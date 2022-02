Trotz einer phasenweise ansprechenden Leistung beziehen die Schweizer Curler in Peking beim 4:7 gegen die USA im 7. Spiel bereits ihre 4. Niederlage.

Im Schlussspurt der Round Robin bekommt es das Quartett um Skip Peter de Cruz ab Mittwoch noch mit China und Schweden zu tun. Ein Weiterkommen ist nur noch mit Schützenhilfe möglich.

Im 2. Duell des Tages Schweiz – USA setzen sich die Curlerinnen mit 9:6 durch und machen den Halbfinal-Einzug frühzeitig perfekt.

Mit grosser Wahrscheinlichkeit platzte der Traum von einer weiteren Olympia-Medaille für das Genfer Team beim 7. Auftritt in Peking. Die Bronzegewinner von 2018 handelten sich gegen die USA bereits Niederlage Nummer 4 ein. Somit fällt die Zwischenbilanz nun negativ aus: Die Schweizer haben erst 3 Siege auf ihrem Konto.

Legende: Der Frust ist ihnen ins Gesicht geschrieben Valentin Tanner, Sven Michel, Peter de Cruz und Benoît Schwarz. Keystone

Vor allem aber sind Peter de Cruz und Co. in einer Negativspirale gefangen, reihten nun schon die 3. Pleite aneinander. Bei noch 2 ausstehenden Matches liegt das Quartett auf dem 6. Rang. Die Top 4 stehen nach der Round-Robin-Phase in den Halbfinals und duellieren sich um die Medaillen.

Die Genfer könnten höchstens noch mit 2 Siegen bei gleichzeitiger Schützenhilfe das Blatt zu ihren Gunsten wenden.

Nach 6 Ends war die Luft draussen

Bei den Schweizern wechselte sich Licht und Schatten im Spiel ab, insgesamt aber agierten sie zu fehlerhaft. Schon im 1. End vergab Benoît Schwarz mit seinem letzten Stein die Chance auf eine 2:0-Führung.

00:58 Video 1 Schweizer Stein aus dem 1. End: Gut gespielt, schlecht belohnt Aus Beijing 2022 Clips vom 15.02.2022. abspielen

Das Zweierhaus holten die Schweizer nach Halbzeit der Partie nach und erarbeiteten sich einen 4:3-Vorsprung. Fortan kam der Bruch: Ab dem 7. End punkteten nur noch die US-Curler um Skip John Shuster: mit einem Zweier im 7. sowie je einem gestohlenen Punkt im 8. und 9. End.