Snowboard-Slopestyle: Parrot überflügelt alle

Max Parrot holte bei den 24. Winterspielen in Peking das erste Gold im Slopestyle für Kanada. Der 27-Jährige, 2018 in Pyeongchang Zweiter, gewann nach drei Final-Durchgängen mit der Höchstpunktzahl von 90,96 Punkten. Einige Monate nach Pyeongchang war beim Kanadier Lymphknotenkrebs diagnostiziert worden. «Drei Jahre später wieder hier an den Olympischen Spielen zu sein, meine Leidenschaft auszuleben, das beste Rennen zu fahren, das ich je gemacht habe, und Gold zu gewinnen – das ist verrückt», freute sich Parrot. Su Yiming (17) sicherte Gastgeber China mit Silber (88,70) die erste Medaille in dieser Sparte überhaupt. Parrots kanadischer Landsmann Mark McMorris (88,53) wurde wie vor 4 Jahren Dritter. Pyeongchang-Olympiasieger Redmond Gerard aus den USA musste sich mit Rang 4 begnügen.

Eisschnelllauf: Niederländerin Wüst holt 6. olympisches Gold

Ireen Wüst feilt in Peking weiter an ihrem Legendenstatus. Die niederländische Eisschnelllauf-Ikone zwang ihre Konkurrentinnen im 1500-m-Rennen in die Knie und sicherte sich ihre insgesamt 6. olympische Goldmedaille. Damit verbesserte sich die 35-Jährige in der Rangliste der erfolgreichsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei Olympischen Winterspielen auf Rang 4. Ihre nunmehr 6 Olympiasiege holte Wüst an 5 verschiedenen Winterspielen – Rekord. Vor Wüst (6 x Gold, 5 x Silber, 1 x Bronze) liegt im ewigen Ranking nur ein norwegisches Trio: Langläuferin Marit Björgen (8-4-3) vor Biathlet Ole Einar Björndalen (8-4-1) und Langläufer Björn Dählie (8-4-0).

Legende: Hat es in Peking wieder getan Ireen Wüst ist erneut Olympiasiegerin. Keystone

Eiskunstlauf: Team-Gold an die russische Auswahl

Wie bei der olympischen Premiere 2014 stehen die unter neutraler Flagge antretenden Russinnen und Russen nach je 4 Kurzprogrammen und Küren ganz zuoberst im Klassement. Somit kämpfte sich die Equipe zurück auf den Olymp, nachdem sie sich vor 4 Jahren von Kanada hatte bezwingen lassen müssen. Die erst 15-jährige Kamila Wasiljewa steuerte mit ihrer Kür bemerkenswerte 178,92 Punkte zum Triumph bei. Die Athletin aus Moskau stand zwei Vierfach-Sprünge – einen Salchow beim Intro und später einen Toeloop.