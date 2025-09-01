 Zum Inhalt springen

Toscana, Tag 3 Bistecca alla Fiorentina, Parmesan-Risotto und Ratatouille

Sonja überzeugt mit Bistecca alla Fiorentina, Parmesan-Risotto und Ratatouille

01.09.2025, 14:17

REZEPT INFOS

Portionen: 6 

Vorbereitungszeit: 20 Min. .

Zubereitungszeit: 40 Min.

Gewinnerrezept als PDF

ZUTATEN

Bistecca alla Fiorentina

●      1,5 kg      T-Bone-Steak oder Porterhouse-Steak*

●      2 EL         Olivenöl

●      1 – 2 TL   Pfeffer aus der Mühle

●      1 – 2 TL   Fleur de Sel

Risotto

●      300 g      Risotto-Reis

●      1                 Zwiebel, gehackt

●      2 – 3 EL  Olivenöl

●      2 – 3 dl    Weisswein

●      1 l              Bouillon

●      2 – 3 EL Frischkäse

●      1 – 2 dl     Halbrahm

●      300 g      Parmesan, gerieben

●      etwas     Pfeffer

Ratatouille

●      2 EL         Bratbutter

●      1                 Zwiebel, gehackt

●      1                 Knoblauchzehe, gehackt

●      3                Peperoni (rot, gelb, orange), in Würfel geschnitten

●      1                 Aubergine, in Würfel geschnitten

●      2                Zucchetti, in Würfel geschnitten

●      2                Tomaten, in Würfel geschnitten

●      2 EL         Tomatenpüree

●      etwas      Salz, Pfeffer, je nach Geschmack Gewürzmischung oder frische Kräuter

●      1 EL          Rosmarin, gehakt

ZUBEREITUNG

Bistecca alla Fiorentina

  • Fleisch ca. 1 – 2 Std. vor dem Grillieren aus dem Kühlschrank nehmen.
  • Fleisch mit Olivenöl bestreichen und mit Fleur de Sel und Pfeffer aus der Mühle würzen. 1 – 2 Std. einziehen lassen.
  • Auf dem Grill: Fleisch mit geschlossenem Deckel über starker Glut / auf hoher Stufe (ca. 250 Grad) beidseitig je ca. 6 Min. grillieren. Fleisch vom Grill nehmen, zugedeckt ca. 10. Min. ruhen lassen.
  • Anrichten: Fleisch tranchieren, mit Öl beträufeln, salzen.

Risotto

●      Zwiebel im heissen Olivenöl andünsten, danach den Reis mitdünsten und mit Weisswein ablöschen.

●      Auf kleiner Stufe immer wieder Bouillon dazugeben. Das Ganze vorzu langsam umrühren.

●      Wenn der Reis fast fertig ist (er sollte noch ein bisschen Biss haben) langsam den Frischkäse, Rahm und zum Schluss den Parmesan darunterziehen. Es sollte so richtig «schlorzig», crèmig werden.

●      Nach Bedarf mit etwas Pfeffer würzen.

Ratatouille

●      Zwiebel in Butter dünsten.

●      Knoblauch, Peperoni, Aubergine und Zucchetti beifügen und ca. 10 – 15 Min. mitdünsten.

●      Tomaten und Tomatenpüree beifügen und 5 Min. unter starkem Rühren dünsten.

●      Mit Salz und Pfeffer, Kräuter und dem gehackten Rosmarin abschmecken.

 

* Kandidatin Sonja hat in ihrer Folge ein Rindshohrückenstück verwendet und nicht das typische T-Bone-Steak oder Porterhouse-Steak. Diese sind nicht immer verfügbar in Metzgereien.

 

En Guete !

