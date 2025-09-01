REZEPT INFOS
Portionen: 6
Vorbereitungszeit: 20 Min. .
Zubereitungszeit: 40 Min.
Gewinnerrezept als PDF
ZUTATEN
Bistecca alla Fiorentina
● 1,5 kg T-Bone-Steak oder Porterhouse-Steak*
● 2 EL Olivenöl
● 1 – 2 TL Pfeffer aus der Mühle
● 1 – 2 TL Fleur de Sel
Risotto
● 300 g Risotto-Reis
● 1 Zwiebel, gehackt
● 2 – 3 EL Olivenöl
● 2 – 3 dl Weisswein
● 1 l Bouillon
● 2 – 3 EL Frischkäse
● 1 – 2 dl Halbrahm
● 300 g Parmesan, gerieben
● etwas Pfeffer
Ratatouille
● 2 EL Bratbutter
● 1 Zwiebel, gehackt
● 1 Knoblauchzehe, gehackt
● 3 Peperoni (rot, gelb, orange), in Würfel geschnitten
● 1 Aubergine, in Würfel geschnitten
● 2 Zucchetti, in Würfel geschnitten
● 2 Tomaten, in Würfel geschnitten
● 2 EL Tomatenpüree
● etwas Salz, Pfeffer, je nach Geschmack Gewürzmischung oder frische Kräuter
● 1 EL Rosmarin, gehakt
ZUBEREITUNG
Bistecca alla Fiorentina
- Fleisch ca. 1 – 2 Std. vor dem Grillieren aus dem Kühlschrank nehmen.
- Fleisch mit Olivenöl bestreichen und mit Fleur de Sel und Pfeffer aus der Mühle würzen. 1 – 2 Std. einziehen lassen.
- Auf dem Grill: Fleisch mit geschlossenem Deckel über starker Glut / auf hoher Stufe (ca. 250 Grad) beidseitig je ca. 6 Min. grillieren. Fleisch vom Grill nehmen, zugedeckt ca. 10. Min. ruhen lassen.
- Anrichten: Fleisch tranchieren, mit Öl beträufeln, salzen.
Risotto
● Zwiebel im heissen Olivenöl andünsten, danach den Reis mitdünsten und mit Weisswein ablöschen.
● Auf kleiner Stufe immer wieder Bouillon dazugeben. Das Ganze vorzu langsam umrühren.
● Wenn der Reis fast fertig ist (er sollte noch ein bisschen Biss haben) langsam den Frischkäse, Rahm und zum Schluss den Parmesan darunterziehen. Es sollte so richtig «schlorzig», crèmig werden.
● Nach Bedarf mit etwas Pfeffer würzen.
Ratatouille
● Zwiebel in Butter dünsten.
● Knoblauch, Peperoni, Aubergine und Zucchetti beifügen und ca. 10 – 15 Min. mitdünsten.
● Tomaten und Tomatenpüree beifügen und 5 Min. unter starkem Rühren dünsten.
● Mit Salz und Pfeffer, Kräuter und dem gehackten Rosmarin abschmecken.
* Kandidatin Sonja hat in ihrer Folge ein Rindshohrückenstück verwendet und nicht das typische T-Bone-Steak oder Porterhouse-Steak. Diese sind nicht immer verfügbar in Metzgereien.
En Guete !