Fragwürdiges «Kasperletheater» beim Skisprung-Mixed in Peking

Katharina Althaus weinte bittere Tränen der Verzweiflung, der deutsche Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher schäumte vor Wut: Weltmeister Deutschland war in einem kuriosen Skisprung-Wettkampf um die erhoffte Olympia-Medaille im erstmals ausgetragenen Mixed gebracht worden. «Das heute war Kasperletheater», sagte Horngacher nach einem ebenso chaotischen wie denkwürdigen Tag.

Das deutsche Team mit Einzel-Silbermedaillengewinnerin Althaus, Karl Geiger, Constantin Schmid und Selina Freitag lag auf Medaillenkurs, als Althaus wegen eines nicht regelkonformen Anzugs disqualifiziert wurde. Damit waren alle Träume von Edelmetall plötzlich geplatzt. Nahezu unfassbar: Die Top-Nationen Norwegen, Japan und Österreich ereilte im chinesischen Zhangjiakou das gleiche Schicksal.

Wettkampf «kaputt gemacht»

«Die Disqualifikation kommt aus heiterem Himmel. Beim letzten Mal hat der Anzug noch gepasst, heute passt er nicht mehr. Das ist echt bitter. Bei Olympia fangen sie an, anders oder mehr zu testen», sagte Horngacher, der scharfe Kritik am Weltverband FIS übte. Althaus brach nach der Schock-Nachricht in Tränen aus und musste von ihren Kollegen lange getröstet werden.

Auch DSV-Funktionär Horst Hüttel fand ebenfalls deutliche Worte: «Die vier grössten Nationen sind ja nicht alle bescheuert und wollen manipulieren. So macht man die Sache ein Stück weit kaputt.»

So setzte sich Topfavorit Slowenien in der Besetzung Nika Kriznar, Timi Zajc, Ursa Bogataj und Peter Prevc deutlich durch und gewann Gold. Dahinter kamen die Aussenseiter des russischen Teams und Kanada zu Silber und Bronze.