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Süess & Salzig, Tag 3 - Älplermagronen mit Apfelmus, Salat und Zwetschgenkompott Susanne zaubert für ihre Gäste Älplermagronen mit Apfelmus, Salat und Zwetschgenkompott.

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REZEPT INFOS Box aufklappen Box zuklappen Portionen: 6 Vorbereitungszeit: 20 Min. Zubereitungszeit: 1 Std. 20 Min. Gewinnerrezept als PDF Gewinnerrezept_Süess und Salzig_Tag 3_Älplermagronen mit Apfelmus ZUTATEN Zwetschgen Kompott 2 kg Zwetschgen

150 g Zucker

1 dl Portwein

1 Päckli Vanille Zucker

2 dl Orangensaft

1/2 Zitrone Apfelmus 10 Boskop Äpfel

etwas Zitronensaft

1 Päckli Vanillezucker

3 dl Apfelsaft (ohne Kohlensäure)

2 dl Orangensaft frisch Älplermagronen 400 g Teigwaren, z.B. Magronen

400 g festkochende Kartoffeln

350 g rezenter Bündner Bergkäse

8 dl Vollrahm

etwas Chilipaste

etwas Salz und Pfeffer

6 grosse Zwiebeln

etwas Erdnussöl Salat 1 Endivien Salat

1 EL Senf

1 EL Mayonnaise

2 dl Vollrahm

etwas Rapsöl

etwas Kräuterweinessig

etwas Würzsauce

etwas Pfeffer

etwas Streuwürze

etwas Salatsaucen Gewürz

1 Knoblauchzehe ZUBEREITUNG Zwetschgen Kompott Zwetschgen waschen und entkernen, in einen Topf geben

Zucker, Portwein, Vanillezucker, Orangensaft und Saft der halben Zitrone zu den Zwetschgen geben

Alles zusammen kochen, bis es eine sämige, cremige Konsistenz hat

Evtl. etwas Zwetschgenwasser abschütten

Abkühlen lassen Apfelmus Äpfel waschen und in Schnitze schneiden

Mit Apfelsaft, Zitronensaft und Vanillezucker weichkochen

Danach pürieren und den Orangensaft beigeben

Nach Belieben mit Schlagrahm und Granatapfelkernen garnieren Älplermagronen Magronen in Salzwasser kochen

Kartoffeln in Salzwasser al dente kochen. Danach schälen und in Würfel schneiden

Die Zwiebeln in Streifen schneiden

Zwiebel-Streifen in der Pfanne mit Erdnussöl dämpfen, bis sie glasig sind

Mit dem Rahm ablöschen und mit Pfeffer, Chilipaste und Salz kräftig würzen und ca. 10 Min auf gleicher Stufe köcheln lassen

Je eine Lage Magronen und Kartoffeln in eine Auflaufform geben, darüber eine Lage Käse und die Hälfte der Zwiebelsauce darüber geben. Das gleiche wiederholen

Auflaufform im Ofen bei 180 Grad für 30 Min. gratinieren Salat Endivien Salat in grobe Streifen schneiden

lauwarmes Wasser in eine Schüssel geben, Salatstreifen für zirka drei Minuten hineinlegen, abgiessen

Für die Salatsauce Senf, Mayo, 2 dl Vollrahm, Rapsöl, Essig, Würzsauce, Pfeffer, Streuwürze, Salatsaucen Gewürz und Knobli mischen

Kurz vor anrichten Salat und Sauce mischen En Guete !

SRF