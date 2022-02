Die Schweizer Curlerinnen bleiben in Peking makellos: Gegen Kanada fahren sie den 5. Sieg im 5. Spiel der Round Robin ein.

Dank dem 8:4-Erfolg gegen Kanada egalisiert das Team des CC Aarau den Schweizer Start-Rekord an Olympischen Spielen.

Die Schweizer Curlerinnen sind erst am Montag gegen Schweden (13:05 Uhr) wieder im Einsatz.

Im 6. End sah es so aus, als hätten die Schweizer Curlerinnen das Zepter aus der Hand gegeben. Die Kanadierinnen mit Skip Jennifer Jones konnten einen Stein stehlen und erstmals in Führung gehen. Nachdem es nach 4 Ends noch 3:1 für die Schweiz gestanden hatte, lag Kanada plötzlich mit 4:3 vorne.

Doch Melanie Barbezat, Esther Neuenschwander, Silvana Tirinzoni und Alina Pätz liessen sich ob der zwischenzeitlichen Wende nicht aus dem Konzept bringen. Im Gegenteil: Das Schweizer Quartett glich erst aus, ehe es im 8. und im 9. End je zwei Steine stehlen und auf 8:4 davonziehen konnte.

Die Kanadierinnen versuchten im 10. End zwar noch das Wunder, nach dem zweitletzten Stein der Schweizerinnen warfen Jones und Co. vorzeitig das Handtuch. Für die stark eingeschätzten Nordamerikanerinnen war es im 4. Spiel bereits die 3. Niederlage.

Wie 2002 in Salt Lake City

Die Schweiz ihrerseits weist in Peking weiterhin eine makellose Bilanz auf. 5 Siege in den ersten 5 Spielen, das gab es an Olympischen Spielen für eine Schweizer Frauen-Equipe bisher erst einmal zuvor. 2002 in Salt Lake City gewann das Team von Skip Luzia Ebnöther ebenfalls seine ersten 5 Partien.

Am Montag haben Barbezat, Neuenschwander, Tirinzoni und Pätz die Chance, mit einem 6. Sieg alleinige Rekordhalter zu werden. Die Aufgabe ist jedoch alles andere als einfach. Um 13:05 Uhr geht es für die Schweiz gegen Schweden.