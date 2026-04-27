 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Vegan, Tag 4 Kartoffel-Spinat-Schnecken an Rotweinsauce

Pia verwöhnt ihre Gäste mit Kartoffel-Spinat-Schnecken an einer Rotweinsauce, serviert mit Mango-Rüebli-Rotkohl-Salat.

27.04.2026, 00:21

Teilen

REZEPT INFOS

Box aufklappen Box zuklappen

Portionen: 6 

Vorbereitungszeit: 1 Std.

Zubereitungszeit: 30 Min.

Gewinnerrezept als PDF

ZUTATEN

Kartoffel-Spinat-Schnecken

  • 500 g      Kartoffeln, mehlig kochend
  • 10 g         Hefe
  • 5 g           Zucker
  • 80 ml      Hafermilch (lauwarm)
  • 60 g        Kartoffelstärke
  • 160 g       Mehl
  • 40 g        Margarine
  • 15 g          Salz
  • etwas     Muskatnuss
  • 50 g         Zwiebeln
  • 1                Knoblauchzehe
  • 15 g          Rapsöl
  • 200 g      Blattspinat
  • 80 g        veganer Frischkäse
  • 80 g        veganer Käse
  • etwas     Salz und Pfeffer

 

Rotweinsauce

  • 10 g         Maisstärke
  • 250 ml    Wasser
  • 300 ml   Glühwein
  • 6               Lorbeerblätter
  • 10 g         Zucker
  • etwas     Salz und Pfeffer

 

Mango-Rüebli-Rotkohl-Salat

  • 1                Mango
  • 1                Rotchabis, klein
  • 4              Karotten      
  • 2 EL         weisse Misopaste
  • 4 EL         Agavensirup
  • 4 EL         Rapsöl
  • 4 EL         Limettensaft
  • etwas     Salz und Pfeffer
  • 3 EL         gesalzene, gehackte Pistazien

 

ZUBEREITUNG

Kartoffel-Spinat-Schnecken

  • Kartoffeln in Salzwasser weichkochen, schälen und passieren.
  • Hefe und Zucker in der lauwarmen Hafermilch verrühren und 5 Min. stehen lassen.
  • Anschliessend die Hefe-Zucker-Hafermilch zusammen mit der zimmerwarmen Margarine, Mehl, Kartoffelstärke, Salz und geriebener Muskat zu der Kartoffelmasse geben, ca. 3-4 Min. kneten und zu einem Teig formen.
  • Die Masse zugedeckt für 60 Min. an einem warmen Ort gehen lassen.
  • Zwiebel und Knoblauch hacken und in Rapsöl scharf anbraten.
  • Spinat dazugeben, zusammenfallen lassen und Pfanne vom Herd nehmen.
  • Den abgekühlten Spinat gut ausdrücken und mit dem Frischkäse, Reibkäse,Salz und Pfeffer gut vermengen.
  • Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche zu einem Rechteck ausrollen.
  • Die Spinat-Füllung darauf verteilen, alles einrollen und nochmals kurz kaltstellen.
  • Backofen auf 220 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen.
  • Die Rolle in Scheiben schneiden und auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen. Nochmals etwas Reibkäse darüber streuen und ca. 15 Min. backen.

Rotweinsauce

  • Die Maisstärke im Wasser auflösen.
  • Aufgelöste Maisstärke, Glühwein, Zucker, Lorbeerblätter und etwas Salz und Pfeffer in eine Pfanne geben und kurz aufkochen.
  • Bei mittlerer Hitze einkochen lassen.

Mango-Rüebli-Rotkohl-Salat

  • Rotchabis in dünne Streifen hobeln, in einem Salatsieb abspülen und gut auswringen.
  • Karotten mit einem Zestenschneider in dünne Zesten schneiden und unter den Rotchabis mischen.
  • Mango schälen und in dünne Scheiben schneiden, beiseitestellen.
  • Für die Salatsauce die weisse Misopaste, Rapsöl, Agavensirup, Limettensaft und etwas Salz und Pfeffer untereinander rühren und zum Salat geben.
  • Salat anrichten, die Mangoscheiben darauflegen und alles mit gesalzenen, gehackten Pistazien bestreuen.

En Guete !

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)