Wer am Montag im Halbfinal zwischen Kanada und der Schweiz (05:10 Uhr live auf SRF) auf einen Sieg der Schweizerinnen setzt, erhält bei den Wettanbietern im Erfolgsfall für jeden gesetzten Franken das 34-fache zurück. Eine Siegwette auf Kanada ist nicht möglich. Allein dies zeigt, wie krass die Kräfteverhältnisse verteilt sind.

Wir müssen kompakt bleiben, so lange wie möglich das 0:0 halten und auf unsere Möglichkeiten warten.

Das Duell Kanada vs. Schweiz gab es bereits zum Auftakt der Gruppenphase. Damals wurde das Team von Trainer Colin Muller von den «Ahornblättern» regelrecht überfahren. 1:12 lautete das Schlussresultat, 15:70 (!) das Schussverhältnis.

Legende: Haben im Halbfinal gegen Kanada nichts zu verlieren Phoebe Staenz und ihre Teamkolleginnen. Keystone

Obschon die klare Ausgangslage schon vor dem Spiel klar gewesen war, kassierte die Schweiz etwas gar viele Gegentore. «Wir waren vor dem eigenen Gehäuse nicht stark genug», so Muller. Man habe die Lehren aus dieser Kanterniederlage gezogen und sei bestrebt, den Kanadierinnen mehr Gegenwehr zu leisten, ergänzte der Coach.

Schwerstmögliche Aufgabe

Auch eine deutliche Leistungssteigerung der Schweiz wird indes gegen das übermächtige Kanada kaum zum Sieg reichen. Dazu bräuchte es eine der grössten Sensationen in der Geschichte des Frauen-Eishockeys überhaupt. Die Nordamerikanerinnen haben an 4 der bisherigen 6 olympischen Turniere sowie an 11 der 20 Weltmeisterschaften die Goldmedaille gewonnen. Nur einmal, an der WM 2019, verpassten sie nach einem 2:4 im Halbfinal gegen Finnland den Final.

Um nur schon eine winzige Chance auf den Coup zu haben, muss bei den Schweizerinnen alles stimmen. Muller ist sich bewusst, dass die Kanadierinnen die meiste Zeit in der Offensivzone verbringen werden. Entsprechend braucht es im Tor eine Parforceleistung von Andrea Brändli. «Unser Ziel muss sein, so lange wie möglich das 0:0 zu halten und auf unsere Möglichkeit zu warten», meint Muller. Das Selbstvertrauen zumindest ist nach dem dramatischen 4:2-Erfolg gegen die Russinnen im Viertelfinal gross.

02:41 Video Archiv: Die Schweiz ringt die Russinnen nieder Aus Beijing 2022 Clips vom 12.02.2022. abspielen

Hauptprobe für Bronze-Spiel

Nimmt am frühen Montagmorgen alles seinen erwarteten Lauf, wird die Schweiz am Mittwochmittag wie 2014 in Sotschi um die Bronzemedaille kämpfen. Der Gegner im Spiel um Platz 3 wäre mit grösster Wahrscheinlichkeit Finnland. Die Skandinavierinnen fordern im zweiten Halbfinal mit den USA die andere Übermacht im Frauen-Eishockey.

Doch damit genug Konjunktiv. Es muss ja nicht immer alles seinen erwarteten Lauf nehmen. Einfach für den Fall der Fälle: Das Gold-Spiel findet am Donnerstag um 05:10 Uhr statt.