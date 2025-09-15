 Zum Inhalt springen

Zwätschge, Tag 1 Pouletbrust mit Dörrzwetschgen, Ofengemüse und Kartoffelgratin

Manuela punktet bei ihren Gäste mit einer gefüllten Pouletbrust mit Dörrzwetschgen, flambiert mit Vieille Prune, Zwetschgen-Chutney, Ofengemüse und Kartoffelgratin

15.09.2025, 12:33

Portionen: 6 

Vorbereitungszeit: 40 Min.

Zubereitungszeit: 1 Std.

ZUTATEN

Zwetschgen-Chutney

  • 200 g      rote Zwiebeln
  • 2                Knoblauchzehen
  • 1                 Zweig Rosmarin
  • 1 TL           Rosa Pfeffer
  • 75 g          Rohrzucker
  • 400 g      Zwetschgen
  • ½ EL        Salz
  • 1 dl            Rotweinessig
  • 4 cl           Vieille Prune

Pouletbrust

  • 6                Pouletbrust, von der Metzgerei einschneiden lassen
  • 17              Dörrpflaumen
  • 80 g         Stangensellerie
  • 60 g          Nüsse
  • 50 g         glatter Peterli
  • 1                 Frühlingszwiebel
  • Etwas     Salz und Pfeffer
  • ½ dl         Vieille Prune

Kartoffelgratin

  • 10              Weck Gläsli
  • 6 dl           Rahm
  • 3 dl           Milch
  • 3 TL         Gemüsebouillon-Pulver
  • 2                Zweige Rosmarin
  • 4                Knoblauchzehen
  • 1.5 kg      mehligkochende Kartoffeln

Ofengemüse

  • 700 g      Rüebli
  • 700 g      rohe Randen
  • 2 EL         Olivenöl
  • 3                Knoblauchzehen
  • Etwas     Salz und Pfeffer
  • 2 EL         schwarzer Sesam

ZUBEREITUNG

Zwetschgen-Chutney

  • Zwiebeln und Knoblauch hacken und in wenig Öl anbraten, bis sie glasig sind.
  • Rosmarin hacken und rosa Pfeffer fein zerquetschen und beifügen.
  • Mit Rohrzucker karamellisieren.
  • Zwetschgen vierteln und beifügen, mit Salz abschmecken.
  • Mit Rotweinessig und Vieille Prune ablöschen und einkochen bis die Konsistenz stimmt.

Pouletbrust

  • Pouletbrust von der Metzgerei einschneiden lassen.
  • Dörrpflaumen, Stangensellerie, Nüsse, Peterli und Frühlingszwiebel klein hacken, mischen und mit Salz und Pfeffer würzen.
  • Pouletbrust befüllen, in Vakuumier-Säcke legen und vakuumieren.
  • 50 Min. im Sous Vide bei 66 Grad garen.
  • Danach Poulet im Öl anbraten und mit Vieille Prune flambieren.

Kartoffelgratin

  • In einer Schüssel Rahm, Milch, Gemüsebouillon-Pulver, gehackter Rosmarin und gepresster Knoblauch mischen.
  • Kartoffeln schälen und als 2 mm dicke Scheiben in die Schüssel hobeln.
  • Alles mischen und in Weckgläser abfüllen.
  • Bei 180 Grad Umluft im vorgeheizten Ofen 40 Min. backen.

Ofengemüse

  • Rüebli und rohe Randen rüsten und in gleichmässige Stängeli schneiden.
  • In einer Schüssel mit Olivenöl, gepresstem Knoblauch, Salz und Pfeffer mischen.
  • Auf einem Backblech verteilen. Im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad 20 Min. Umluft backen.
  • Schwarzen Sesam darüber verteilen und noch 10 Min. fertig backen.

 

En Guete !

