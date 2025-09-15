Zwätschge, Tag 1 - Pouletbrust mit Dörrzwetschgen, Ofengemüse und Kartoffelgratin

Manuela punktet bei ihren Gäste mit einer gefüllten Pouletbrust mit Dörrzwetschgen, flambiert mit Vieille Prune, Zwetschgen-Chutney, Ofengemüse und Kartoffelgratin