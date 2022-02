Höfflin bleibt in Quali hängen – Gremaud hauchdünn weiter

Freeski-Slopestyle in Peking

Freeskierin Mathilde Gremaud schafft es in Peking als 12. gerade noch in den Slopestyle-Final.

Sarah Höfflin (20.), die Olympiasiegerin von 2018, schafft den Cut nicht.

Die Entscheidung im Genting Snow Park fällt am Dienstag (zwischen 2:30 und ca. 03:45 Uhr live bei SRF zwei).

Wegen kräftigem Schneefall in der chinesischen Metropole konnten die Slopestyle-Spezialistinnen ihren olympischen Wettkampf erst mit 24 Stunden Verspätung lancieren. Der zusätzliche Ruhetag zahlte sich für Sarah Höfflin nicht aus.

Für die 31-jährige Romande war es von A bis Z ein Qualifikations-Wettkampf zum Vergessen. Mit der frühen Startnummer 4 angetreten, konnte sie im 1. Run mitunter wegen der schwierigen Windverhältnisse nicht zum grossen Spektakel ansetzen. Und auch die Aufholjagd wurde allzu früh im Keim erstickt: Höfflin erwischte auf dem Parcours schon das erste Rail nicht. 48,96 Punkte sind die magere Ausbeute für ihre dürftige Vorstellung.

Die 3-fache Weltcupsiegerin war unmittelbar nach ihrem 2. Lauf schon weg vom Fenster. Von 26 angetretenen Athletinnen wird sie am Ende an Position 20 geführt. Der Finalvorstoss bleibt den Top 12 vorbehalten. Höfflin reist immerhin mit einem Diplom aus Peking ab, das sie dank Rang 6 in der Big-Air-Konkurrenz ergatterte.

Eine veritable Zitterpartie für Gremaud

Mathilde Gremaud, die in jenem Bewerb auf den 3. Rang geflogen war, wird auch im Slopestyle in den Kampf um die Medaillen eingreifen können, muss sich dafür aber steigern. Als Zwölfte mit 63,46 Punkten meisterte sie den Cut gerade noch.

Die 22-Jährige erlebte bange Momente bis zur Erlösung. Sie brachte den 2. Durchgang als Siebte nach unten und wurde hinterher von den Judges auf Position 12 gesetzt. Konkurrentin um Konkurrentin scheiterte aber an Gremauds Marke, weshalb sich die Freiburgerin auf dem Schleudersitz behaupten konnte.

Der Final folgt schon am Dienstag

Lange kann sich die einzige Schweizer Finalistin nicht auf den Lorbeeren ausruhen. Die insgesamt erst 3. Olympia-Entscheidung im Freeski fällt bereits früh am Dienstagmorgen (Schweizer Zeit). Im Genting Snow Park finden die 3 Final-Läufe zwischen 2:30 und ca. 03:45 Uhr statt (live bei SRF zwei).