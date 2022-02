Die Olympischen Spiele in Peking scheinen den über 30-Jährigen gut zu bekommen.

Legende: Zufrieden trotz letztem Platz Claudia Pechstein egalisiert mit 8 Olympia-Teilnahmen den Rekord. imago images

Claudia Pechstein (49) egalisiert Noriaki Kasais Teilnahme-Rekord, der 41-Jährige Johan Clarey holt in der Alpin-Abfahrt Silber und der Rodler Johannes Ludwig wird mit 35 Jahren ältester Olympiasieger auf der Bahn. Bei den Olympischen Spielen in Peking fühlt sich die Ü30-Generation so richtig wohl.

«Ein bisschen Erfahrung schadet nicht», sagte die 33-jährige Biathletin Denise Herrmann nach ihrem sensationellen Gold-Lauf über 15 Kilometer. Die erste Woche in China lieferte einige Beispiele dafür, dass angesichts der Bedingungen bei den «Pandemie-Spielen» Routine, Erfahrung und Gelassenheit ein besonderer Trumpf sein könnten.

Altersrekorde für Clarey ...

Bei einem der absoluten Klassiker, der Männer-Abfahrt, standen mit Beat Feuz (34), Matthias Mayer (31) und eben Clarey nur Athleten jenseits der 30 auf dem Podest. Letzterer krönte sich zum ältesten Skirennfahrer, der jemals eine Olympia-Medaille gewonnen hat. «Meine Mutter sagte immer, dass ich in meinem Leben für alles länger gebraucht habe, fürs Gehen, Sprechen lernen. Das gilt vermutlich auch für meine Ski-Karriere», meinte der 41-Jährige mit einem Lachen.

Eine Premiere feierte auch Manuel Fettner im zarten Alter von 36 Lenzen. Seit 21 Jahren im Skisprung-Zirkus, holte der Österreicher nun mit Silber seine erste Einzelmedaille bei einem Grossereignis.

Die 34-jährige Natalie Geisenberger, die sich in Peking zum 3. Mal in Folge zur Olympiasiegerin kürte, ist seit Mai 2020 Mutter eines Sohnes und kokettierte mit ihrem Alter, als sie sagte: «Meine Medaille ist fitter als ich.» Selbst in einer Sportart wie Snowboard zeigte Lindsey Jacobellis (36) der Konkurrenz, wie es geht und holte Gold.

... und Pechstein

Die niederländische Eisschnellläuferin Ireen Wüst (35) meinte nach ihrem 6. Gold bei 5 Olympischen Spielen: «Alter ist nur eine Zahl, oder? Es geht darum, wie man sich fühlt.»

Und dass auch in ihrer Ausdauersportart sogar Altersrekorde möglich sind, unterstrich in besonders markanter Weise die Rekord-Olympionikin Pechstein mit ihrer 8. Teilnahme an Olympia. Sie wird 2 Tage nach dem Ende der Peking-Spiele 50 Jahre alt.