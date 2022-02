Quentin Fillon Maillet krönt sich im Biathlon-Einzelrennen über 20 km zum Olympiasieger.

Trotz zwei Fehlschüssen verweist der Franzose Anton Smolski (BLR) und Titelverteidiger Johannes Bö (NOR) auf die weiteren Plätze.

Benjamin Weger (19.) und Joscha Burkhalter (22.) verpassen einen Exploit.

Der Führende im Gesamtweltcup steht auch im ersten Biathlon-Einzelrennen in Peking zuoberst auf dem Podest. Trotz zwei Fehlschüssen setzte sich Quentin Fillon Maillet im Wettkampf über 20 km gegen die Konkurrenz durch. Der 29-Jährige war seinen Gegnern läuferisch überlegen und machte so die Fehler am Schiessstand wieder wett. Für Fillon Maillet ist es die erste Goldmedaille an einem Grossanlass.

Nur Titelverteidiger Johannes Bö konnte auf der Loipe mit dem bestechenden Franzosen mithalten. Bö verfehlte wie Fillon Maillet zwei Scheiben und holte als 3. seine insgesamt 5. Olympia-Medaille. Von den Fehlschüssen der laufstarken Konkurrenz profitierte Anton Smolski, der sich zwischen Fillon Maillet und Bö auf Rang 2 schob. Der 25-Jährige aus Belarus traf als einziger Athlet sämtliche Scheiben und verlor am Ende trotzdem 14,8 Sekunden auf die Bestzeit des Franzosen.

Schliessen 00:59 Video Der Zieleinlauf von Fillon Maillet Aus Beijing 2022 Clips vom 08.02.2022. abspielen 01:09 Video Die verflixte 20. Scheibe: Tswetkow und Tarjei Bö verschiessen Aus Beijing 2022 Clips vom 08.02.2022. abspielen

Weger ohne Exploit

Für einen Platz in den Top 10 hätte das Schweizer Team um Benjamin Weger wie Smolski eine fehlerfreie Leistung am Schiessstand benötigt. Nach zwei Schiessen lag der Walliser noch auf Kurs, dann verfehlte er 2 Scheiben. Mit etwas mehr als 3 Minuten Rückstand klassierte sich der 32-Jährige auf Rang 19.

6 Sekunden hinter Weger lief Olympia-Debütant Joscha Burkhalter auf Platz 22. Auch der 25-jährige Berner Oberländer musste zwei Strafminuten in Kauf nehmen. Sebastian Stalder (3 Fehlschüsse) und Niklas Hartweg (4) – auch sie sind zum ersten Mal an Olympischen Spielen dabei – belegten die Ränge 53 und 56.

Schliessen 02:04 Video Weger: «Schade, dass ich die gute Ausgangslage nicht nutzen konnte» Aus Beijing 2022 Clips vom 08.02.2022. abspielen 01:35 Video Stalder: «Bin gut ins Rennen gestartet» Aus Beijing 2022 Clips vom 08.02.2022. abspielen 02:04 Video Hartweg: «Hatte mir mehr vorgenommen» Aus Beijing 2022 Clips vom 08.02.2022. abspielen 01:01 Video Burkhalter: «Bin zufrieden mit meinem Einstand» Aus Beijing 2022 Clips vom 08.02.2022. abspielen

Gute Bedingungen

Nach der Mixed-Staffel am Samstag hatten sich diverse Athleten über die schwierigen Bedingungen beschwert. Am Dienstag präsentierte sich die Anlage in Zhangjiakou deutlich freundlicher. Etwas wärmere Temperaturen und sichtlich weniger Wind sorgten für ein faires Rennen.