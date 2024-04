Bei «Game of Switzerland» stellen die Paare ihre Beziehung, ihr Wissen und ihre körperliche Fitness auf die Probe. Nur das Paar, das geistig sowie körperlich am besten zusammenarbeitet, hat die Chance auf den grossen Hauptgewinn. Mit dabei in der 6. Staffel auch der bekannte Tiktoker Flavio Leu.

Die 6. Staffel «Game of Switzerland» auf Play SRF.