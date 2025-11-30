 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Zwieble, Tag 3 Feurige Zwiebelsuppe mit Tomaten und Wurst

Peter punktet bei seinen Gästen mit einer feurigen Zwiebelsuppe mit Tomaten und Wurst.

30.11.2025, 22:10

Teilen

REZEPT INFOS

Box aufklappen Box zuklappen

Portionen: 6 

Vorbereitungszeit: 30 Min.

Zubereitungszeit: 1 Std. 20 Min.

Gewinnerrezept als PDF

ZUTATEN

  • 15 kg      Zwiebeln
  • 6 Stück  Knoblauchzehen
  • 600 g      Tomaten
  • 400 g      grüne Bohnen fein
  • 400 g      Hot-Chili Würste
  • 300 g      Chili-Sticks feste Dauerwürste)
  • 2               Peperoncini
  • 2 EL         Gemüsebouillon
  • 4 EL         Oregano
  • 2 EL         Mehl
  • 2 EL         Olivenöl
  • etwas     Salz, Pfeffer, Chiliflocken, Knoblauchpulver (Tabasco je nach Schärfe)
  • 200 g      Röstzwiebeln Garnitur)

VORBEREITUNG

  • Zwiebeln schälen, halbieren, in Würfel schneiden und im Mehl wenden
  • Knoblauch fein schneiden
  • Tomaten kurz blanchieren, die Haut entfernen und in Stücke schneiden
  • Bohnen in 1 cm lange Stücke schneiden
  • Hot-Chili Würste in 1 cm dicke Scheiben schneiden
  • Chili-Sticks fein schneiden
  • Peperoncini halbieren, entkernen und fein schneiden

ZUBEREITUNG

  • Zwiebeln, Knoblauch und Peperoncini mit Olivenöl im Schmortopf goldgelb anbraten
  • Tomaten und Bohnen beigeben und mit Gemüsebouillon aufkochen
  • Mit Salz, Pfeffer, Chiliflocken und Knoblauchpulver würzen
  • 60 Min. bei kleiner Hitze kochen
  • Hot-Chili Würste und Chili-Sticks beigeben 20 Min. aufkochen
  • Oregano beigeben, falls nötig nachwürzen
  • Anrichten und mit Röstzwiebeln garnieren

 

En Guete !

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)