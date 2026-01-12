Teigtäschli, Tag 5 - Schweinsfilet im Blätterteigtäschli, Portweinsauce und Ofengemüse

Stéphanie punktet bei ihren Gästen mit Schweinsfilet im Blätterteigtäschli, dazu eine Rohschinken-Cranberry-Farce, Portweinsauce, Buttenmost-Meerrettich-Dip und Ofengemüse.