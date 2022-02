Die beiden europäischen Teams eliminieren Kanada und die USA in den Halbfinals und bestreiten das Curling-Endspiel.

Schweden und Grossbritannien ziehen in den Final ein

Im Männer-Final des Curling-Turniers kommt es am Samstag zu einem Duell zwischen zwei europäischen Teams. Schweden und Grossbritannien setzten sich in ihren Halbfinals gegen nordamerikanische Gegner durch.

Der Weltmeister aus Skandinavien gewann ein enges Duell gegen die Kanadier mit 5:3. Der sonst so starken Curling-Nation Kanada bleibt damit nur noch die Hoffnung auf Bronze, um damit wenigstens eine Medaille mit nach Hause zu nehmen. Die Frauen und das Mixed-Team sind bereits in der Round Robin gescheitert.

Olympiasieger von 2018 eliminiert

Deutlicher siegte Grossbritannien im zweiten Halbfinal gegen die USA. Es zog dank dem 8:4 gegen den Olympiasieger von 2018 ins Endspiel ein. Der letzte Gold-Triumph der Briten ist lange her: Bei der Olympia-Premiere 1924 in Chamonix standen sie letztmals an der Spitze.

Das Schweizer Team um Skip Peter de Cruz war in der Vorrunde gescheitert.