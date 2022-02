Drei Mal in Folge holte der Bündner Langläufer Olympia-Gold über 15 km. Ein weiterer Coup am Freitag wäre eine grosse Überraschung.

Wer Dario Cologna heisst und insgesamt bereits vier Olympia-Rennen gewonnen hat, kann nicht ohne Ambitionen in seine 4. und letzten Spiele steigen. «Meine Erwartungen sind immer hoch», bestätigte der in einem Monat 36 Jahre alt werdende Bündner vor seinem ersten Einsatz in Peking am Freitag im Klassisch-Rennen über 15 km.

Dennoch ist auch Cologna klar, dass er dieses Mal nicht zu den ersten Medaillen-Anwärtern gehört. Zu wenig konnte er in dieser Saison zeigen. Mitte Oktober hatte er sich beim Rollskifahren am Knie verletzt, nur zu 7 Weltcup-Einsätze kam er in diesem Winter.

Die Resultate waren jetzt nicht so gut, dass ich sagen könnte, dass alles passt.

In Peking verzichtete Cologna auf den Start im Skiathlon. «Es war meine Taktik, ein bisschen später anzureisen, um im weiteren Verlauf auch für die Staffel und den 50er frischer zu sein. Jetzt schauen wir, ob es aufgeht», erklärte Cologna. Er weiss aber auch, dass die Vorbereitung nicht ideal war. «Der letzte Wettkampf war an der Tour de Ski. Auch die Resultate waren jetzt nicht so gut, dass ich sagen könnte, dass alles passt.»

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Langlauf-Rennen der Männer über 15 km klassisch sehen Sie am Freitag ab 7:50 Uhr auf SRF zwei oder in der SRF Sport App.

Macht es Cologna wie in Sotschi und Pyeongchang?

16 Jahre ist es her, seit mit dem Esten Andrus Veerpalu nicht Dario Cologna zuoberst auf dem Podest des olympischen 15-km-Rennens, das im Wechsel klassisch oder im Skating-Stil bestritten wird, gestanden hat. Eine im Langlauf-Sport einmalige Serie. Ein weiterer Sieg oder eine Medaille wären zwar eine grosse Überraschung, aber «ich habe mich gut vorbereitet und das gemacht, was nötig ist. Jetzt schaue ich, wozu es am Freitag reicht», so der Münstertaler.

Legende: In Siegerpose Dario Cologna holte in Pyeongchang 2018 zum dritten Mal in Folge Gold über 15 km. Keystone

Auch 2014 in Sotschi (Gold über 15 km klassisch und im Skiathlon) und 2018 in Pyeongchang (Gold über 15 km Skating) lief im Vorfeld der Spiele bei Cologna nicht alles nach Plan. Findet er in Peking ein weiteres Mal das Erfolgsrezept? «Die Voraussetzungen sind in diesem Jahr sicher am schwierigsten. Ich bin jetzt 4 Jahre älter und gehöre zu den Ältesten im Feld. Ich bin genug realistisch, um das einzuschätzen.»

Es muss wirklich alles zusammenpassen: die Form, das Material, dann ist vielleicht etwas möglich.

Dennoch seien die Ziele hoch, an Olympischen Spielen wolle er immer das Bestmögliche zeigen. «Man muss bereit sein, um am Tag X die Leistung abzurufen.» Und Cologna führte weiter aus, was es für einen Exploit braucht: «Es muss wirklich alles zusammenpassen: die Form, das Material, dann ist vielleicht etwas möglich.»

Die Favoriten sind mit den Russen Alexander Bolschunow und Denis Spitsow, dem Finnen Iivo Niskanen sowie den Norwegern aber andere. Aus Schweizer Sicht werden neben Cologna mit Jonas Baumann und Jason Rüesch zwei weitere Bündner am Start sein.