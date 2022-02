Die Frauen-Nati unterliegt Kanada im Olympia-Halbfinal in Peking mit 3:10.

Die Niederlage fällt zwar wie in der Vorrunde hoch aus, 3 Treffer sind den Schweizerinnen gegen Kanada aber noch nie gelungen.

Damit spielen die Schweizerinnen wie 2014 in Sotschi um Bronze. Gegner am Mittwoch ist die USA oder Finnland.

Das Eishockey-Wunder von Peking ist aus Schweizer Sicht ausgeblieben. Gegen Kanada setzte es für die Schweizerinnen die erwartete Niederlage ab. Schlecht war deshalb aber noch lange nicht alles, im Gegenteil. Noch nie war es den Schweizerinnen zuvor beispielsweise gelungen, gegen die 4-fachen Olympiasiegerinnen mehr als einen Treffer zu erzielen. Am Montag gelangen ihnen 3. Deren 2 davon gingen auf das Konto von Lara Stalder.

01:23 Video Die drei Schweizer Tore gegen Kanada Aus Beijing 2022 Clips vom 14.02.2022. abspielen

Kanadierinnen treffen innert 125 Sekunden 4 Mal

Etwas zu denken geben muss den Schweizerinnen das Startdrittel. «Möglichst lange die Null halten», hatte Trainer Colin Muller von seinen Spielerinnen gefordert, nachdem sein Team in der Vorrunde beim 1:12 eine schmerzhaft hohe Niederlage gegen Kanada hatte einstecken müssen. Genau das gelang den Schweizerinnen aber nicht.

01:53 Video Die Kanadierinnen stellen innert 125 Sekunden auf 4:0 Aus Beijing 2022 Clips vom 14.02.2022. abspielen

In der 8. Minute knackten die Kanadierinnen die Schweizer Abwehr erstmals. Und legten innert 125 Sekunden 3 weitere Treffer nach. Torhüterin Andrea Brändli räumte ihren Posten in der Folge und machte Platz für Saskia Maurer. Zwar musste sich die Emmentalerin ebenfalls bald schon bezwingen lassen. Gleichzeitig konnte sie sich mehrfach auszeichnen. Ein wichtiges Zeichen für ihre Mitspielerinnen, das seine Wirkung nicht verfehlte.

Schweizerinnen fangen sich

Das letzte Tor im Startdrittel gehörte ebenso den Schweizerinnen wie der erste Treffer im Mittelabschnitt. Nach einer halben Stunde erzielte Stalder das 3. Schweizer Tor zum zwischenzeitlichen 3:7. Die Luzernerin, die in Schweden engagiert ist, traf wie beim 1:5 im Powerplay. Dem 2:5 durch Alina Müller war ein mustergültiger Konter vorausgegangen.

Ging das erste Drittel noch mit 1:5 verloren, hiess es in den folgenden beiden Spielabschnitten 2:3 und 0:2. Anders als bei der Auftaktniederlage, als jedes Drittel klar verloren ging, gelang den Schweizerinnen im Halbfinal eine Reaktion.

Schliessen 02:20 Video Stalder: «Nach dem 0:1 haben wir die Fassung verloren» Aus Beijing 2022 Clips vom 14.02.2022. abspielen 03:36 Video Muller: «Ich glaube, wir sind bereit für das Bronzespiel» Aus Beijing 2022 Clips vom 14.02.2022. abspielen 01:13 Video Maurer: «Manchmal braucht es einen Wechsel» Aus Beijing 2022 Clips vom 14.02.2022. abspielen

Bronzespiel gegen die Finninnen?

Im Spiel um Bronze treffen die Schweizerinnen am Mittwochmittag (12:30 Uhr) entweder auf die USA oder Finnland, die am Montagnachmittag den zweiten Halbfinal bestreiten (14:10 Uhr). Die Skandinavierinnen dürften es ähnlich schwer haben wie die Schweiz, um gegen die zweite Übermacht im Frauen-Eishockey einen Coup zu landen. In der Gruppenphase schlugen sich die Finninnen bei der 2:5-Niederlage allerdings tapfer. Das Schlussdrittel konnten sie mit 2:1 für sich entscheiden.