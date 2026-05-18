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Vietnam, Tag 3 Zweierlei Sommerrollen mit Erdnussdip und eingelegtem Ei

Tiffany verzaubert ihre Gäste mit Gỏi cuốn – zweierlei Sommerrollen mit Erdnussdip und eingelegtem Ei.

18.05.2026, 10:28

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REZEPT INFOS

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Portionen: 6 

Vorbereitungszeit: 1-5 Tage (je nachdem wie lange die Eier eingelegt werden)

Zubereitungszeit: 2 Std.

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ZUTATEN

Sommerrolle mit Poulet

  • 500 g      Pouletgeschnetzeltes
  • 1                 Zitrone, davon Zitronensaft für Marinade
  • etwas      Thai-Basilikum, für Marinade
  • etwas      Minze, für Marinade
  • etwas      Koriander, für Marinade
  • 1 EL          Sesamöl, für Marinade
  • ca. 1 EL   Schwarzer Sesam, für Marinade
  • 1/2             Gurke
  • 1                 Mango
  • 50 g         Rotkohl
  • 4 EL         Erdnüsse
  • 1/2 Bund Thai-Basilikum
  • 1/2 Bund Minze
  • 1/2 Bund Koriander
  • 250 g      Reisnudeln
  • ca. 1 EL   Erdnusssauce zu kaufen, besteht aus Erdnussmus, Kokosmilch, Gewürzen…)
  • 6 Stück   Reispapier

Sommerrolle mit Tofu

  • 200 g      Tofu nature
  • 1 TL          Chiliöl, für Marinade
  • 3-5 Tropfen    Fischsauce, für Marinade
  • 2 EL         Sojasauce, für Marinade
  • 3                Knoblauchzehen, für Marinade
  • 1 EL          Schwarzer Sesam, für Marinade
  • 1                Karotte
  • 1/2           Avocado
  • 1/2 Bund Thai-Basilikum
  • 1/2 Bund Minze
  • 1/2 Bund Koriander
  • 4 EL         Erdnüsse
  • 100 g       Glasnudeln
  • ca. 1 EL   Erdnusssauce zu kaufen, besteht aus Erdnussmus, Kokosmilch, Gewürzen…)
  • ca. 50 g  Mungosprossen
  • 8 EL         Edamame, geschält
  • 4 EL         Granatapfelkerne
  • 6 Stück   Reispapier

Erdnussdip

  • 5-7 EL                Erdnussmus
  • ca. 1 EL              Sojasauce
  • 1-2 TL                Reisessig         
  • 3-5 Tropfen    Fischsauce
  • ca. 2 EL             Sesamöl
  • 1                            Knoblauchzehe, gross
  • 2-3 EL                Erdnüsse
  • 1                            Limette
  • ca. 3 cm            Ingwer je nach Dicke, ca. 10 g)
  • ca. 2 Blätter    Thai-Basilikum
  • ca. 2 Blätter    Minze
  • ca. 2 Blätter    Koriander
  • etwas                 Tamarind nach Wunsch für die Säure)        
                         

Eingelegtes Ei

  • 6                Eier, hartgekocht
  • 3-4           Knoblauchzehen
  • ca. 1 cm  Ingwer (je nach Dicke ist das ca. 3.5 g)
  • 5-6 EL     Sojasauce
  • 3-5 Tropfen    Fischsauce
  • 2-3 EL     Sesamöl
  • 1 EL          Crispy Chiliöl

 

ZUBEREITUNG

Sommerrolle mit Poulet

  • Pouletgeschnetzeltes mit dem Saft einer Zitrone, Sesamöl, fein gehacktem Thai-Basilikum, Koriander und Minze sowie schwarzem Sesam marinieren.
  • Poulet anbraten, bis es durch ist, beiseitestellen.
  • Gurke, Mango und Rotkohl in Streifen schneiden, beiseitestellen.
  • Erdnüsse fein hacken, beiseitestellen.
  • Thai-Basilikum, Minze und Koriander fein hacken, beiseitestellen.
  • Reisnudeln in Wasser garkochen (Zeitangaben auf der Verpackung beachten) und danach in kaltem Wasser abschrecken, damit sie nicht zusammenkleben.
  • Erdnusssaucemit den Reisnudeln vermengen, damit sie mehr Geschmack erhalten.
  • Reispapier kurz (ca. 10-15 Sek.) in Wasser einweichen.
  • Reispapier flach auf eine Unterlage legen und die 6 Sommerrollenrollen mit je 2-4 Stückchen Poulet, 2 Gurken-Streifen, 1 Avocado-Streifen, 1 Mango-Streifen, 1 Handvoll Rotkohl, etwas Kräutern, ca. 1 TL Erdnüssen und 1 Handvoll Reisnudeln befüllen und einrollen.

Sommerrolle mit Tofu

  • Tofu in Streifen schneiden und mit Chiliöl, Fischsauce, Sojasauce, gehacktem Knoblauch und schwarzem Sesam marinieren und für 1-2 Std. ziehen lassen.
  • Tofu in die Heissluftfritteuse geben und bei 180 Grad für 8-13 Min. frittieren lassen oder im Backofen bei Umluft, 200 Grad für ca. 20 Min. knusprig backen.
  • Karotten und Avocado in Streifen schneiden, beiseitestellen.
  • Thai-Basilikum, Minze und Koriander fein hacken, beiseitestellen.
  • Erdnüsse fein hacken, beiseitestellen.
  • Glasnudeln in eine Schale geben, mit heissem Wasser übergiessen und ziehen lassen, bis sie gar sind (ca. 3-5 Min.).
  • Erdnusssauce mit den Glasnudeln vermengen, damit sie mehr Geschmack erhalten
  • Mungosprossen kurz in einer heissen Bratpfanne anbraten, damit sie mehr Geschmack bekommen, beiseitestellen.
  • Reispapier kurz (ca. 10-15 Sek.) in Wasser einweichen.
  • Reispapier flach auf eine Unterlage legen und die 6 Sommerrollen mit je 1 Stück Tofu, 2 Karotten-Streifen, 1 Avocado-Streifen, etwas Kräutern, ein paar Mungosprossen, ca. 1 EL Edamame, 1 Handvoll Glasnudeln, ca. 1 TL Erdnüssen und ca. 1 EL Granatapfelkernen befüllen und einrollen.

Erdnussdip

  • Erdnussmus, Sojasauce, Reisessig, Fischsauce und Sesamöl in eine kleine Schüssel geben.
  • Knoblauchzehen mit einer Knoblauchpresse pressen und dazugeben.
  • Erdnüsse fein hacken und dazugeben.
  • Den Saft einer halben Limette auspressen und dazugeben.
  • Den Ingwer von der Schale befreien, fein hacken und dazugeben.
  • Thai-Basilikum, Minze und Koriander fein hacken und dazugeben.
  • Je nach Geschmack etwas Tamarind beimischen.
  • Alles gut umrühren.

Eingelegtes Ei

  • Knoblauchzehen fein hacken.
  • Ingwer von der Schale befreien und fein hacken.
  • Sojasauce, Fischsauce, Sesamöl, Crispy Chiliöl, Ingwer und Knoblauch in ein grosses Glas geben und die Eier hineinlegen.
  • Für mind. 1-5 Tage einlegen.

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