Die Schweiz verliert das 2. Olympia-Spiel gegen Tschechien mit 1:2 n.P. Im Penaltyschiessen scheitern sämtliche Schweizer Schützen.

Damit bleibt die Equipe von Coach Patrick Fischer in der Gruppe B auch nach 2 Spielen ohne Sieg.

Im abschliessenden Vorrundenspiel am Samstag misst sich die Schweiz mit Dänemark (14:10 Uhr).

Im anderen Spiel der Gruppe B bleibt das russische Team auch gegen Dänemark ohne Gegentreffer.

Im über den Spielausgang entscheidenden Penaltyschiessen verpassten es sämtliche 5 Schweizer Schützen, den Puck im tschechischen Tor unterzubringen. Während der tschechische Torhüter Simon Hrubec makellos blieb, musste sich Leonardo Genoni einmal geschlagen geben. So waren es die Tschechen, die sich dank des einzigen Treffers von David Krejci den Zusatzpunkt sicherten.

Die Niederlage nach Penaltyschiessen wäre aber durchaus zu vermeiden gewesen: In der Overtime scheiterten Simon Moser, Andres Ambühl und Enzo Corvi innert weniger Sekunden.

Schliessen 01:28 Video Das gesamte Penaltyschiessen bei Tschechien-Schweiz Aus Beijing 2022 Clips vom 11.02.2022. abspielen 05:15 Video Die Live-Highlights der Partie Tschechien gegen die Schweiz Aus Beijing 2022 Clips vom 11.02.2022. abspielen

Für die Fischer-Equipe ist es die 2. Niederlage im 2. Spiel. Mit nur einem Punkt belegt man in der Vorrunden-Gruppe B aktuell den 4. und letzten Rang. Der Gang über ein zusätzliches K.o.-Spiel ist bereits vor dem abschliessenden Gruppenspiel faktisch sicher.

Haas' Olympia-Premiere

Dabei hatten die Schweizer das Spiel in der 9. Spielminute in positivere Bahnen gelenkt: Dank eines «dreckigen Tors» von Gaëtan Haas in Überzahl glichen die Schweizer das Spiel zum 1:1 aus.

Der Bieler Stürmer scheiterte bei seinem 1. Abschluss aus nächster Nähe an Hrubec, wusste dessen Abpraller aber auszunutzen und drückte die Scheibe über die Torlinie. Haas brachte die Schweiz mit seinem Tor am Olympia-Turnier erstmals aufs Scoreboard. Es war sein 1. Treffer an Olympischen Spielen überhaupt.

00:59 Video Im Powerplay: Haas drückt die Scheibe ins Tor Aus Beijing 2022 Clips vom 11.02.2022. abspielen

Mit dem Ausgleichstreffer bewies die Equipe von Coach Patrick Fischer Charakter und liess sich vom bereits 2. ärgerlichen Gegentreffer des Turniers nicht aus der Ruhe bringen. Kaum hatte die Schweiz eine 2-Minuten-Strafe überstanden, kullerte die Scheibe über die Torlinie – das 1:0 für Tschechien durch Jiri Smejkal fiel bereits in der 5. Minute. Schon der einzige Treffer gegen das russische Team war nur über Umwege gefallen.

Flaues Mitteldrittel

Die Schweizer verpassten es im 2. Drittel, die ihnen zugestandenen Räume auszunutzen und zeigten sich stattdessen selbst fehleranfällig. Symptomatisch hierfür stand das Schweizer Überzahlspiel in der 34. Spielminute: Statt einen Torerfolg im Powerplay feiern zu können, waren es die Tschechen, die beinahe von einem misslungenen Ausflug von Leonardo Genoni profitierten.

Die Stimmen zum Spiel

Schliessen 02:53 Video Haas: «Ein Tor zu schiessen, reicht einfach nicht» Aus Beijing 2022 Clips vom 11.02.2022. abspielen 02:29 Video Fischer: «Wir müssen gradliniger spielen und mehr schiessen» Aus Beijing 2022 Clips vom 11.02.2022. abspielen 01:20 Video Alatalo: «Wir müssen vor dem gegnerischen Tor kaltblütiger sein» Aus Beijing 2022 Clips vom 11.02.2022. abspielen 00:35 Video Kovar: «Am Ende hatten wir mehr Glück» (engl.) Aus Beijing 2022 Clips vom 11.02.2022. abspielen

So geht's weiter

Bereits am Samstag tritt die Schweizer Eishockey-Nati gegen Dänemark zu ihrem 3. und letzten Gruppenspiel an. Die Dänen unterlagen in ihrem 2. Gruppenspiel der russischen Auswahl überraschend knapp mit 0:2. Der entscheidende Treffer zugunsten des Teams Russland fiel erst 6 Sekunden vor der Schlusssirene – Kirill Semjonow traf ins leere Tor. Nach je 2 Gruppenspielen stehen die Dänen mit 3, die Schweizer mit 1 Punkt da. Das Duell startet um 14:10 Uhr. Aufgrund des speziellen Modus sind alle Teams in der K.o.-Runde dabei.