REZEPT INFOS
Portionen: 6
Vorbereitungszeit: 1 Std.
Zubereitungszeit: 30 Min.
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ZUTATEN
Kartoffel-Spinat-Schnecken
- 500 g Kartoffeln, mehlig kochend
- 10 g Hefe
- 5 g Zucker
- 80 ml Hafermilch (lauwarm)
- 60 g Kartoffelstärke
- 160 g Mehl
- 40 g Margarine
- 15 g Salz
- etwas Muskatnuss
- 50 g Zwiebeln
- 1 Knoblauchzehe
- 15 g Rapsöl
- 200 g Blattspinat
- 80 g veganer Frischkäse
- 80 g veganer Käse
- etwas Salz und Pfeffer
Rotweinsauce
- 10 g Maisstärke
- 250 ml Wasser
- 300 ml Glühwein
- 6 Lorbeerblätter
- 10 g Zucker
- etwas Salz und Pfeffer
Mango-Rüebli-Rotkohl-Salat
- 1 Mango
- 1 Rotchabis, klein
- 4 Karotten
- 2 EL weisse Misopaste
- 4 EL Agavensirup
- 4 EL Rapsöl
- 4 EL Limettensaft
- etwas Salz und Pfeffer
- 3 EL gesalzene, gehackte Pistazien
ZUBEREITUNG
Kartoffel-Spinat-Schnecken
- Kartoffeln in Salzwasser weichkochen, schälen und passieren.
- Hefe und Zucker in der lauwarmen Hafermilch verrühren und 5 Min. stehen lassen.
- Anschliessend die Hefe-Zucker-Hafermilch zusammen mit der zimmerwarmen Margarine, Mehl, Kartoffelstärke, Salz und geriebener Muskat zu der Kartoffelmasse geben, ca. 3-4 Min. kneten und zu einem Teig formen.
- Die Masse zugedeckt für 60 Min. an einem warmen Ort gehen lassen.
- Zwiebel und Knoblauch hacken und in Rapsöl scharf anbraten.
- Spinat dazugeben, zusammenfallen lassen und Pfanne vom Herd nehmen.
- Den abgekühlten Spinat gut ausdrücken und mit dem Frischkäse, Reibkäse,Salz und Pfeffer gut vermengen.
- Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche zu einem Rechteck ausrollen.
- Die Spinat-Füllung darauf verteilen, alles einrollen und nochmals kurz kaltstellen.
- Backofen auf 220 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen.
- Die Rolle in Scheiben schneiden und auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen. Nochmals etwas Reibkäse darüber streuen und ca. 15 Min. backen.
Rotweinsauce
- Die Maisstärke im Wasser auflösen.
- Aufgelöste Maisstärke, Glühwein, Zucker, Lorbeerblätter und etwas Salz und Pfeffer in eine Pfanne geben und kurz aufkochen.
- Bei mittlerer Hitze einkochen lassen.
Mango-Rüebli-Rotkohl-Salat
- Rotchabis in dünne Streifen hobeln, in einem Salatsieb abspülen und gut auswringen.
- Karotten mit einem Zestenschneider in dünne Zesten schneiden und unter den Rotchabis mischen.
- Mango schälen und in dünne Scheiben schneiden, beiseitestellen.
- Für die Salatsauce die weisse Misopaste, Rapsöl, Agavensirup, Limettensaft und etwas Salz und Pfeffer untereinander rühren und zum Salat geben.
- Salat anrichten, die Mangoscheiben darauflegen und alles mit gesalzenen, gehackten Pistazien bestreuen.
En Guete !