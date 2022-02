In der Vorrunden-Gruppe C des Eishockey-Turniers gewinnen mit Schweden und Finnland die Favoriten.

In der Gruppe A feiern Kanada und die USA hohe Siege.

Gruppe C: Schweden – Lettland 3:2

Der zweifache Olympiasieger Schweden ist in der Vorrunden-Gruppe C gegen Lettland trotz 3:0-Führung noch in Bedrängnis gekommen. Lucas Wallmark zeichnete sich als Doppeltorschütze aus (10./34.). Das 2:0 in der 21. Minute war eine reine «Schweizer» Produktion: Zugs Anton Lander traf auf Vorarbeit seines Klubkollegen Carl Klingberg und Mathias Bromé (Davos). Auch Genfs Henrik Tömmernes liess sich einen Assist notieren. Für die Letten, bei denen neben SCL-Hüter Ivars Punnenovs drei weitere NL-Spieler zum Einsatz kamen, verkürzten Renars Krastenbergs (37.) und Nikolajs Jelisejevs (47.). Schwedens Keeper Lars Johansson hielt den knappen Sieg mit mehreren starken Paraden fest.

Gruppe C: Finnland – Slowakei 6:2

Trotz eines Fehlstarts kam Finnland zu einem deutlichen Startsieg über die Slowakei. Sakari Manninen, Langnaus Harri Pesonen und Miro Aaltonen drehten ein 0:1 noch im 1. Drittel in eine 3:1-Führung. Manninen kürte sich mit zwei weiteren Toren zum ersten Hattrick-Schützen des Turniers. Als einer der Linesmen agierte der Schweizer David Obwegeser.

01:14 Video Die Tore bei Finnland-Slowakei Aus Beijing 2022 Clips vom 10.02.2022. abspielen

Gruppe A: Kanada – Deutschland 5:1

Vier Jahre nach der sensationellen Silbermedaille in Pyeongchang hat Deutschland das Olympia-Turnier mit einer klaren Niederlage in Angriff genommen. Gegen Rekord-Olympiasieger Kanada verlor das DEB-Team am Donnerstag 1:5. Alex Grant, Ben Street und Genf-Stürmer Daniel Winnik brachten die Kanadier bis zur 11. Minute 3:0 in Front. Mit Maxim Noreau (ZSC Lions) reihte sich ein weiterer Spieler aus der National League in die Torschützenliste der «Ahornblätter» ein.

Gruppe A: USA – China 8:0

Mitfavorit USA startete mit einem Kantersieg gegen den Gastgeber in die Winterspiele. Allerdings tat sich das US-Team lange schwer und nahm erst ab Spielmitte richtig Schwung auf. Nach 25 Minuten lag der Favorit nur 1:0 vorne, ehe Noah Cates, Brian O'Neill und Sean Farrell die USA bis zur 2. Sirene 4:0 in Führung brachten. Im Schlussabschnitt setzten die überlegenen US-Amerikaner (55:29 Torschüsse) mit 4 Treffern zum Schaulaufen an. Am Samstagmittag Schweizer Zeit kommt es für die USA im 2. Gruppenspiel zum grossen Duell gegen Kanada.