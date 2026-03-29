REZEPT INFOS
Portionen: 6
Vorbereitungszeit: 20 Min.
Zubereitungszeit: 1 Std. 20 Min.
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ZUTATEN
Zwetschgen Kompott
- 2 kg Zwetschgen
- 150 g Zucker
- 1 dl Portwein
- 1 Päckli Vanille Zucker
- 2 dl Orangensaft
- 1/2 Zitrone
Apfelmus
- 10 Boskop Äpfel
- etwas Zitronensaft
- 1 Päckli Vanillezucker
- 3 dl Apfelsaft (ohne Kohlensäure)
- 2 dl Orangensaft frisch
Älplermagronen
- 400 g Teigwaren, z.B. Magronen
- 400 g festkochende Kartoffeln
- 350 g rezenter Bündner Bergkäse
- 8 dl Vollrahm
- etwas Chilipaste
- etwas Salz und Pfeffer
- 6 grosse Zwiebeln
- etwas Erdnussöl
Salat
- 1 Endivien Salat
- 1 EL Senf
- 1 EL Mayonnaise
- 2 dl Vollrahm
- etwas Rapsöl
- etwas Kräuterweinessig
- etwas Würzsauce
- etwas Pfeffer
- etwas Streuwürze
- etwas Salatsaucen Gewürz
- 1 Knoblauchzehe
ZUBEREITUNG
Zwetschgen Kompott
- Zwetschgen waschen und entkernen, in einen Topf geben
- Zucker, Portwein, Vanillezucker, Orangensaft und Saft der halben Zitrone zu den Zwetschgen geben
- Alles zusammen kochen, bis es eine sämige, cremige Konsistenz hat
- Evtl. etwas Zwetschgenwasser abschütten
- Abkühlen lassen
Apfelmus
- Äpfel waschen und in Schnitze schneiden
- Mit Apfelsaft, Zitronensaft und Vanillezucker weichkochen
- Danach pürieren und den Orangensaft beigeben
- Nach Belieben mit Schlagrahm und Granatapfelkernen garnieren
Älplermagronen
- Magronen in Salzwasser kochen
- Kartoffeln in Salzwasser al dente kochen. Danach schälen und in Würfel schneiden
- Die Zwiebeln in Streifen schneiden
- Zwiebel-Streifen in der Pfanne mit Erdnussöl dämpfen, bis sie glasig sind
- Mit dem Rahm ablöschen und mit Pfeffer, Chilipaste und Salz kräftig würzen und ca. 10 Min auf gleicher Stufe köcheln lassen
- Je eine Lage Magronen und Kartoffeln in eine Auflaufform geben, darüber eine Lage Käse und die Hälfte der Zwiebelsauce darüber geben. Das gleiche wiederholen
- Auflaufform im Ofen bei 180 Grad für 30 Min. gratinieren
Salat
- Endivien Salat in grobe Streifen schneiden
- lauwarmes Wasser in eine Schüssel geben, Salatstreifen für zirka drei Minuten hineinlegen, abgiessen
- Für die Salatsauce Senf, Mayo, 2 dl Vollrahm, Rapsöl, Essig, Würzsauce, Pfeffer, Streuwürze, Salatsaucen Gewürz und Knobli mischen
- Kurz vor anrichten Salat und Sauce mischen
En Guete !