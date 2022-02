Nordisch-Kombinierer Jarl Magnus Riiber verirrt sich in Führung liegend, Norwegen gewinnt dennoch Gold und Silber.

Die österreicherische Snowboarderin Anna Gasser holt in einem Herzschlagfinal Gold im Big Air.

Bei den Männern sichert der erst 17-jährige Su Yiming dem Gastgeberland im Big Air das erste Snowboard-Gold.

Hollands Eisschnelllauf-Legende Ireen Wüst gewinnt ihre 13. Olympia-Medaille.

Nordische Kombination: Riiber vergibt mögliches Gold

Der achtfache Saisonsieger Jarl Magnus Riiber hat einen möglichen Sieg im 2. Olympia-Wettbewerb der Nordisch-Kombinierer durch einen folgenschweren Irrtum vergeben. Der aus der Corona-Isolation zurückgekehrte Norweger lag nach dem Springen klar in Führung, bog in der Loipe aber nach zwei Kilometern versehentlich auf die Zielgerade ab, musste umkehren und verlor etwas später die Führung. Am Ende reichte es nur zu Platz 8. Norwegen feierte dennoch einen Doppelsieg: Jörgen Graabak setzte sich nach 10 km im Vierersprint vor Landsmann Jens Luraas Oftebro, Akito Watabe (JPN) und Manuel Faisst (GER) durch.

Schliessen 00:59 Video Riibers folgenschwerer Irrtum Aus Beijing 2022 Clips vom 15.02.2022. abspielen 00:45 Video Kombinierer Graabak gewinnt Sprint um Gold Aus Beijing 2022 Clips vom 15.02.2022. abspielen

Snowboard: Gasser übertrumpft Sadowski Synnott

Anna Gasser hat im Big-Air-Wettkampf wie vor vier Jahren in Pyeongchang Gold gewonnen. Die Österreicherin musste im Zweikampf mit Zoi Sadowski-Synnott aber alles riskieren, um die Neuseeländerin noch abzufangen. Das Risiko zahlte sich aus. Für ihren letzten Sprung – einen Cab Double Cork 1260 – erhielt die 30-jährige Kärntnerin 95,50 Punkte und damit die höchste Wertung des Tages (total 185,50). Sadowski-Synnott, die im Slopestyle die erste olympische Goldmedaille an Winterspielen für Neuseeland gewonnen hatte, konnte nicht mehr kontern. Die 20-Jährige stürzte in ihrem letzten Versuch und musste sich mit Silber begnügen (177,00). Bronze ging an die Japanerin Kokomo Murase (171,50). Die Schweizerinnen Bianca Gisler und Ariane Burri hatten den Einzug in den Final der Top 12 verpasst.

03:37 Video Die beiden Gold-Sprünge von Anna Gasser im Big-Air-Final Aus Beijing 2022 Clips vom 15.02.2022. abspielen

Snowboard: 17-Jähriger lässt China jubeln

Im Big-Air-Wettkampf der Männer ging Gold an den Chinesen Su Yiming. Der Silbergewinner im Slopestyle sicherte dem Gastgeberland mit 182,50 Punkten die erste Snowboard-Goldmedaille bei Olympischen Spielen. Der erst 17-Jährige setzte sich mit mehr als 10 Punkten Vorsprung vor dem Norweger Mons Roisland (171,75) durch. Der Kanadier Max Parrot (170,25), der im Slopestyle drei Jahre nach einer Krebsdiagnose Gold gewonnen hatte, holte Bronze. Auch bei den Männern hatten die beiden Schweizer Nicolas Huber und Jonas Bösiger den Sprung in den Final nicht geschafft.

00:35 Video Kurz-Zusammenfassung Big Air Männer Aus Beijing 2022 Clips vom 15.02.2022. abspielen

Eisschnelllauf: 13. Olympia-Medaille für Wüst

Die Niederländerin Ireen Wüst hat in der Teamverfolgung Bronze und damit bei ihrer 5. Olympia-Teilnahme ihre insgesamt 13. Medaille gewonnen. Die 35-Jährige schlug zusammen mit Irene Schouten und Marijke Groenewoud im kleinen Final das russische Trio. Wüst festigte damit ihren 4. Rang in der «ewigen Rangliste» der erfolgreichsten Winter-Olympioniken. Gold ging an das kanadische Trio, Silber an Japan. Bei den Männern gewann Norwegen vor dem Team des Russischen Olympischen Komitees und den USA.