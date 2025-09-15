REZEPT INFOS
Portionen: 6
Vorbereitungszeit: 40 Min.
Zubereitungszeit: 1 Std.
Gewinnerrezept als PDF
ZUTATEN
Zwetschgen-Chutney
- 200 g rote Zwiebeln
- 2 Knoblauchzehen
- 1 Zweig Rosmarin
- 1 TL Rosa Pfeffer
- 75 g Rohrzucker
- 400 g Zwetschgen
- ½ EL Salz
- 1 dl Rotweinessig
- 4 cl Vieille Prune
Pouletbrust
- 6 Pouletbrust, von der Metzgerei einschneiden lassen
- 17 Dörrpflaumen
- 80 g Stangensellerie
- 60 g Nüsse
- 50 g glatter Peterli
- 1 Frühlingszwiebel
- Etwas Salz und Pfeffer
- ½ dl Vieille Prune
Kartoffelgratin
- 10 Weck Gläsli
- 6 dl Rahm
- 3 dl Milch
- 3 TL Gemüsebouillon-Pulver
- 2 Zweige Rosmarin
- 4 Knoblauchzehen
- 1.5 kg mehligkochende Kartoffeln
Ofengemüse
- 700 g Rüebli
- 700 g rohe Randen
- 2 EL Olivenöl
- 3 Knoblauchzehen
- Etwas Salz und Pfeffer
- 2 EL schwarzer Sesam
ZUBEREITUNG
Zwetschgen-Chutney
- Zwiebeln und Knoblauch hacken und in wenig Öl anbraten, bis sie glasig sind.
- Rosmarin hacken und rosa Pfeffer fein zerquetschen und beifügen.
- Mit Rohrzucker karamellisieren.
- Zwetschgen vierteln und beifügen, mit Salz abschmecken.
- Mit Rotweinessig und Vieille Prune ablöschen und einkochen bis die Konsistenz stimmt.
Pouletbrust
- Pouletbrust von der Metzgerei einschneiden lassen.
- Dörrpflaumen, Stangensellerie, Nüsse, Peterli und Frühlingszwiebel klein hacken, mischen und mit Salz und Pfeffer würzen.
- Pouletbrust befüllen, in Vakuumier-Säcke legen und vakuumieren.
- 50 Min. im Sous Vide bei 66 Grad garen.
- Danach Poulet im Öl anbraten und mit Vieille Prune flambieren.
Kartoffelgratin
- In einer Schüssel Rahm, Milch, Gemüsebouillon-Pulver, gehackter Rosmarin und gepresster Knoblauch mischen.
- Kartoffeln schälen und als 2 mm dicke Scheiben in die Schüssel hobeln.
- Alles mischen und in Weckgläser abfüllen.
- Bei 180 Grad Umluft im vorgeheizten Ofen 40 Min. backen.
Ofengemüse
- Rüebli und rohe Randen rüsten und in gleichmässige Stängeli schneiden.
- In einer Schüssel mit Olivenöl, gepresstem Knoblauch, Salz und Pfeffer mischen.
- Auf einem Backblech verteilen. Im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad 20 Min. Umluft backen.
- Schwarzen Sesam darüber verteilen und noch 10 Min. fertig backen.
En Guete !