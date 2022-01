Legende: Freut sich auf ihre erste Olymia-Teilnahme Natalie Maag. Keystone

Nach den Curling-Teams, die ihre Tickets für die Olympischen Spiele in Peking schon seit Ende September in der Tasche haben, selektionierte Swiss Olympic am Donnerstag 24 weitere Athletinnen für die kommenden Winterspiele in der chinesischen Metropole (4. bis 20. Februar). Es sind dies Rodlerin Natalie Maag sowie das 23-köpfige Eishockey-Nationalteam der Frauen.

Premiere für Maag

Für Rodlerin Maag ist es die erste Olympiateilnahme. Die Zürcherin hat die Bahn in Yanqing bereits 2 Mal anlässlich eines Testevents und eines Weltcup-Rennens kennengelernt. Dass die 24-Jährige das Potenzial hat, in die Weltspitze vorzustossen, hat sie letzte Saison mit Rang 3 im Weltcup-Rennen in St. Moritz bewiesen.

Mit grossen Ambitionen reist auch das Eishockeyteam der Frauen nach Peking. Cheftrainer Colin Muller will nach dem Halbfinaleinzug an der WM 2021 am Olympiaturnier um die Medaillen mitspielen. Die prominentesten Spielerinnen im Kader sind Alina Müller, Lara Stalder und Phoebe Stänz. Für Nicole Bullo werden es bereits die 5. Winterspiele.