REZEPT INFOS
Portionen: 6
Vorbereitungszeit: 1-5 Tage (je nachdem wie lange die Eier eingelegt werden)
Zubereitungszeit: 2 Std.
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ZUTATEN
Sommerrolle mit Poulet
- 500 g Pouletgeschnetzeltes
- 1 Zitrone, davon Zitronensaft für Marinade
- etwas Thai-Basilikum, für Marinade
- etwas Minze, für Marinade
- etwas Koriander, für Marinade
- 1 EL Sesamöl, für Marinade
- ca. 1 EL Schwarzer Sesam, für Marinade
- 1/2 Gurke
- 1 Mango
- 50 g Rotkohl
- 4 EL Erdnüsse
- 1/2 Bund Thai-Basilikum
- 1/2 Bund Minze
- 1/2 Bund Koriander
- 250 g Reisnudeln
- ca. 1 EL Erdnusssauce zu kaufen, besteht aus Erdnussmus, Kokosmilch, Gewürzen…)
- 6 Stück Reispapier
Sommerrolle mit Tofu
- 200 g Tofu nature
- 1 TL Chiliöl, für Marinade
- 3-5 Tropfen Fischsauce, für Marinade
- 2 EL Sojasauce, für Marinade
- 3 Knoblauchzehen, für Marinade
- 1 EL Schwarzer Sesam, für Marinade
- 1 Karotte
- 1/2 Avocado
- 1/2 Bund Thai-Basilikum
- 1/2 Bund Minze
- 1/2 Bund Koriander
- 4 EL Erdnüsse
- 100 g Glasnudeln
- ca. 1 EL Erdnusssauce zu kaufen, besteht aus Erdnussmus, Kokosmilch, Gewürzen…)
- ca. 50 g Mungosprossen
- 8 EL Edamame, geschält
- 4 EL Granatapfelkerne
- 6 Stück Reispapier
Erdnussdip
- 5-7 EL Erdnussmus
- ca. 1 EL Sojasauce
- 1-2 TL Reisessig
- 3-5 Tropfen Fischsauce
- ca. 2 EL Sesamöl
- 1 Knoblauchzehe, gross
- 2-3 EL Erdnüsse
- 1 Limette
- ca. 3 cm Ingwer je nach Dicke, ca. 10 g)
- ca. 2 Blätter Thai-Basilikum
- ca. 2 Blätter Minze
- ca. 2 Blätter Koriander
- etwas Tamarind nach Wunsch für die Säure)
Eingelegtes Ei
- 6 Eier, hartgekocht
- 3-4 Knoblauchzehen
- ca. 1 cm Ingwer (je nach Dicke ist das ca. 3.5 g)
- 5-6 EL Sojasauce
- 3-5 Tropfen Fischsauce
- 2-3 EL Sesamöl
- 1 EL Crispy Chiliöl
ZUBEREITUNG
Sommerrolle mit Poulet
- Pouletgeschnetzeltes mit dem Saft einer Zitrone, Sesamöl, fein gehacktem Thai-Basilikum, Koriander und Minze sowie schwarzem Sesam marinieren.
- Poulet anbraten, bis es durch ist, beiseitestellen.
- Gurke, Mango und Rotkohl in Streifen schneiden, beiseitestellen.
- Erdnüsse fein hacken, beiseitestellen.
- Thai-Basilikum, Minze und Koriander fein hacken, beiseitestellen.
- Reisnudeln in Wasser garkochen (Zeitangaben auf der Verpackung beachten) und danach in kaltem Wasser abschrecken, damit sie nicht zusammenkleben.
- Erdnusssaucemit den Reisnudeln vermengen, damit sie mehr Geschmack erhalten.
- Reispapier kurz (ca. 10-15 Sek.) in Wasser einweichen.
- Reispapier flach auf eine Unterlage legen und die 6 Sommerrollenrollen mit je 2-4 Stückchen Poulet, 2 Gurken-Streifen, 1 Avocado-Streifen, 1 Mango-Streifen, 1 Handvoll Rotkohl, etwas Kräutern, ca. 1 TL Erdnüssen und 1 Handvoll Reisnudeln befüllen und einrollen.
Sommerrolle mit Tofu
- Tofu in Streifen schneiden und mit Chiliöl, Fischsauce, Sojasauce, gehacktem Knoblauch und schwarzem Sesam marinieren und für 1-2 Std. ziehen lassen.
- Tofu in die Heissluftfritteuse geben und bei 180 Grad für 8-13 Min. frittieren lassen oder im Backofen bei Umluft, 200 Grad für ca. 20 Min. knusprig backen.
- Karotten und Avocado in Streifen schneiden, beiseitestellen.
- Thai-Basilikum, Minze und Koriander fein hacken, beiseitestellen.
- Erdnüsse fein hacken, beiseitestellen.
- Glasnudeln in eine Schale geben, mit heissem Wasser übergiessen und ziehen lassen, bis sie gar sind (ca. 3-5 Min.).
- Erdnusssauce mit den Glasnudeln vermengen, damit sie mehr Geschmack erhalten
- Mungosprossen kurz in einer heissen Bratpfanne anbraten, damit sie mehr Geschmack bekommen, beiseitestellen.
- Reispapier kurz (ca. 10-15 Sek.) in Wasser einweichen.
- Reispapier flach auf eine Unterlage legen und die 6 Sommerrollen mit je 1 Stück Tofu, 2 Karotten-Streifen, 1 Avocado-Streifen, etwas Kräutern, ein paar Mungosprossen, ca. 1 EL Edamame, 1 Handvoll Glasnudeln, ca. 1 TL Erdnüssen und ca. 1 EL Granatapfelkernen befüllen und einrollen.
Erdnussdip
- Erdnussmus, Sojasauce, Reisessig, Fischsauce und Sesamöl in eine kleine Schüssel geben.
- Knoblauchzehen mit einer Knoblauchpresse pressen und dazugeben.
- Erdnüsse fein hacken und dazugeben.
- Den Saft einer halben Limette auspressen und dazugeben.
- Den Ingwer von der Schale befreien, fein hacken und dazugeben.
- Thai-Basilikum, Minze und Koriander fein hacken und dazugeben.
- Je nach Geschmack etwas Tamarind beimischen.
- Alles gut umrühren.
Eingelegtes Ei
- Knoblauchzehen fein hacken.
- Ingwer von der Schale befreien und fein hacken.
- Sojasauce, Fischsauce, Sesamöl, Crispy Chiliöl, Ingwer und Knoblauch in ein grosses Glas geben und die Eier hineinlegen.
- Für mind. 1-5 Tage einlegen.
En Guete !