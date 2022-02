In unserer Gallery sehen Sie, wo an den Olympischen Winterspielen 2022 welche Sportarten zu Hause sind und welche Anlagen vor 14 Jahren schon benutzt wurden.

Die Austragungsorte von Beijing 2022

Bild 1 / 13 Legende: Nationalstadion Im «Bird’s Nest», dem von den Stararchitekten Herzog & De Meuron gebauten Prestigeprojekt von 2008, werden auch 2022 die Eröffnungs- und Schlussfeier der Olympischen Spiele durchgeführt. imago images Bild 2 / 13 Legende: Nationales Schwimmzentrum Im renovierten Nationalen Schwimmzentrum, dem Aquatics Center im Olympic Green, werden die Curling-Bewerbe stattfinden. 2008 erhielt das Gebäude den Übernamen «Ice Cube». imago images Bild 3 / 13 Legende: Nationales Hallenstadion Auch das Nationale Hallenstadion in der chinesischen Metropole existierte bereits. 2022 werden die Eishockey-Turniere der Männer und Frauen im 18'000 Zuschauer fassenden Stadion beherbergt. Ab den Halbfinals spielen die Männer nur noch hier. imago images Bild 4 / 13 Legende: Nationale Eisschnelllaufhalle Hier werden im Februar 2022 die Eisschnellläuferinnen und -läufer ihre Runden drehen. Es ist die einzig neu gebaute Anlage im Olympiapark von Peking. imago images Bild 5 / 13 Legende: Hauptstadt-Hallenstadion Eiskunstlaufen und Shorttrack werden im ebenfalls von 2008 existierenden Hauptstadt-Hallenstadion, dem Capital Indoor Stadium, in Peking stattfinden. Keystone Bild 6 / 13 Legende: Wukesong Arena In der renovierten Wukesong Arena werden die Eishockey-Turniere der Männer und Frauen ausgetragen – bei den Frauen finden die Medaillenspiele ausschliesslich hier statt. Reuters Bild 7 / 13 Legende: Big Air Shougang In der neu gebauten Anlage im Shijingshan Distrikt von Peking werden die erstmals ausgetragenen Big-Air-Wettkämpfe der Snowboarder und Freeskier für Spektakel sorgen. imago images Bild 8 / 13 Legende: Nationales Ski Alpin-Zentrum In Yanqing, rund 90 Kilometer ausserhalb vom Zentrum Pekings, wurde 2019 das Xiaohaituo Alpine Skiing Field eröffnet. Hier werden an den Winterspielen sämtliche Ski-Alpin-Bewerbe durchgeführt. imago images Bild 9 / 13 Legende: National Sliding Centre Ebenfalls im Yanqing Cluster werden die Olympia-Medaillen im Bob, Skeleton und Rodeln vergeben. Die Anlage wurde neu gebaut. imago images Bild 10 / 13 Legende: Nationales Langlauf-Zentrum Hier werden die Langlauf- und Lauf-Bewerbe der Nordisch-Kombinierer stattfinden. Die Anlage liegt im 200 Kilometer von Peking entfernten Zhangjiakou. imago images Bild 11 / 13 Legende: Nationales Skisprung-Zentrum Hier werden die Skispringer und die Kombinierer von der Gross- und Normalschanze Bestweiten jagen. imago images Bild 12 / 13 Legende: Nationales Biathlon-Zentrum Ebenfalls im Zhangjiakou Cluster sind die Biathleten zu Hause. Reuters Bild 13 / 13 Legende: Genting Snow Park Sämtliche Disziplinen im Snowboard sowie im Ski Freestyle – mit Ausnahme der Big-Air-Events – sind im Genting Snow Park angesiedelt. Im Park A (Ski Freestyle) und Park B (Snowboard) wird es 6 Kurse geben für Halfpipe, Slopestyle, Ski-/Snowboardcross, Buckelpiste und Aerials. imago images

In Peking wurde der Grossteil der Anlagen von den Sommerspielen 2008 renoviert und umgebaut. Dazu kommen die Anlagen für Ski Alpin und Rodeln, Skeleton und Bob in Yanqing. In der Stadt Zhangjiakou in der nordchinesischen Provinz Hebei sind zudem die weiteren Aussensport-Anlagen angesiedelt.

Welche Anlagen schon vor 14 Jahren benutzt worden sind und nun wieder zum Einsatz kommen, erfahren Sie in untenstehender Gallery.

2008 versus 2022