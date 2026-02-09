REZEPT INFOS
Portionen: 6
Vorbereitungszeit: 25 Min.
Zubereitungszeit: 1 Std. 30 Min.
Gewinnerrezept als PDF
ZUTATEN
Toast mit Rindfleischstreifen
- 2 Entrecôte double (je ca. 350 g)
- 1 Toastbrot ganz, vom Beck
- ca. 10 g Butter
- ca. 2 TL Fleischgewürz
- etwas Bratbutter
Sauerkraut mit getrockneten Tomaten und Peperoni
- 1 kg Sauerkraut roh
- 3-4 Zwiebeln
- ca. 15 g Wacholderbeeren
- ca. 50 g getrocknete Tomaten
- ca. 10 g Butter
- 3-4 dl Weisswein
- ca. 5 dl Bouillon
- etwas Pfeffer
- 1 rote Peperoni
Petersilien-Salzkartoffeln
- 1 kg Kartoffeln festkochend
- 1 Bund frische Petersilie
- etwas Salz
ZUBEREITUNG
Toast mit Rindfleischstreifen
- Entrecôte mit Fleischgewürz auf beiden Seiten würzen.
- Toast in ca. 2 cm dicke Scheiben schneiden, mit Butter bestreichen und für 6-7 Min. bei 205 Grad Umluft (falls vorhanden: Grill mit Umluft) in den Ofen schieben.
- Fleisch auf hoher Hitze im Bratbutter in der Bratpfanne anbraten, wenden und auf ca. 57 Grad Kerntemperatur bringen.
- Fleisch in Streifen schneiden und mit den Peperonistreifen, die im Sauerkraut mitgedämpft wurden, anrichten.
Tipp: Das Fleisch sollte innen noch rosa sein
Sauerkraut mit getrockneten Tomaten und Peperoni
- Das Sauerkraut unter kaltem Wasser gut abspülen, damit dieses am Schluss säuerlich mild ist und nicht zu sauer.
- Wacholderbeeren mörsern.
- Zwiebeln hacken und getrocknete Tomaten in Streifen schneiden.
- In einer Pfanne oder Gusseisentopf Butter zergehen lassen. Die Zwiebeln und die getrockneten Tomaten mit den Wacholderbeeren auf kleiner Hitze andünsten.
- Sauerkraut ausdrücken und in die Pfanne dazugeben, danach mit Weisswein ablöschen.
- Bouillon dazugeben, bis das Sauerkraut knapp bedeckt ist und auf mittlerer Hitze für ca. 1 Std. zugedeckt köcheln lassen.
- Peperoni in 3-4 mm breite Streifen schneiden, auf das schon fast fertige Sauerkraut legen und kurz mitdämpfen.
- Sauerkraut nach Belieben mit etwas Pfeffer abschmecken und je nach Geschmack zusätzlich mehr Weisswein hinzufügen.
Petersilien-Salzkartoffeln
- Kartoffeln schälen.
- Kartoffeln in einen hohen Topf geben, mit Salzwasser bedecken und ca. 20 Min. auf mittlerer Hitze zugedeckt kochen lassen.
- Petersilie fein hacken und kurz vor dem Servieren über die fertigen Kartoffeln streuen.
En Guete !