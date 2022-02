Die Weltmeisterin ist nun auch Olympiasiegerin: Corinne Suter holt in Peking Gold in der Abfahrt.

Die Medaillen

1. Corinne Suter (SUI) 1:31,87 Minuten

2. Sofia Goggia (ITA) +0,16

3. Nadia Delago (ITA) +0,57

Wenn es zählt, ist sie da! Corinne Suter hat in Peking ihre erste Olympia-Medaille gewonnen – und diese ist gleich aus Gold. Im Super-G (13.) hatte sich die Abfahrts-Weltmeisterin mit den Verhältnissen noch schwer getan. Am Dienstag passte bei der Schwyzerin nun alles zusammen.

Suter hatte im bisherigen Winter konstant gute Abfahrts-Leistungen gezeigt und war nie schlechter als Siebte. Oftmals aber gehörte das Rampenlicht Saisondominatorin Sofia Goggia. Bei der Olympia-Hauptprobe Ende Januar in Garmisch fuhr Suter ihren einzigen Saisonsieg ein. Nach ihrem Sturz in Cortina fehlte die Italienerin dort.

Schliessen 01:49 Video Die Gold-Fahrt von Suter Aus Beijing 2022 Clips vom 15.02.2022. abspielen 02:25 Video Suter nach der Siegerehrung: «Das gewisse Etwas hat in diesem Winter oft gefehlt» Aus Beijing 2022 Clips vom 15.02.2022. abspielen

Goggia hat nach ihrer Knieverletzung zwar den Wettlauf gegen die Zeit gewonnen, nicht aber das Duell gegen Suter. Der 27-Jährigen gelang mit Startnummer 15 ein perfekter Schlussteil, in dem sie Goggia noch abfing. Keine der nachfolgenden Athletinnen kam danach auch nur annähernd an die Zeit von Suter heran.

23 Tage nach einem Anriss des vorderen Kreuzbandes und einer kleinen Fraktur des Wadenbeins kommt der Silbergewinn von Goggia dennoch einem kleinen Wunder gleich. Dass mit Nadia Delago ihre Landsfrau Bronze holte, dürfte den Erfolg noch süsser machen. Delago stand zuvor noch nie auf einem Weltcup-Podest.

03:21 Video Goggia: «Vor der Abreise habe ich in meiner Sammlung Platz gemacht» (engl.) Aus Beijing 2022 Clips vom 15.02.2022. abspielen

Die weiteren Schweizerinnen

6. Joana Hählen +1,29

15. Jasmine Flury +2,13

16. Lara Gut-Behrami +2,16

Joana Hählen beendete das erste Olympiarennen ihrer Karriere auf dem bärenstarken 6. Platz. Die 30-jährige Bernerin hatte sowohl aus Pyeongchang wie auch aus Cortina jeweils ohne Einsatz abreisen müssen. In Peking sicherte sie sich dank der Bestzeit im Abschlusstraining den vierten Startplatz im Schweizer Team – und rechtfertigte diesen mit einem Diplom.

Enttäuschend verlief das Rennen für Jasmine Flury und Lara Gut-Behrami, die beide konstant Zeit einbüssten. Zumindest Gut-Behrami dürfte dies nach Gold im Super-G und Bronze im Riesenslalom verschmerzen können.

Schliessen 01:40 Video Die Fahrt von Hählen Aus Beijing 2022 Clips vom 15.02.2022. abspielen 00:23 Video Hählen: «Meine Freude am Start war gross» Aus Beijing 2022 Clips vom 15.02.2022. abspielen 02:03 Video Gut-Behrami kommt nicht mehr auf Touren Aus Beijing 2022 Clips vom 15.02.2022. abspielen 01:50 Video Die Fahrt von Flury Aus Beijing 2022 Clips vom 15.02.2022. abspielen 02:13 Video Gut-Behrami: «Ich stand zu hart auf dem Ski» Aus Beijing 2022 Clips vom 15.02.2022. abspielen 01:27 Video Flury: «Die letzte Überzeugung hat gefehlt» Aus Beijing 2022 Clips vom 15.02.2022. abspielen

So geht es weiter

Nachdem am Mittwoch mit dem Slalom wieder die Männer am Zug sind, steht für die Frauen am Donnerstag das letzte Einzelrennen der diesjährigen Winterspiele an. In der alpinen Kombination geht es ab 07:00 Uhr um die Medaillen – und die Schweizerinnen werden dann im besten Fall ein Wörtchen mitreden. Immerhin stehen mit Michelle Gisin und Wendy Holdener die Gold- respektive Bronzegewinnerin von Pyeongchang am Start.