Es war nur eine Frage der Zeit, nun ist es offiziell: Die Curlerinnen des CC Aarau stehen in Peking im Halbfinal.

Die Schweizer Curlerinnen sind in Peking weiter in beneidenswerter Form. Mit dem 7. Sieg im 8. Spiel steht nun auch offiziell fest, was wohl nur eine Frage der Zeit war: der Halbfinal-Einzug der Equipe um Skip Silvana Tirinzoni. Das letzte Puzzleteil, der 8:4-Sieg über die stark dagegenhaltenden Südkoreanerinnen, war dabei alles andere als ein Selbstläufer.

Tirinzoni verletzt sich an der Wade

Mit einer 6:4-Führung startete die Schweiz ins 10. End. Silvana Tirinzoni, Alina Pätz, Melanie Barbezat und Esther Neuenschwander hatten sich dank einem hauchdünnen Zweierhaus – Tirinzoni bewies hier Adleraugen – diesen Vorteil erarbeitet. Südkorea musste im Schlussend volles Risiko gehen, was misslang. Am Ende stand ein etwas zu hoch ausgefallener 8:4-Erfolg. Auch von einer Wadenverletzung, die Tirinzoni behandeln lassen musste, liessen sich die amtierenden Weltmeisterinnen nicht aus dem Konzept bringen.

Legende: Liess sich davon nicht ausbremsen Skip Silvana Tirinzoni muss sich an der rechten Wade behandeln lassen. Keystone

Gegen hartnäckige Südkoreanerinnen mussten sich die Schweizerinnen nach einem anfänglichen Nuller-End einen Stein stehlen lassen. Dieses Handicap machten Tirinzoni und Co. mit einem Dreierhaus im 5. End mehr als wett und stellten zur Spielhälfte auf 4:2. Doch das Team um Skip Eun Jung Kim glich dank einem weiteren gestohlenen Stein im 7. End wiederum aus.

01:11 Video Das Schweizer Dreierhaus gegen Südkorea Aus Beijing 2022 Clips vom 16.02.2022. abspielen

Zum Abschluss der Round Robin müssen die Schweizerinnen, die die Tabelle weiter anführen, am Donnerstag um 7 Uhr Schweizer Zeit noch gegen Japan ran.