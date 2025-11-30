REZEPT INFOS
Portionen: 6
Vorbereitungszeit: 30 Min.
Zubereitungszeit: 1 Std. 20 Min.
ZUTATEN
- 15 kg Zwiebeln
- 6 Stück Knoblauchzehen
- 600 g Tomaten
- 400 g grüne Bohnen fein
- 400 g Hot-Chili Würste
- 300 g Chili-Sticks feste Dauerwürste)
- 2 Peperoncini
- 2 EL Gemüsebouillon
- 4 EL Oregano
- 2 EL Mehl
- 2 EL Olivenöl
- etwas Salz, Pfeffer, Chiliflocken, Knoblauchpulver (Tabasco je nach Schärfe)
- 200 g Röstzwiebeln Garnitur)
VORBEREITUNG
- Zwiebeln schälen, halbieren, in Würfel schneiden und im Mehl wenden
- Knoblauch fein schneiden
- Tomaten kurz blanchieren, die Haut entfernen und in Stücke schneiden
- Bohnen in 1 cm lange Stücke schneiden
- Hot-Chili Würste in 1 cm dicke Scheiben schneiden
- Chili-Sticks fein schneiden
- Peperoncini halbieren, entkernen und fein schneiden
ZUBEREITUNG
- Zwiebeln, Knoblauch und Peperoncini mit Olivenöl im Schmortopf goldgelb anbraten
- Tomaten und Bohnen beigeben und mit Gemüsebouillon aufkochen
- Mit Salz, Pfeffer, Chiliflocken und Knoblauchpulver würzen
- 60 Min. bei kleiner Hitze kochen
- Hot-Chili Würste und Chili-Sticks beigeben 20 Min. aufkochen
- Oregano beigeben, falls nötig nachwürzen
- Anrichten und mit Röstzwiebeln garnieren
En Guete !