REZEPT INFOS
Portionen: 6
Vorbereitungszeit: 10 Min.
Zubereitungszeit: 1 Std. 30 Min.
Gewinnerrezept als PDF
ZUTATEN
Schweinsfilet im Blätterteigtäschli mit Rohschinken-Cranberry-Farce
- 20-25 gedörrte Cranberries
- 1 dl Portwein
- 12 Schweinsfiletmédaillons (ca. 500 g)
- 6 dünne Tranchen Rohschinken
- etwas Olivenöl
- ca. 1 EL Senf (mittelscharf)
- etwas Rosmarinpulver
- 3 Blätterteigrollen (viereckig ausgewallt)
- 240 g Streichleberwurst
- 0.25 dl Vollrahm
Portweinsauce
- 1 Zwiebel, klein
- 4 dl Portwein (Tawny)
- 1 dl Sojasauce
- 3 EL Saucenbinder
- 4 dl Voll- oder Halbrahm
Ofengemüse
- 3 Zucchetti
- 3 Peperoni je 1x rot, gelb und orange)
- 1 Zwiebel, mittelgross
- etwas Olivenöl
- 6 Rispen Cherrytomaten ganze Rispen verwenden)
- etwas italienische Gewürzmischung, Rosmarin und Thymian
- etwas Fleur de Sel und Pfeffer
- etwas Knoblauchpulver
Buttenmost-Meerrettich-Dip
- 100 g Meerrettichcrème
- 1-2 EL Buttenmost (Hagenbuttenmark)
ZUBEREITUNG
Schweinsfilet im Blätterteigtäschli mit Rohschinken-Cranberry-Farce
- Die Cranberries mit dem Portwein kurz aufkochen und dann kaltstellen.
- Schweinfiletmédaillons mit dem Senf bestreichen, mit Rosmarinpulver bestreuen und kurz scharf anbraten. Dann abkühlen lassen.
- Blätterteig in sechs Quadrate à je 17 cm x 17 cm schneiden und mit Leberwurst bestreichen.
- Tipp: Aus dem Rest 6 Blätterteig-Herzchen ausstechen für Deko.
- Schweinsfiletmédaillons in Rohschinken einwickeln und je zwei Stück in der Mitte eines Blätterteig-Quadrats platzieren.
- Abgekühlte Cranberries klein schneiden und auf die Schweinsfiletmédaillons verteilen.
- Teig diagonal zur Mitte zusammenfalten, so dass ein Täschchen entsteht. Mit Teigresten Henkel formen und befestigen und ausgestochenes Herzchen als Verschluss» der Tasche befestigen.
- Anschliessend mit Vollrahm bestreichen und für 25-30 Min. bei 200 Grad Umluft im vorgeheizten Ofen backen.
Portweinsauce
- Zwiebel fein raffeln.
- Portwein und Sojasauce dazugeben und um ca. 1/5 einkochen lassen.
- Saucenbinder und Rahm dazugeben und aufkochen. Tipp: Falls notwendig mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Ofengemüse
- Zucchetti vierteln, aushöhlen und in einen Plastikbeutel geben.
- Peperoni aushöhlen, in Streifen schneiden und in einen neuen Plastikbeutel geben.
- Zwiebel fein schneiden und zur Peperoni in den Beutel geben.
- Pro Beutel etwas Olivenöl, italienische Gewürzmischung, geschnittenen Rosmarin und Thymian und etwas Fleur de Sel und Pfeffer dazugeben und gut schütteln, dass sich alles vermischt.
- Die Zucchetti auf ein Blech legen und die Peperoni-Zwiebel-Mischung darauf verteilen.
- Cherrytomaten ebenfalls auf das Blech legen und mit etwas Knoblauchpulver bestreuen.
- Alles für ca. 20 Min. bei 200 Grad Umluft im vorgeheizten Ofen backen.
Buttenmost-Meerrettich-Dip
- Meerrettichcrème mit dem Buttenmost vermengen. Tipp: Je nach Geschmack, mit Salz und Pfeffer abschmecken, aber meistens braucht es das nicht.
En Guete !