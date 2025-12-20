 Zum Inhalt springen

Wiehnachtsbrate, Tag 4 Stufato Ticinese mit Polenta und Stärnli-Gmües

Daniel zaubert für seine Gäste Stufato Ticinese mit Polenta und Stärnli-Gmües.

20.12.2025, 21:22

REZEPT INFOS

Box aufklappen Box zuklappen

Portionen: 6 

Vorbereitungszeit: 45 Min.

Zubereitungszeit: 2 Std. 30 Min.

Gewinnerrezept als PDF

ZUTATEN

Stufato Ticinese

  • 1300 g    Rindsschulterfilet
  • 2 Stk.      Saucenknochen
  • 1                Saucenzwiebel
  • 6               Nelken
  • 2               Lorbeerblätter
  • 2 EL         Bratfett
  • 150 g       Knollensellerie
  • 1               Lauchstengel (ca. 150 g)
  • 1                Karotte (ca. 80 g)
  • 3               Knoblauchzehen
  • 3-4 EL    Tomatenmark
  • 1 dl           Portwein (rot)
  • 2 dl          Rindsbouillon oder Rindsfond
  • 1-2 EL     Fleischwürzmischung
  • etwas     Pfeffer
  • 1-2 EL     getrocknete italienische Kräuter (Oregano, Thymian, Basilikum, Majoran)
  • 2 dl          kräftiger Rotwein
  • 1 EL          Butter

Polenta

  • 500 g      Maisgriess Ticinese
  • 1                Zwiebel
  • 40 g        Butter
  • 1.7 l          Gemüsebouillon
  • etwas     Salz und Pfeffer
  • 80 g        Parmesan

Stärnli-Gmües

  • 4               Karotten, extra gross (um Sterne auszustanzen)
  • 1                Zwiebel
  • 20 g        Butter
  • 1 dl           Weisswein
  • 2 EL         Peterli, gehackt
  • 1 Prise     Salz

ZUBEREITUNG

Stufato Ticinese

  • Karotten und Sellerie in kleine Würfel und Lauch in kleine Rädchen schneiden.
  • Zwiebel halbieren und je mit 3 Nelken und 2 Lorbeerblätter bestecken.
  • Bratfett in einer Kasserolle erhitzen. AnschliessendFleisch, Saucenknochen und besteckte Zwiebel allseitig anbraten, herausnehmen und Hitze reduzieren.
  • Im selben Fett das Gemüse (Karotten, Sellerie, Lauch) und Knoblauchzehen andünsten, mit Tomatenmark vermischen, weiter dünsten, dann den Portwein dazugeben und etwas einkochen lassen.
  • Rindsfond oder Rindsbouillon dazugeben.
  • Den Braten mit Fleischwürzmischung und etwas Pfeffer würzen und einreiben.
  • Braten, Saucenknochen und besteckte Zwiebel wieder in Gusseisentopf legen, mit den italienischen Kräutern überstreuen, mit Rotwein übergiessen und alles für 2.5 Std. bei 160°C Ober- und Unterhitze im Ofen schmoren lassen. Tipp: Von Zeit zu Zeit die Flüssigkeit kontrollieren und den Braten wenden.
  • Den Braten, Saucenknochen und Zwiebel aus der Sauce nehmen und Sauce durch ein Sieb in eine andere Pfanne abgiessen.
  • Den Braten für ca. 5 Min. in der warmen, zugedeckten Kasserolle ruhen lassen.
  • Sauce nochmals aufkochen, Butter dazugeben und mit einem Schneebesen gut verrühren. Tipp: Je nach Bedarf mit etwas Stärke abbinden.
  • Braten aufschneiden und anrichten.                                                                                                                 

Polenta

  • Zwiebeln fein hacken.
  • 10 g Butter in einer Pfanne warm werden lassen und Zwiebeln darin andämpfen.
  • Bouillon dazugeben und aufkochen.
  • Hitze auf kleine Stufe reduzieren und den Maisgriess unter ständigem Rühren ca. 10 Min. zu einem dicken Brei einkochen.
  • 30 g Butter daruntermischen und mit Salz und Pfeffer würzen.
  • Die Polenta auf einem Blech ausstreichen und erkalten lassen.
  • Mit einer Guetzliform Sterne ausstechen, die Sterne auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen und Parmesan darüber streuen. Anschliessend für ca. 15 Min. bei 200 Grad im Ofen überbacken.

Stärnli-Gmües

  • Karotten in ca. 5mm breite Scheiben schneiden.
  • Mit einer Ausstechform Sterne ausstechen.
  • Zwiebel fein hacken.
  • Butter in einer Pfanneerwärmen.
  • Zwiebel darin andünsten, mit Weisswein ablöschen und etwas einkochen lassen.
  • Karotten dazugeben, salzen und Peterli darüberstreuen.
  • Bei kleiner Hitze die Karotten ca. 30 Min. dämpfen, bis sie bissfest sind.

En Guete !

