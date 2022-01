Seit einer Woche sitzt die ungeimpfte Snowboarderin Patrizia Kummer in einem Pekinger Hotel in Quarantäne – bei bester Laune.

Auch die internationalen Medien interessieren sich für den speziellen Weg. Der Blick ins Hotelzimmer und in das oft lachende Gesicht von Patrizia Kummer spricht eine deutliche Sprache: Die Olympiasiegerin von 2014 im Parallel-Riesenslalom kann und will sich nicht beklagen. Seit sie am Donnerstag vor einer Woche in Peking gelandet ist, befindet sie sich in einem Hotel an der Peripherie der Metropole in der für Ungeimpfte obligatorischen, 21-tägigen Quarantäne.

Bild 1 / 5 Legende: Ohne Luxus Hier verbringt Kummer 3 Wochen. Swiss-Ski Bild 2 / 5 Legende: Fit bleiben, lautet das Motto Mit Hanteln kann Kummer ihre Muskeln trainieren. Swiss-Ski Bild 3 / 5 Legende: Blick ins Zimmer Auch ein Hometrainer steht Kummer zur Verfügung. Swiss-Ski Bild 4 / 5 Legende: Dank Internetverbindung Kummer kann mit der Aussenwelt kommunizieren. Swiss-Ski Bild 5 / 5 Legende: Auf engem Raum So hält sich Kummer in ihrem Zimmer fit. Swiss-Ski

Grosses Interesse in Deutschland und Österreich

Der Weg, den die 34-jährige Walliserin für sich gewählt hat, ist so speziell, dass sich rund 35 Journalisten, darunter 10 aus dem deutschsprachigen Ausland, zur Video-Konferenz zuschalten. Vom Wiener Standard über die Welt am Sonntag bis zum ZDF wollen sie alle wissen, wie es denn der Schweizerin geht in der fernen Isolation. Um es kurz zu machen: Es geht ihr hervorragend.

Andere haben sich für ihren Job entschieden, ich für meinen Körper.

Kummer erhielt wie gewünscht ein Velo und zwei verstellbare Hanteln ins Zimmer, dieses schätzt sie grösser als die mindestens versprochenen 25 Quadratmeter ein, und das Essen ist gut und reichlich. «Sie fragen jeden Tag, was ich möchte. Und bis jetzt hatte ich jedes Mal Chinesisch», erzählt die dreifache Gesamtweltcup-Siegerin, die aktuell auch chinesische Medizin studiert, lachend. Allerdings hat sie ihr eigenes Besteck mitgenommen. «Ich esse sowieso schon sehr langsam, mit Stäbchen dauert es ewig.»

Kummer ist nicht grundsätzlich gegen das Impfen

Kummer ging mit der Abreise in die Quarantäne ein grosses Risiko ein, denn sie verpasste das letzte Qualifikationsrennen und hatte die Selektion noch nicht auf sicher. Sie muss nun lediglich die Zusatzkosten durch die Quarantäne selber tragen, den Flug nicht. Insgesamt betont die Walliserin aber, dass sie von den Verbänden Swiss-Ski und Swiss Olympic sehr gut unterstützt worden sei.

Über die Gründe für ihre Nicht-Impfung will Kummer nicht allzu viele Worte verlieren. «Andere haben sich für ihren Job entschieden, ich für meinen Körper.» Sie sei aber nicht grundsätzlich gegen Impfungen, habe sich auch schon gegen die Grippe impfen lassen. «Das muss jeder für sich entscheiden.»

Keine Sorgen um die Form

Noch ist sie weit weg vom Schnee – und wird es auch noch zwei Wochen bleiben. Um den Formstand macht sie sich dennoch keine Sorgen. Sie wird wie die restlichen Snowboarder vor dem Einsatz am 8. Februar noch vier Tage trainieren können. «Ich werde keinen Jetlag haben, und die anderen haben ja auf europäischem Schnee trainiert, den chinesischen kennen sie genau so wenig.» Das positive Denken hat Patrizia Kummer verinnerlicht. «Ich lasse negative Gedanken gar nicht zu», sagt sie und wendet sich dem chinesischen Abendessen zu.