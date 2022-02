Wiederholt sich in Peking das Märchen von Sotschi?

Legende: Ist heiss auf das Bronze-Spiel Die Schweizer Frauen-Nati, angeführt von Captain Lara Stalder. Keystone

Dass die beiden Dominatoren des Frauen-Eishockeys, Kanada und die USA, in einer eigenen Liga spielen und Olympia-Gold unter sich ausmachen würden, war schon vor dem Turnierstart klar. Insofern haben die Schweizerinnen mit der Teilnahme am Bronze-Spiel realistischerweise bisher das Maximum herausgeholt.

Parallelen zu 2014

Was noch fehlt ist die Krönung für eine Leistung, die in der Schweiz speziell nach dem Viertelfinal-Erfolg gegen die Russinnen für viel Begeisterung sorgte. Ähnlich war es bereits vor 8 Jahren gewesen. Auch in Sotschi hatte sich die Frauen-Nati ihren Platz im Spiel um Platz 3 mit einem umkämpften Viertelfinal-Sieg gegen die Gastgeberinnen verdient.

Anders als in Peking hiess der Gegner im Bronze-Spiel damals Schweden. Die Schweiz machte im Schlussdrittel aus einem 0:2 noch ein 4:3 und gewann erstmals eine Olympia-Medaille – ein Märchen, das sich am Mittwoch gut 6000 Kilometer weiter östlich wiederholen könnte.

Legende: Erinnerungen an 2014 Die Schweiz jubelt in Sotschi nach einem Krimi gegen Schweden über Olympia-Bronze. Keystone

Finnland zum Zweiten

Das Selbstvertrauen bei den Schweizerinnen dürfte trotz der 3:10-Klatsche im Halbfinal gegen Kanada intakt sein. Einerseits, weil man gegen die nordamerikanische Übermacht drei Treffer erzielen konnte, was keineswegs selbstverständlich ist. Andererseits aber auch, weil die Frauen-Nati weiss, wie sie Finnland bezwingen kann: Bereits in der Vorrunde kreuzten sich die Wege der beiden Teams, die Schweiz siegte knapp mit 3:2.

Schliessen 02:10 Video Archiv: Die Schweiz schlägt Finnland in der Vorrunde Aus Beijing 2022 Clips vom 07.02.2022. abspielen 02:13 Video Archiv: Die Schweizer Halbfinal-Niederlage gegen Kanada Aus Beijing 2022 Clips vom 14.02.2022. abspielen

Für die Schweizerinnen war es ein rares Erfolgserlebnis gegen «Suomi». Die letzten drei Direktduelle an einem Grossanlass vor den Olympischen Spielen gingen allesamt an Finnland:

Im vergangenen August an der WM in Calgary setzten sich die Nordeuropäerinnen im WM-Bronze-Spiel mit 3:1 durch.

Zuvor hatte Finnland am gleichen Turnier in der Gruppenphase gleich mit 6:0 gewonnen.

An der WM 2019 unterlagen die Schweizerinnen mit 2:6.

Die Schweiz holte 2014 Olympia-Bronze in Sotschi, Finnland vier Jahre später in Pyeongchang. Eigentlich wäre jetzt wieder die Schweiz an der Reihe.