Joana Hählen stellt im letzten Training zur Olympia-Abfahrt vom Dienstag die Bestzeit auf.

Damit verdient sich die Berner Oberländerin auf den letzten Drücker den 4. Schweizer Startplatz.

Corinne Suter und Lara Gut-Behrami gehen es gemächlich an.

Joana Hählen wird das Schweizer Quartett in der Olympia-Abfahrt vom Dienstag komplettieren. Dies entschieden die Schweizer Trainer nach dem letzten Training am Montag. Die Berner Oberländerin sicherte sich ihren Startplatz dank Bestzeit in der Generalprobe.

Goggia schon wieder vorne dabei

Die 30-Jährige war in 1:33,18 Minuten schneller als die gesamte Konkurrenz und verwies Kira Weidle (GER) um 0,23 Sekunden und die Norwegerin Ragnhild Mowinckel (+0,59) auf die nächsten Plätze. Sofia Goggia (ITA), die in der Abfahrt ihr Comeback nach einer Knieverletzung gibt, fuhr auf Rang 4.

Hählen setzte sich damit in der Endausmarchung gegen Priska Nufer, Michelle Gisin und Noémie Kolly durch. Nufer hatte im 1. Training zwar die Tagesbestzeit aufgestellt, dabei aber einen Torfehler begangen. Am Montag wurde sie mit 0,73 Sekunden Rückstand 8. Gisin klassierte sich als 11., Kolly als 14. Das 2. Training vom Sonntag musste abgesagt werden.

Das Rennen am frühen Dienstag Box aufklappen Box zuklappen Die Abfahrt als vorletzte Einzel-Entscheidung bei den Frauen im Ski Alpin findet in der Nacht auf Dienstag statt. Das Rennen in Yanqing startet um 4 Uhr Schweizer Zeit (SRF überträgt ab 3:50 Uhr live).

Flury gestürzt

Von den 3 Schweizerinnen, die ihren Startplatz bereits zuvor auf sicher hatten, war Corinne Suter auf Rang 16 die Beste. Super-G-Olympiasiegerin Lara Gut-Behrami klassierte sich auf Platz 33 (2,82 Sekunden zurück). Jasmine Flury kam nach einem Sturz nicht ins Ziel, blieb aber unverletzt.

Resultate Abschlusstraining Box aufklappen Box zuklappen 1. Joana Hählen (SUI) 1:33,18. 2. Kira Weidle (GER) 0,23 zurück. 3. Ragnhild Mowinckel (NOR) 0,59. 4. Sofia Goggia (ITA) 0,61. 5. Marie-Michèle Gagnon (CAN) 0,62. 6.* Nadia Delago (ITA) 0,64. 7.* Ester Ledecka (CZE) 0,71. 8. Priska Nufer (SUI) 0,73. 9. Tamara Tippler (AUT) 0,74. 10. Mirjam Puchner (AUT) 1,06. – Ferner: 11. Michelle Gisin (SUI) 1,12. 14. Noémie Kolly (SUI) 1,29. 16. Corinne Suter (SUI) 1,37.

33.* Lara Gut-Behrami (SUI) 2,82. 37. Wendy Holdener (SUI) 3,38. * = mit Torfehler