stabmixer die kalten Butterstückchen nach und nach unterrühren.

Süsskartoffelstock

  • Süsskartoffeln, Kartoffeln und die Pastinake schälen und in grobe Stücke schneiden, in eine Steamerform geben und für 40 Min. bei 100 Grad steamen.
  • Tipp: Falls kein Steamer vorhanden ist, kann man das Gemüse auch in Salzwasser weichkochen.
  • Milch und Butter in einer Pfanne erwärmen
  • Das weiche Gemüse mit der Milch und Butter im Cutter oder mit Stabmixer pürieren und nach Belieben mit Salz und Pfeffer abschmecken.
  • Die Masse in einen Spritzsack abfüllen und dressieren.

 

En Guete !

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)