Legende: Dickes Fragezeichen hinter ihrer Olympia-Teilnahme Heidi Weng. Keystone

Während Norwegens Langläufer um Topstar Johannes Hösflot Kläbo in Italien vorsichtshalber in Isolation sitzen, gibt es bei den Frauen mit Heidi Weng und Anne Kalva zwei positiv ausgefallene Tests. Beide Gruppen verschoben ihre Abreise nach Peking.

«Das ist eine Situation, die für ein Team schrecklich und für die Betroffenen schockierend ist», sagte Norwegens Teamarzt Öystein Andersen am Mittwoch. Ob die fünfmalige Weltmeisterin Weng und Kalva noch nach Peking fliegen, ist ungewiss. Beide müssen wohl bis zum 3. Februar in Quarantäne bleiben, zwei Tage später steht in China die erste Entscheidung an.

Auch bei den Männern geht nach dem positiven Corona-Test eines Trainers die Angst um. Das Team bleibt vorerst im Hotel, darf im Freien aber trainieren. «Rückblickend darauf, wie sich die Welt in den letzten Monaten entwickelt hat, denke ich persönlich, dass es richtig gewesen wäre, Olympia zu verschieben. Es ist ein bisschen wie Bingo», meinte Langlaufchef Espen Bjervig.