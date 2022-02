In der Gruppenphase bei Olympia in Peking feiern die Schweizer Curling-Teams der Frauen und Männer Erfolge gegen Dänemark.

Das Team um Skip Silvana Tirinzoni siegt mit 8:5, bleibt ohne Niederlage und peilt damit einen Schweizer Start-Rekord an.

Die Mannschaft um Peter de Cruz bezwingt Aussenseiter Dänemark mit 8:6 feiert damit den 3. Sieg im 4. Spiel.

Nach einem Dreierhaus der Däninnen sah es danach aus, dass die Schweizerinnen ihre gute Ausgangslage im 7. End verspielt hätten. Dank einer starken Leistung hatten sie ein End zuvor einen Stein gestohlen. Silvana Tirinzoni, Alina Pätz, Esther Neuenschwander und Melanie Barbezat konterten das starke 7. End der Däninnen umgehend mit einem Dreierhaus zum zwischenzeitlichen 6:4. Damit war der Sieg praktisch Tatsache, der Endstand lautete 8:5.

Mit dem 4. Sieg im 4. Spiel weist die Equipe des CC Aarau den zweitbesten Einstieg in ein Olympia-Turnier eines Schweizer Frauenteams auf. Dank 5 Siegen 2002 in Salt Lake City sind die Curlerinnen um Luzia Ebnöther Rekordhalterinnen. Am Sonntag könnten Tirinzoni und Co. gegen Kanada mit dem Berner Team gleichziehen. Bei einem Erfolg würde am Montag gegen Schweden der alleinige Rekord winken.

Auch Männer gegen Dänemark erfolgreich

Die Auftaktniederlage gegen Norwegen ist bei den Schweizer Männern definitiv vergessen. Valentin Tanner, Skip Peter de Cruz, Sven Michel und Benoît Schwarz konnten den Schwung aus den beiden Siegen am Freitag gegen die Russen und Kanadier mitnehmen und am Samstag auch Dänemark mit 8:6 schlagen. Schwarz nutzte im 10. End das Recht des letzten Steins, um den Deckel auf den 3. Schweizer Sieg im 4. Spiel zu machen.

Dem Team des CC Genf war ein Start nach Mass gelungen. Nach 3 Ends führte die Schweiz bereits mit 4:1. Zwar liessen die noch sieglosen Dänen bis zum Schluss nicht abreissen, ernsthaft in Gefahr geriet der Schweizer Erfolg jedoch zu keinem Zeitpunkt. Weiter geht es für die Schweizer Curler, die aktuell auf einem Halbfinal-Platz liegen, erst am Sonntag wieder. Am frühen Nachmittag Schweizer Zeit messen sie sich mit Italien.