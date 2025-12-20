REZEPT INFOS
Portionen: 6
Vorbereitungszeit: 45 Min.
Zubereitungszeit: 2 Std. 30 Min.
Gewinnerrezept als PDF
ZUTATEN
Stufato Ticinese
- 1300 g Rindsschulterfilet
- 2 Stk. Saucenknochen
- 1 Saucenzwiebel
- 6 Nelken
- 2 Lorbeerblätter
- 2 EL Bratfett
- 150 g Knollensellerie
- 1 Lauchstengel (ca. 150 g)
- 1 Karotte (ca. 80 g)
- 3 Knoblauchzehen
- 3-4 EL Tomatenmark
- 1 dl Portwein (rot)
- 2 dl Rindsbouillon oder Rindsfond
- 1-2 EL Fleischwürzmischung
- etwas Pfeffer
- 1-2 EL getrocknete italienische Kräuter (Oregano, Thymian, Basilikum, Majoran)
- 2 dl kräftiger Rotwein
- 1 EL Butter
Polenta
- 500 g Maisgriess Ticinese
- 1 Zwiebel
- 40 g Butter
- 1.7 l Gemüsebouillon
- etwas Salz und Pfeffer
- 80 g Parmesan
Stärnli-Gmües
- 4 Karotten, extra gross (um Sterne auszustanzen)
- 1 Zwiebel
- 20 g Butter
- 1 dl Weisswein
- 2 EL Peterli, gehackt
- 1 Prise Salz
ZUBEREITUNG
Stufato Ticinese
- Karotten und Sellerie in kleine Würfel und Lauch in kleine Rädchen schneiden.
- Zwiebel halbieren und je mit 3 Nelken und 2 Lorbeerblätter bestecken.
- Bratfett in einer Kasserolle erhitzen. AnschliessendFleisch, Saucenknochen und besteckte Zwiebel allseitig anbraten, herausnehmen und Hitze reduzieren.
- Im selben Fett das Gemüse (Karotten, Sellerie, Lauch) und Knoblauchzehen andünsten, mit Tomatenmark vermischen, weiter dünsten, dann den Portwein dazugeben und etwas einkochen lassen.
- Rindsfond oder Rindsbouillon dazugeben.
- Den Braten mit Fleischwürzmischung und etwas Pfeffer würzen und einreiben.
- Braten, Saucenknochen und besteckte Zwiebel wieder in Gusseisentopf legen, mit den italienischen Kräutern überstreuen, mit Rotwein übergiessen und alles für 2.5 Std. bei 160°C Ober- und Unterhitze im Ofen schmoren lassen. Tipp: Von Zeit zu Zeit die Flüssigkeit kontrollieren und den Braten wenden.
- Den Braten, Saucenknochen und Zwiebel aus der Sauce nehmen und Sauce durch ein Sieb in eine andere Pfanne abgiessen.
- Den Braten für ca. 5 Min. in der warmen, zugedeckten Kasserolle ruhen lassen.
- Sauce nochmals aufkochen, Butter dazugeben und mit einem Schneebesen gut verrühren. Tipp: Je nach Bedarf mit etwas Stärke abbinden.
- Braten aufschneiden und anrichten.
Polenta
- Zwiebeln fein hacken.
- 10 g Butter in einer Pfanne warm werden lassen und Zwiebeln darin andämpfen.
- Bouillon dazugeben und aufkochen.
- Hitze auf kleine Stufe reduzieren und den Maisgriess unter ständigem Rühren ca. 10 Min. zu einem dicken Brei einkochen.
- 30 g Butter daruntermischen und mit Salz und Pfeffer würzen.
- Die Polenta auf einem Blech ausstreichen und erkalten lassen.
- Mit einer Guetzliform Sterne ausstechen, die Sterne auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen und Parmesan darüber streuen. Anschliessend für ca. 15 Min. bei 200 Grad im Ofen überbacken.
Stärnli-Gmües
- Karotten in ca. 5mm breite Scheiben schneiden.
- Mit einer Ausstechform Sterne ausstechen.
- Zwiebel fein hacken.
- Butter in einer Pfanneerwärmen.
- Zwiebel darin andünsten, mit Weisswein ablöschen und etwas einkochen lassen.
- Karotten dazugeben, salzen und Peterli darüberstreuen.
- Bei kleiner Hitze die Karotten ca. 30 Min. dämpfen, bis sie bissfest sind.
En Guete !