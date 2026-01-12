 Zum Inhalt springen

Teigtäschli, Tag 5 Schweinsfilet im Blätterteigtäschli, Portweinsauce und Ofengemüse

Stéphanie punktet bei ihren Gästen mit Schweinsfilet im Blätterteigtäschli, dazu eine Rohschinken-Cranberry-Farce, Portweinsauce, Buttenmost-Meerrettich-Dip und Ofengemüse.

12.01.2026, 10:22

REZEPT INFOS

Box aufklappen Box zuklappen

Portionen: 6 

Vorbereitungszeit: 10 Min.

Zubereitungszeit: 1 Std. 30 Min.

Gewinnerrezept als PDF

ZUTATEN

Schweinsfilet im Blätterteigtäschli mit Rohschinken-Cranberry-Farce

  • 20-25   gedörrte Cranberries
  • 1 dl           Portwein
  • 12             Schweinsfiletmédaillons (ca. 500 g)
  • 6               dünne Tranchen Rohschinken
  • etwas     Olivenöl
  • ca. 1 EL   Senf (mittelscharf)
  • etwas     Rosmarinpulver
  • 3               Blätterteigrollen (viereckig ausgewallt)
  • 240 g      Streichleberwurst
  • 0.25 dl    Vollrahm

Portweinsauce

  • 1                Zwiebel, klein
  • 4 dl          Portwein (Tawny)
  • 1 dl           Sojasauce
  • 3 EL         Saucenbinder
  • 4 dl          Voll- oder Halbrahm

Ofengemüse

  • 3                          Zucchetti
  • 3                          Peperoni je 1x rot, gelb und orange)
  • 1                           Zwiebel, mittelgross
  • etwas                Olivenöl
  • 6 Rispen            Cherrytomaten ganze Rispen verwenden)
  • etwas                italienische Gewürzmischung, Rosmarin und Thymian
  • etwas                Fleur de Sel und Pfeffer
  • etwas                Knoblauchpulver

Buttenmost-Meerrettich-Dip

  • 100 g      Meerrettichcrème
  • 1-2 EL     Buttenmost (Hagenbuttenmark)

ZUBEREITUNG

Schweinsfilet im Blätterteigtäschli mit Rohschinken-Cranberry-Farce

  • Die Cranberries mit dem Portwein kurz aufkochen und dann kaltstellen.
  • Schweinfiletmédaillons mit dem Senf bestreichen, mit Rosmarinpulver bestreuen und kurz scharf anbraten. Dann abkühlen lassen.
  • Blätterteig in sechs Quadrate à je 17 cm x 17 cm schneiden und mit Leberwurst bestreichen.
  • Tipp: Aus dem Rest 6 Blätterteig-Herzchen ausstechen für Deko.
  • Schweinsfiletmédaillons in Rohschinken einwickeln und je zwei Stück in der Mitte eines Blätterteig-Quadrats platzieren.
  • Abgekühlte Cranberries klein schneiden und auf die Schweinsfiletmédaillons verteilen.
  • Teig diagonal zur Mitte zusammenfalten, so dass ein Täschchen entsteht. Mit Teigresten Henkel formen und befestigen und ausgestochenes Herzchen als Verschluss» der Tasche befestigen.
  • Anschliessend mit Vollrahm bestreichen und für 25-30 Min. bei 200 Grad Umluft im vorgeheizten Ofen backen.

Portweinsauce                   

  • Zwiebel fein raffeln.
  • Portwein und Sojasauce dazugeben und um ca. 1/5 einkochen lassen.
  • Saucenbinder und Rahm dazugeben und aufkochen. Tipp: Falls notwendig mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Ofengemüse

  • Zucchetti vierteln, aushöhlen und in einen Plastikbeutel geben.
  • Peperoni aushöhlen, in Streifen schneiden und in einen neuen Plastikbeutel geben.
  • Zwiebel fein schneiden und zur Peperoni in den Beutel geben.
  • Pro Beutel etwas Olivenöl, italienische Gewürzmischung, geschnittenen Rosmarin und Thymian und etwas Fleur de Sel und Pfeffer dazugeben und gut schütteln, dass sich alles vermischt.
  • Die Zucchetti auf ein Blech legen und die Peperoni-Zwiebel-Mischung darauf verteilen.
  • Cherrytomaten ebenfalls auf das Blech legen und mit etwas Knoblauchpulver bestreuen.
  • Alles für ca. 20 Min. bei 200 Grad Umluft im vorgeheizten Ofen backen.

Buttenmost-Meerrettich-Dip

  • Meerrettichcrème mit dem Buttenmost vermengen. Tipp: Je nach Geschmack, mit Salz und Pfeffer abschmecken, aber meistens braucht es das nicht.

En Guete !

