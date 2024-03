REZEPT INFOS Box aufklappen Box zuklappen Portionen: 6 Vorbereitungszeit: 25 Min. Zubereitungszeit: 1 Std. 20 Min.

ZUTATEN

Spätzli

● 300g Halbweissmehl

● 200g Chnöpflimehl

● 3dl Milchwasser (½ Milch, ½ Wasser)

● ½ Kaffeelöffel Salz

● 4 Eier

● 1 EL Gemüsebouillon

Kalbsfilet Geschnetzeltes

● 800g Kalbsfilet

● 3 EL Rapsöl

● 1 TL Sambal Oelek

● 4 EL Kalbsfond

● ½dl Weisswein

● 1 EL Senf

● Salz, Pfeffer, Paprika

Cherrytomatenzweigli

● 5 Cherrytomaten am Zweigli à 6 Portionen

● 1 TL Grobkörniges Salz

● 3 EL Olivenöl

Sauce

● 200g Champignons

● 1 Zwiebel

● 1 Knoblauch

● 1 Saucenrahm

● 2dl Weisswein (Chardonnay)

● 1 EL Bratensauce

● Kalbsfond

ZUBEREITUNG

Spätzli

● Alle Zutaten in eine Schüssel geben.

● Untereinander mischen (Hand oder Maschine) zu einer elastischen Masse schlagen.

● Eine halbe Stunde ruhen lassen.

● Ca. 1 ½ L Wasser Ansetzen mit 1 EL Gemüsebouillon würzen.

● Spätzleteig auf Brett zu dünnen Schlangen abschaben.

● Wenn Spätzli im Wasser nach oben steigen, sind sie fertig.

● Spätzli vor dem Anrichten noch kurz goldbraun anbraten.

Kalbsfilet Geschnetzeltes

● Kalbsfilet in Geschnetzeltes schneiden.

● 1 EL Senf, 3 EL Rapsöl, 1 TL Sambal Oelek, 4 EL Kalbsfond und ca. ½ dl Weisswein zum Geschnetzelten dazugeben und mischen.

● Alles in einen Vakuumbeutel geben, vakuumieren und 24 Stunden ruhen lassen.

● Kalbsfilet im Beutel bei 53 Grad ca. 45 min dampfgaren.

Cherrytomatenzweigli

● Zweige mit 1 TL grobkörniges Salz und 3 EL Olivenöl in einer Schüssel marinieren.

● Tomaten auf der Rückseite mit einem Zahnstocher einstechen, um das spätere Platzen der Tomaten zu verhindern.

● Bei 200 Grad, 20 min in den Ofen.

Sauce

● Pilze in Scheiben, Zwiebeln in Würfel und Knoblauch in Scheiben schneiden.

● In einer Pfanne anbraten.

● Das Ganze mit 1.5 dl Weisswein ablöschen.

● Flüssigkeit vom Vakuumbeutel des gegarten Kalbsfilet Geschnetzeltem dazugeben.

● Mit 1 EL Bratensauce und Kalbsfond abschmecken und reduzieren lassen.

● Vor dem Anrichten Saucenrahm und Fleisch dazugeben.

● Servieren.

En Guete!