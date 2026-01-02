In der neuen Ausgabe von «Wie tickt die Schweiz?» fragt Claudio Zuccolini, wie viele der 100 Teilnehmenden wegen Sorgen über die Arbeit schlaflos bleiben. Der Schlussbericht von «Wie geht's, Schweiz?» gibt Informationen zum Thema.

In der neuen Ausgabe von «Wie tickt die Schweiz?» fragt Claudio Zuccolini, wie viele der 100 Teilnehmenden wegen der Arbeit schlaflos bleiben.

Der Blick in die Wand zeigt: Ganze 29 Teilnehmende können wegen der Arbeit und dem steigenden Leistungsdruck nicht gut einschlafen.

Das ist aber keine Seltenheit, wie die Psychologin Sereina Venzin einordnet. In der Schweizer Bevölkerung sagen nur 3 Prozent, dass sie einen gesunden Schlaf haben. Besonders oft ist der steigende Leistungsdruck bei der Arbeit ein negativer Faktor für den Schlaf. Zudem verweist Sereina Venzin auf die Umfrage «Wie geht’s, Schweiz?», die vom Institut gfs im Auftrag der SRG durchgeführt wurde. Die Umfrage zeigt, dass es in den Sprachregionen Unterschiede gibt in Bezug auf den steigenden Leistungsdruck. In der italienischsprachigen Schweiz machen sich fast 70% der Bevölkerung zu Jobthemen Sorgen. In der Romandie und der Deutschschweiz sind es knapp 60 Prozent.

Hier kommen Sie zum Schlussbericht: