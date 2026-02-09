 Zum Inhalt springen

Toast, Tag 5 Toastbrot mit Rindfleischstreifen auf Sauerkraut, dazu Kartoffeln

Thomas zaubert für seine Gäste Toastbrot mit Rindfleischstreifen auf Sauerkraut, mit Tomaten und Peperoni, dazu Petersilien-Salzkartoffeln.

09.02.2026, 11:57

REZEPT INFOS

Portionen: 6 

Vorbereitungszeit: 25 Min.

Zubereitungszeit: 1 Std. 30 Min.

Gewinnerrezept als PDF

ZUTATEN

Toast mit Rindfleischstreifen

  • 2               Entrecôte double (je ca. 350 g)
  • 1                Toastbrot ganz, vom Beck
  • ca. 10 g  Butter
  • ca. 2 TL  Fleischgewürz
  • etwas     Bratbutter

Sauerkraut mit getrockneten Tomaten und Peperoni

  • 1 kg          Sauerkraut roh
  • 3-4          Zwiebeln
  • ca. 15 g   Wacholderbeeren
  • ca. 50 g  getrocknete Tomaten
  • ca. 10 g  Butter
  • 3-4 dl      Weisswein
  • ca. 5 dl    Bouillon
  • etwas     Pfeffer
  • 1                rote Peperoni

Petersilien-Salzkartoffeln

  • 1 kg          Kartoffeln festkochend
  • 1 Bund    frische Petersilie
  • etwas     Salz

ZUBEREITUNG

Toast mit Rindfleischstreifen

  • Entrecôte mit Fleischgewürz auf beiden Seiten würzen.
  • Toast in ca. 2 cm dicke Scheiben schneiden, mit Butter bestreichen und für 6-7 Min. bei 205 Grad Umluft (falls vorhanden: Grill mit Umluft) in den Ofen schieben.
  • Fleisch auf hoher Hitze im Bratbutter in der Bratpfanne anbraten, wenden und auf ca. 57 Grad Kerntemperatur bringen.
  • Fleisch in Streifen schneiden und mit den Peperonistreifen, die im Sauerkraut mitgedämpft wurden, anrichten.

Tipp: Das Fleisch sollte innen noch rosa sein

Sauerkraut mit getrockneten Tomaten und Peperoni

  • Das Sauerkraut unter kaltem Wasser gut abspülen, damit dieses am Schluss säuerlich mild ist und nicht zu sauer.
  • Wacholderbeeren mörsern.
  • Zwiebeln hacken und getrocknete Tomaten in Streifen schneiden.
  • In einer Pfanne oder Gusseisentopf Butter zergehen lassen. Die Zwiebeln und die getrockneten Tomaten mit den Wacholderbeeren auf kleiner Hitze andünsten.
  • Sauerkraut ausdrücken und in die Pfanne dazugeben, danach mit Weisswein ablöschen.
  • Bouillon dazugeben, bis das Sauerkraut knapp bedeckt ist und auf mittlerer Hitze für ca. 1 Std. zugedeckt köcheln lassen.
  • Peperoni in 3-4 mm breite Streifen schneiden, auf das schon fast fertige Sauerkraut legen und kurz mitdämpfen.
  • Sauerkraut nach Belieben mit etwas Pfeffer abschmecken und je nach Geschmack zusätzlich mehr Weisswein hinzufügen.

Petersilien-Salzkartoffeln  

  • Kartoffeln schälen.
  • Kartoffeln in einen hohen Topf geben, mit Salzwasser bedecken und ca. 20 Min. auf mittlerer Hitze zugedeckt kochen lassen.
  • Petersilie fein hacken und kurz vor dem Servieren über die fertigen Kartoffeln streuen.

En Guete !

