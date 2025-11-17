REZEPT INFOS
Portionen: 6
Vorbereitungszeit: 45 Min.
Zubereitungszeit: 1 Std. 30 Min.
Gewinnerrezept als PDF
ZUTATEN
Curry Paste
- 12 scharfe getrocknete rote Chilis
- 2 Zitronengrasstängel
- 4 kleine rote Zwiebeln
- 4 Knoblauchzehen
- 2 EL Koriandersamen
- Galgantwurzel
- Ingwerstück
- 1 EL Schwarze Pfefferkörner
- 1 EL Kurkuma gemahlen
- 2 EL Kreuzkümmelsamen
Penang Curry
- 6 EL Curry Paste (siehe unten)
- 400 g Pouletschenkelsteak in Stücke geschnitten (am Vortag mit Curry Paste marinieren)
- 1 L Kokosmilch
- 6 lange Bohnen in ca. 4 cm lange Stücke geschnitten
- 2 Karotten in 3 mm dicke Scheiben geschnitten
- 4 thailändische Auberginen in kleine Würfel geschnitten
- 4 Okra’s der Länge nach halbiert
- 12 Limettenblätter in feine Streifen geschnitten
- 3 rote Chilis in dünne Ringe geschnitten
- 3 TL Sesamöl
- 3 TL Fischsauce
- 6 TL Austernsauce
- 3 TL Sojasauce
- 6 TL Zucker
- 2 TL Salz
- 6 Mini-Maiskolben geviertelt
- 3 ganze Ananas, halbiert, die Schale bis auf einen ca. 1 cm dicken Rand
- ausgehöhlt, das Fruchtfleisch in Würfel geschnitten
Jasmin Reis
- 500 g Reis
- 750 ml Wasser
- 1 Prise Salz
ZUBEREITUNG
Curry Paste
- Alle Zutaten so klein und fein wie möglich hacken
- In einem Steinmörser alles weiter zerkleinern und gut vermischen
- Wenn möglich das Ganze im Mixer pürieren und bei Bedarf ein wenig Wasser und Sesamöl hinzufügen.
Penang Curry
- In einem Wok wenig Sesamöl erhitzen, die Currypaste dazu geben und kurz anrösten
- Kokosmilch dazu giessen, bis die Currypaste teilweise bedeckt ist
- Karotten und die Mini-Maiskolben hinzufügen
- Wenig Wasser dazu giessen und kurz köcheln lassen
- Mit Austernsauce, Salz und Zucker würzen, die Hälfte der verbleibenden Kokosmilch und etwas Wasser dazu geben
- Auberginen und Okras dazugeben
- In einer zweiten Pfanne die marinierten Poulet Stücke kurz anbraten und zum Curry geben
- Limettenblätter und Ananasstücke dazu geben
- Den Rest der Kokosmilch und nochmals etwas Wasser dazu giessen, köcheln lassen
- Mit Fischsauce würzen
- Bohnen und Chilis dazu geben und weiter köcheln, bis die Bohnen gar sind
- Mit Sojasauce abschmecken
Jasmin Reis
- Reis in einem Sieb unter fliessendem, kaltem Wasser gründlich waschen
- Reis mit dem Wasser und dem Salz in einer Pfanne aufkochen
- Zugedeckt auf kleiner Stufe ca. 15 Min. kochen lassen, dabei den Deckel nie abheben
- Nach etwa 10 Min., wenn nötig etwas Wasser hinzufügen
- Tipp: Reis während des Kochens nicht rühren, damit er schön locker bleibt.
En Guete !