Inhalt

Wiehnachtsbrate, Tag 4 - Stufato Ticinese mit Polenta und Stärnli-Gmües Daniel zaubert für seine Gäste Stufato Ticinese mit Polenta und Stärnli-Gmües.

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen

REZEPT INFOS Box aufklappen Box zuklappen Portionen: 6 Vorbereitungszeit: 45 Min. Zubereitungszeit: 2 Std. 30 Min. Gewinnerrezept als PDF Gewinnerrezept_Wiehnachtsbrate_Tag 4_Stufato Ticinese mit Polenta ZUTATEN Stufato Ticinese 1300 g Rindsschulterfilet

2 Stk. Saucenknochen

1 Saucenzwiebel

6 Nelken

2 Lorbeerblätter

2 EL Bratfett

150 g Knollensellerie

1 Lauchstengel (ca. 150 g)

1 Karotte (ca. 80 g)

3 Knoblauchzehen

3-4 EL Tomatenmark

1 dl Portwein (rot)

2 dl Rindsbouillon oder Rindsfond

1-2 EL Fleischwürzmischung

etwas Pfeffer

1-2 EL getrocknete italienische Kräuter (Oregano, Thymian, Basilikum, Majoran)

2 dl kräftiger Rotwein

1 EL Butter Polenta 500 g Maisgriess Ticinese

1 Zwiebel

40 g Butter

1.7 l Gemüsebouillon

etwas Salz und Pfeffer

80 g Parmesan Stärnli-Gmües 4 Karotten, extra gross (um Sterne auszustanzen)

1 Zwiebel

20 g Butter

1 dl Weisswein

2 EL Peterli, gehackt

1 Prise Salz ZUBEREITUNG Stufato Ticinese Karotten und Sellerie in kleine Würfel und Lauch in kleine Rädchen schneiden.

Zwiebel halbieren und je mit 3 Nelken und 2 Lorbeerblätter bestecken.

Bratfett in einer Kasserolle erhitzen. AnschliessendFleisch, Saucenknochen und besteckte Zwiebel allseitig anbraten, herausnehmen und Hitze reduzieren.

Im selben Fett das Gemüse (Karotten, Sellerie, Lauch) und Knoblauchzehen andünsten, mit Tomatenmark vermischen, weiter dünsten, dann den Portwein dazugeben und etwas einkochen lassen.

Rindsfond oder Rindsbouillon dazugeben.

Den Braten mit Fleischwürzmischung und etwas Pfeffer würzen und einreiben.

Braten, Saucenknochen und besteckte Zwiebel wieder in Gusseisentopf legen, mit den italienischen Kräutern überstreuen, mit Rotwein übergiessen und alles für 2.5 Std. bei 160°C Ober- und Unterhitze im Ofen schmoren lassen. Tipp: Von Zeit zu Zeit die Flüssigkeit kontrollieren und den Braten wenden.

Den Braten, Saucenknochen und Zwiebel aus der Sauce nehmen und Sauce durch ein Sieb in eine andere Pfanne abgiessen.

Den Braten für ca. 5 Min. in der warmen, zugedeckten Kasserolle ruhen lassen.

Sauce nochmals aufkochen, Butter dazugeben und mit einem Schneebesen gut verrühren. Tipp: Je nach Bedarf mit etwas Stärke abbinden.

Braten aufschneiden und anrichten. Polenta Zwiebeln fein hacken.

10 g Butter in einer Pfanne warm werden lassen und Zwiebeln darin andämpfen.

Bouillon dazugeben und aufkochen.

Hitze auf kleine Stufe reduzieren und den Maisgriess unter ständigem Rühren ca. 10 Min. zu einem dicken Brei einkochen.

30 g Butter daruntermischen und mit Salz und Pfeffer würzen.

Die Polenta auf einem Blech ausstreichen und erkalten lassen.

Mit einer Guetzliform Sterne ausstechen, die Sterne auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen und Parmesan darüber streuen. Anschliessend für ca. 15 Min. bei 200 Grad im Ofen überbacken. Stärnli-Gmües Karotten in ca. 5mm breite Scheiben schneiden.

Mit einer Ausstechform Sterne ausstechen.

Zwiebel fein hacken.

Butter in einer Pfanneerwärmen.

Zwiebel darin andünsten, mit Weisswein ablöschen und etwas einkochen lassen.

Karotten dazugeben, salzen und Peterli darüberstreuen.

Bei kleiner Hitze die Karotten ca. 30 Min. dämpfen, bis sie bissfest sind. En Guete !

SRF