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Süess & Salzig, Tag 3 Älplermagronen mit Apfelmus, Salat und Zwetschgenkompott

Susanne zaubert für ihre Gäste Älplermagronen mit Apfelmus, Salat und Zwetschgenkompott.

29.03.2026, 23:11

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REZEPT INFOS

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Portionen: 6 

Vorbereitungszeit: 20 Min.

Zubereitungszeit: 1 Std. 20 Min.

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ZUTATEN

Zwetschgen Kompott

  • 2 kg                       Zwetschgen
  • 150 g                     Zucker
  • 1 dl                         Portwein
  • 1 Päckli                 Vanille Zucker
  • 2 dl                         Orangensaft
  • 1/2                          Zitrone

 

Apfelmus

  • 10                           Boskop Äpfel
  • etwas                   Zitronensaft
  • 1 Päckli                 Vanillezucker
  • 3 dl                         Apfelsaft (ohne Kohlensäure)
  • 2 dl                         Orangensaft frisch

 

Älplermagronen

  • 400 g                    Teigwaren, z.B. Magronen
  • 400 g                    festkochende Kartoffeln
  • 350 g                    rezenter Bündner Bergkäse
  • 8 dl                         Vollrahm
  • etwas                   Chilipaste
  • etwas                   Salz und Pfeffer
  • 6 grosse               Zwiebeln
  • etwas                   Erdnussöl

Salat

  • 1                              Endivien Salat
  • 1 EL                        Senf
  • 1 EL                        Mayonnaise
  • 2 dl                         Vollrahm
  • etwas                   Rapsöl
  • etwas                   Kräuterweinessig
  • etwas                   Würzsauce
  • etwas                   Pfeffer
  • etwas                   Streuwürze
  • etwas                   Salatsaucen Gewürz
  • 1                              Knoblauchzehe

ZUBEREITUNG

Zwetschgen Kompott

  • Zwetschgen waschen und entkernen, in einen Topf geben
  • Zucker, Portwein, Vanillezucker, Orangensaft und Saft der halben Zitrone zu den Zwetschgen geben
  • Alles zusammen kochen, bis es eine sämige, cremige Konsistenz hat
  • Evtl. etwas Zwetschgenwasser abschütten
  • Abkühlen lassen

 

Apfelmus

  • Äpfel waschen und in Schnitze schneiden
  • Mit Apfelsaft, Zitronensaft und Vanillezucker weichkochen
  • Danach pürieren und den Orangensaft beigeben
  • Nach Belieben mit Schlagrahm und Granatapfelkernen garnieren

 

Älplermagronen

  • Magronen in Salzwasser kochen
  • Kartoffeln in Salzwasser al dente kochen. Danach schälen und in Würfel schneiden
  • Die Zwiebeln in Streifen schneiden
  • Zwiebel-Streifen in der Pfanne mit Erdnussöl dämpfen, bis sie glasig sind
  • Mit dem Rahm ablöschen und mit Pfeffer, Chilipaste und Salz kräftig würzen und ca. 10 Min auf gleicher Stufe köcheln lassen
  • Je eine Lage Magronen und Kartoffeln in eine Auflaufform geben, darüber eine Lage Käse und die Hälfte der Zwiebelsauce darüber geben. Das gleiche wiederholen
  • Auflaufform im Ofen bei 180 Grad für 30 Min. gratinieren

  

Salat

  • Endivien Salat in grobe Streifen schneiden
  • lauwarmes Wasser in eine Schüssel geben, Salatstreifen  für zirka drei Minuten hineinlegen, abgiessen
  • Für die Salatsauce Senf, Mayo, 2 dl Vollrahm, Rapsöl, Essig, Würzsauce, Pfeffer, Streuwürze, Salatsaucen Gewürz und Knobli mischen
  • Kurz vor anrichten Salat und Sauce mischen

En Guete !

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