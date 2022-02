Das Schweizer Mixed-Duo um Jenny Perret und Martin Rios holt sich nach 2 Niederlagen in Peking mit einem 8:7 gegen Grossbritannien den 1. Sieg.

Ausgerechnet gegen das favorisierte Grossbritannien fand das Schweizer Mixed-Duo endlich ins Turnier. Nach 2 Niederlagen zum Auftakt bezwangen die Schweizer die amtierenden Weltmeister Jennifer Dodds/Bruce Mouat dank einem Einerhaus im 8. und letzten End mit 8:7.

Erstmals im 3. Spiel bei Olympia konnten Perret/Rios fast über die gesamte Spiellänge hinweg mit einer Führung im Rücken agieren. Auf ein Zweierhaus der Briten (3. End) reagierten sie prompt mit einem Dreierhaus (4. End). Obwohl sie diesen Vorsprung noch aus der Hand gaben, konnten sie im letzten End dank dem Vorteil des letzten Steins den Sieg einfahren.

Bereits am Donnerstagmorgen hatte das Schweizer Duo im Einsatz gestanden und gegen Italien mit 7:8 den Kürzeren gezogen. Dabei glich der Spielverlauf fast aufs Haar jenem der 6:7-Auftaktniederlage gegen China. Die Seeländerin und der Glarner gingen im 6. End mit einem Dreierhaus in Führung, gaben den Sieg dann aber im Zusatzend noch her.

Nun wartet Kanada

Dank dem ersten Sieg verbessern sich Perret/Rios in der Tabelle der Round Robin vom letzten auf den 7. Platz. Die ersten 4 Teams qualifizieren sich für die Halbfinals.

Bereits in der Nacht auf Freitag wartet im 4. Spiel Kanada (ab 01:30 Uhr live im Olympia-Player und in der SRF Sport App), welches bislang 1 Sieg und 1 Niederlage zu Buche stehen hat.