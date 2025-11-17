 Zum Inhalt springen

Thailand, Tag 2 Penang Curry – Poulet Curry mit Ananas und Gemüse, dazu Reis

Gianluca zaubert für seine Gäste ein Poulet Curry mit Ananas und Gemüse, serviert mit Reis.

17.11.2025, 10:23

REZEPT INFOS

Portionen: 6 

Vorbereitungszeit: 45 Min.

Zubereitungszeit: 1 Std. 30 Min.

Gewinnerrezept als PDF

ZUTATEN

Curry Paste

  • 12             scharfe getrocknete rote Chilis
  • 2              Zitronengrasstängel
  • 4               kleine rote Zwiebeln
  • 4               Knoblauchzehen
  • 2 EL         Koriandersamen
  •                  Galgantwurzel
  •                  Ingwerstück
  • 1 EL          Schwarze Pfefferkörner
  • 1 EL          Kurkuma gemahlen
  • 2 EL         Kreuzkümmelsamen

Penang Curry

  • 6 EL         Curry Paste (siehe unten)
  • 400 g      Pouletschenkelsteak in Stücke geschnitten (am Vortag mit Curry Paste marinieren)
  • 1 L            Kokosmilch
  • 6               lange Bohnen in ca. 4 cm lange Stücke geschnitten
  • 2               Karotten in 3 mm dicke Scheiben geschnitten
  • 4               thailändische Auberginen in kleine Würfel geschnitten
  • 4               Okra’s der Länge nach halbiert
  • 12             Limettenblätter in feine Streifen geschnitten
  • 3               rote Chilis in dünne Ringe geschnitten
  • 3 TL         Sesamöl
  • 3 TL         Fischsauce
  • 6 TL         Austernsauce
  • 3 TL         Sojasauce
  • 6 TL         Zucker
  • 2 TL         Salz
  • 6               Mini-Maiskolben geviertelt
  • 3               ganze Ananas, halbiert, die Schale bis auf einen ca. 1 cm dicken Rand
  •                 ausgehöhlt, das Fruchtfleisch in Würfel geschnitten

Jasmin Reis

  • 500 g      Reis
  • 750 ml    Wasser
  • 1 Prise     Salz

ZUBEREITUNG

Curry Paste

  • Alle Zutaten so klein und fein wie möglich hacken
  • In einem Steinmörser alles weiter zerkleinern und gut vermischen
  • Wenn möglich das Ganze im Mixer pürieren und bei Bedarf ein wenig Wasser und Sesamöl hinzufügen.

Penang Curry

  • In einem Wok wenig Sesamöl erhitzen, die Currypaste dazu geben und kurz anrösten
  • Kokosmilch dazu giessen, bis die Currypaste teilweise bedeckt ist
  • Karotten und die Mini-Maiskolben hinzufügen
  • Wenig Wasser dazu giessen und kurz köcheln lassen
  • Mit Austernsauce, Salz und Zucker würzen, die Hälfte der verbleibenden Kokosmilch und etwas Wasser dazu geben
  • Auberginen und Okras dazugeben
  • In einer zweiten Pfanne die marinierten Poulet Stücke kurz anbraten und zum Curry geben
  • Limettenblätter und Ananasstücke dazu geben
  • Den Rest der Kokosmilch und nochmals etwas Wasser dazu giessen, köcheln lassen
  • Mit Fischsauce würzen
  • Bohnen und Chilis dazu geben und weiter köcheln, bis die Bohnen gar sind
  • Mit Sojasauce abschmecken

Jasmin Reis

  • Reis in einem Sieb unter fliessendem, kaltem Wasser gründlich waschen
  • Reis mit dem Wasser und dem Salz in einer Pfanne aufkochen
  • Zugedeckt auf kleiner Stufe ca. 15 Min. kochen lassen, dabei den Deckel nie abheben
  • Nach etwa 10 Min., wenn nötig etwas Wasser hinzufügen
  • Tipp: Reis während des Kochens nicht rühren, damit er schön locker bleibt.

 

En Guete !

