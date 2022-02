Ski Freestyle: Tadé in der Qualifikation auf Rang 15

Der Schweizer Buckelpisten-Spezialist Marco Tadé hat die Finalqualifikation im 1. Anlauf verpasst. Der 26-Jährige klassierte sich in der 1. Qualifikation im 30-köpfigen Starterfeld mit 74,48 Punkten auf Platz 15. Die besten 10 Athleten qualifizierten sich direkt für den Final. Fährt Tadé in der 2. Qualifikation am Samstag (11:00 Uhr Schweizer Zeit) in die Top 10, ist er dennoch im Final (ebenfalls Samstag, 12:30 Uhr) mit dabei.

Langlauf: Furger verpasst den Sprint

Roman Furger kann erst am kommenden Montag zu den Olympischen Spielen nach Peking reisen. Der Urner war vor dem Einrücken ins Trainingslager des Schweizer Teams positiv auf Covid-19 getestet worden und musste zuhause in Isolation. Mittlerweile wurde er aber mehrere Male negativ getestet, sodass der Reise nichts mehr im Weg steht. Für einen Einsatz am Dienstag im Sprint reicht es nicht mehr, Furger wird aber mit Sicherheit über 50 km Skating laufen. Auch für die Staffel ist der nächste Woche 32 Jahre alt werdende Innerschweizer ein Thema.