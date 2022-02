2 Athleten liefen vor kurzem in Tokio auf und sind nun auch in Peking dabei.

Legende: Lächelt auch in der südkoreanischen Kälte Der Tongaer Pita Taufatofua in Pyeongchang. Reuters

1447 Tage lang währt eine Olympiade – die Dauer zwischen zwei Olympischen Spielen. Einige Ausnahme-Athleten, die sowohl bei Sommer- als auch Winter-Spielen teilnehmen, verkürzen diese Spanne für sich persönlich auf 544 Tage. Nun wird es corona-bedingt zu einer speziellen Konstellation in der olympischen Geschichte kommen.

Weil Tokyo 2020 erst 2021 durchgeführt werden konnte, liegen zwischen diesen Spielen und jenen in Peking nur 180 Tage. Somit kommt ein Athleten-Duo in den Genuss, innert 6 Monaten an 2 Olympischen Spielen teilnehmen zu können.

Ayumu Hirano (JPN): Snowboard und Skateboard

23 Jahre alt und bereits dreifacher Olympionike: Ayumu Hirano hat keine Zeit verloren. Der japanische Snowboard-Pionier sicherte sich bereits 2014 in Sotschi als jüngster Olympia-Teilnehmer in dieser Sportart überhaupt Silber in der Halfpipe. 2018 doppelte er in Pyeongchang erneut mit Platz 2 nach.

Für Tokyo 2020 nahm er erstmals das Skateboard unter die Füsse, verpasste allerdings den Final-Run deutlich. Nun kehrt er in Peking zurück in den Schnee – und peilt Gold an.

Pita Taufatofua (TON): Langlauf und Taekwondo

Er gab kein schlechtes Bild ab: Mit gestähltem, nacktem und eingeöltem Oberkörper trug Pita Taufatofua in Tokio Tongas Fahne durch die Eröffnungszeremonie. Fast denselben Auftritt hatte der Taekwondo-Kämpfer bereits 5 Jahre zuvor in Rio. Sportlich werden beide Auftritte nicht in Erinnerung bleiben.

Für (noch mehr) Aufsehen sorgte Taufatofua, als er 2018 in Pyeongchang auch noch im Langlauf über 15 km Freistil teilnahm. Bei Dario Colognas Sieg reihte er sich auf Platz 114 von 119 Teilnehmern ein. Sein selbsternanntes Ziel erreichte er dennoch: «Menschen inspirieren». Gleiches will er nun auch wieder in Peking in der Loipe tun.

Übrigens: In Tokio hätte sich der Tongaer zudem fast zum 1. Olympioniken überhaupt gemacht, der in 3 verschiedenen Sportarten teilnahm; er scheiterte allerdings in der Kajak-Qualifikation ...