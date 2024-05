Monet192, bürgerlich Karim Russo, fing mit 15 Jahren an zu freestylen und rappte mit seinen Kollegen am Block in St. Gallen. Wie die Luzerner Rapperin Loredana rappt Monet192 auch nur auf Hochdeutsch – das macht einen grossen Unterschied für die Reichweite.

Monet192 gehört schon seit Jahren zu den meistgestreamten Schweizer Künstlern. So schaffte es der 26-Jährige, auch in Deutschland erfolgreich zu sein. Monet192 nennt seine neue Tour «Sickbaby», weil so auch seine Fans heissen. Die Tour sei da für die Leute, die sich raufkämpfen müssen, die trotz vieler Probleme immer wieder aufstehen – «egal, wie sehr das Leben sie in die Knie zwingt».

Tour mit dem Nightliner-Bus: ein Realitätscheck

Für Monet192 geht ein Kindheitstraum in Erfüllung, dass er mal eine Tour in einem Nightliner-Bus machen darf. Mit 18 oder 19 Jahren sah dieser Bus in seiner Vorstellung aber ganz anders aus: ein Whirlpool, grosse Duschen, schöne Frauen.

Ob Monet192 enttäuscht ist, dass der Tour-Bus nun doch nicht so pompös ist und man «nur» pinkeln darf auf dem Klo, gibt er nicht preis. «Es hat genügend Betten, damit jeder schlafen kann … keine Riesenpartys. Wir gehen tatsächlich zwei Stunden nach der Show schlafen», so Monet192.

Das Tour-Team hält zusammen

Der Rapper und Sänger ist beeindruckt, wie reibungslos die Teamarbeit auf seiner Tour ist. Monet192 erzählt im Gespräch mit SRF: «Es ist für mich unerklärlich, wie unsere Tour jedes Mal so familiär ist, obwohl immer wieder neue Leute dazustossen.»

Auch sein Creative Director, Xenia, schwärmt von der Zusammenarbeit – die Zeit gehe so schnell um. Obwohl sie gar noch nicht lange mit Karim arbeite, fühle es sich wie eine Ewigkeit an.

Für Monet192 ist die «Sickbaby-Tour» die erste mit einer Band. Dass auch sie eine Synergie gefunden haben, macht Monet192 stolz, denn ohne sie wären die Shows nicht so gut geworden. Für Monet192 ist auch klar: «Jeder Artist kann nur ein grösseres Ich mit seinem ganzen Team werden.» Es fühle sich nicht mehr so an wie früher, der Name «Monet192» werde immer mehr zu einem Wir – «wir sind Monet».

Deutschland: Karims zweite Heimat

Monet192 machte seine wichtigsten Karriereschritte in Deutschland und fühlt sich mittlerweile richtig wohl im Nachbarland. Als er aber mit 19 Jahren das erste Mal nach Berlin reiste, war das noch nicht so. Nun sei es zu seinem zweiten Zuhause geworden.

Deutschland öffnet für Schweizer Künstler viele Türen, nur schon wegen der Masse an Menschen. Viele Musiker und Musikerinnen, die auf Mundart auftreten, stossen an ihre Grenzen, wenn es um Reichweite geht.

Ein Ausreisser im 2023 war aber definitiv Rapper EAZ mit «Juicy». Das Lied feierte grossen Erfolg auf Tiktok und landete somit auch in den deutschen Charts. «Schweizerdeutsch ist halt auch sexy», sagte EAZ damals. Die Chancen, dass ein Schweizer Mundartlied in der Spotify-Playlist «Viral 50 Global» landet, wie bei «Juicy», sind faktisch geringer als bei einem Song auf Hochdeutsch.

«Ich bin heute auf der Bühne dank meiner Mutter»

Monet192 ist gelernter Psychiatrie-Pflegefachmann und kommt aus einer «sozial schwachen Familie». Dass er inzwischen das machen dürfe, was er liebt, sei für ihn ein Privileg. «Von 100 Prozent der Musiker kann nur 1 Prozent von der Musik leben, die anderen 99 Prozent nicht.»

«Als mir das wieder bewusst wurde, war ich erfüllt mich Dankbarkeit», erzählt Monet192. Er weiss, es sei nicht gegeben, dass er mit 26 Jahren schon Hallen ausverkaufe und schulde das vor allem einer Person: «Ich bin heute auf der Bühne dank meiner Mutter.»