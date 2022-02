Die Schweizer Eishockeyanerinnen feiern an den Olympischen Spielen im 4. Gruppenspiel den 1. Sieg.

Das Team von Colin Muller gewinnt eine enge Partie gegen Finnland mit 3:2.

Im Viertelfinal könnte die Schweiz erneut auf die Skandinavierinnen treffen.

Nach 3 deutlichen Niederlagen zum Start in das olympische Eishockeyturnier zeigte die Schweiz im 4. und letzten Gruppenspiel die geforderte Reaktion. Das Team von Trainer Colin Muller war zwar auch gegen Finnland nicht die bessere Mannschaft, bestach aber durch seine Effizienz.

Das Game-Winning-Goal ging auf das Konto von Lara Stalder. Die Team-Leaderin setzte sich kurz nach Beginn des 3. Drittels mit dem Rücken zum Tor durch und traf Backhand zum zwischenzeitlichen 3:1. Weil Elisa Holopainen für Finnland 10 Minuten vor Schluss verkürzte, musste die Schweiz aber bis am Schluss um den Sieg zittern. Eine wiederum starke Andrea Brändli – die Torhüterin wehrte 38 Schüsse ab – brachte die 3 Punkte ins Trockene.

00:40 Video Stalder trifft mit der Backhand zum 3:1 Aus Beijing 2022 Clips vom 07.02.2022. abspielen

Erstmalige Führung

Eine Premiere hatte es für die Schweizerinnen schon in der 13. Minute gegeben, als Lara Christen ihr Team bei 5 gegen 3 zum ersten Mal an diesem Turnier in Führung brachte. Unmittelbar vor und nach dem Tor waren die Schweizerinnen aber auf eine bestechende Brändli im Tor angewiesen, die einen Shorthander zweimal in extremis zu verhindern wusste.

Schliessen 00:51 Video Wieder in Überzahl: Rüegg stellt auf 2:1 Aus Beijing 2022 Clips vom 07.02.2022. abspielen 00:49 Video Christen bringt die Schweiz in Führung Aus Beijing 2022 Clips vom 07.02.2022. abspielen

Auf den zwischenzeitlichen Ausgleich der Finninnen durch Nelli Laitinen (28.) reagierte das Muller-Team auf eindrückliche Art und Weise. Nur zwei Minuten nach dem 1:1 brachte Dominique Rüegg die Schweizerinnen wieder in Front. Die Stürmerin der ZSC Lions traf in einfacher Überzahl mit einem platzierten Slapshot.

Das weitere Programm

Dank dem erstmaligen Punktgewinn haben die Schweizerinnen noch (theoretische) Chancen auf Rang 3 und damit auf ein Viertelfinalduell mit einem Team aus der zweitklassigen Gruppe B. Wahrscheinlicher ist aber, dass die Schweiz im Kampf um den Halbfinal erneut auf Finnland oder die russische Olympia-Auswahl trifft. Die Viertelfinals finden am Freitag und Samstag statt.

Schliessen 02:04 Video Stalder: «Wir spüren, dass etwas zusammenwächst» Aus Beijing 2022 Clips vom 07.02.2022. abspielen 01:13 Video Rüegg: «Dieser Sieg tut uns allen sehr gut» Aus Beijing 2022 Clips vom 07.02.2022. abspielen 03:04 Video Muller: «Heute haben wir einen grossen Schritt nach vorne gemacht» Aus Beijing 2022 Clips vom 07.02.2022. abspielen