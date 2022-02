Im Eistanz wachsen Gabriella Papadakis/Guillaume Cizeron in der Kür über sich hinaus und erobern verdient Olympia-Gold.

Eiskunstlauf: Französisches Paar steigert sich innert 4 Jahren zu Gold

Die französischen Eistänzer Gabriella Papadakis/Guillaume Cizeron krönten mit Olympia-Gold in Peking ihre Karriere. Die 4-fachen Weltmeister siegten nach einer herausragenden Kür mit 226,98 Punkten vor den russischen Europameistern Viktoria Sinizina/Nikita Kazalapow. Bronze sicherten sich die Amerikaner Madison Hubbell und Zachary Donohue. Papadakis/Cizeron sind nach Marina Anissina/Gwendal Peizerat (2002 in Salt Lake City) die zweiten französischen Olympiasieger im Eistanz. 2018 in Pyeongchang hatten Papadakis/Cizeron Silber gewonnen.

