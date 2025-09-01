Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.

REZEPT INFOS Box aufklappen Box zuklappen Portionen: 6 Vorbereitungszeit: 20 Min. . Zubereitungszeit: 40 Min.

ZUTATEN

Bistecca alla Fiorentina

● 1,5 kg T-Bone-Steak oder Porterhouse-Steak*

● 2 EL Olivenöl

● 1 – 2 TL Pfeffer aus der Mühle

● 1 – 2 TL Fleur de Sel

Risotto

● 300 g Risotto-Reis

● 1 Zwiebel, gehackt

● 2 – 3 EL Olivenöl

● 2 – 3 dl Weisswein

● 1 l Bouillon

● 2 – 3 EL Frischkäse

● 1 – 2 dl Halbrahm

● 300 g Parmesan, gerieben

● etwas Pfeffer

Ratatouille

● 2 EL Bratbutter

● 1 Zwiebel, gehackt

● 1 Knoblauchzehe, gehackt

● 3 Peperoni (rot, gelb, orange), in Würfel geschnitten

● 1 Aubergine, in Würfel geschnitten

● 2 Zucchetti, in Würfel geschnitten

● 2 Tomaten, in Würfel geschnitten

● 2 EL Tomatenpüree

● etwas Salz, Pfeffer, je nach Geschmack Gewürzmischung oder frische Kräuter

● 1 EL Rosmarin, gehakt

ZUBEREITUNG

Bistecca alla Fiorentina

Fleisch ca. 1 – 2 Std. vor dem Grillieren aus dem Kühlschrank nehmen.

Fleisch mit Olivenöl bestreichen und mit Fleur de Sel und Pfeffer aus der Mühle würzen. 1 – 2 Std. einziehen lassen.

Auf dem Grill: Fleisch mit geschlossenem Deckel über starker Glut / auf hoher Stufe (ca. 250 Grad) beidseitig je ca. 6 Min. grillieren. Fleisch vom Grill nehmen, zugedeckt ca. 10. Min. ruhen lassen.

Anrichten: Fleisch tranchieren, mit Öl beträufeln, salzen.

Risotto

● Zwiebel im heissen Olivenöl andünsten, danach den Reis mitdünsten und mit Weisswein ablöschen.

● Auf kleiner Stufe immer wieder Bouillon dazugeben. Das Ganze vorzu langsam umrühren.

● Wenn der Reis fast fertig ist (er sollte noch ein bisschen Biss haben) langsam den Frischkäse, Rahm und zum Schluss den Parmesan darunterziehen. Es sollte so richtig «schlorzig», crèmig werden.

● Nach Bedarf mit etwas Pfeffer würzen.

Ratatouille

● Zwiebel in Butter dünsten.

● Knoblauch, Peperoni, Aubergine und Zucchetti beifügen und ca. 10 – 15 Min. mitdünsten.

● Tomaten und Tomatenpüree beifügen und 5 Min. unter starkem Rühren dünsten.

● Mit Salz und Pfeffer, Kräuter und dem gehackten Rosmarin abschmecken.

* Kandidatin Sonja hat in ihrer Folge ein Rindshohrückenstück verwendet und nicht das typische T-Bone-Steak oder Porterhouse-Steak. Diese sind nicht immer verfügbar in Metzgereien.

En Guete !