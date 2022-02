Mikaela Shiffrin macht in Peking schwierige Zeiten durch. Sportlich läuft es dem US-amerikanischen Ski-Ass an den Winterspielen alles andere als rund – in 5 Rennen holte die hochdekorierte Shiffrin entgegen allen Erwartungen keine einzige Medaille, 3 Mal schied sie gar aus. Für ihre Leistungen kassierte die 26-Jährige in den sozialen Medien viel Häme.

Shiffrin machte eine Auswahl der offenbar gegen sie gerichteten Hasskommentare und Beleidigungen publik. Die zweifache Olympiasiegerin veröffentlichte auf ihren sozialen Kanälen kommentarlos mehrere Screenshots von Zitaten. Darin heisst es unter anderem «Kann nicht mit Druck umgehen», «Versagerin», «Du hast bekommen, was du verdienst», «Dumme Blondine» oder «Narzisstin».

Legende: Sieht sich mit Hasskommentaren konfrontiert Mikaela Shiffrin. Reuters

Shiffrin mit Kampfansage

Über die Absender oder die Art der Hassbotschaften machte Shiffrin keine Angaben. In einem weiteren Beitrag kündigte die US-Amerikanerin an, sich von solchen Niederlagen nicht unterkriegen zu lassen. «Ich werde wieder zurückkommen, denn ich bin verdammt hartnäckig.»

Eine letzte Chance auf eine Medaille in Peking bietet sich Shiffrin am Samstag. Dann findet der Team Event statt, in dem sich auch die Schweiz durchaus Chancen auf Edelmetall ausrechnet.