Freeskierin Eileen Gu ist ihrer Favoritenrolle in der Halfpipe gerecht geworden und hat in Peking ihre 3. Medaille gewonnen.

Eileen Gu ist mit ihrem Sieg in der Halfpipe definitiv zu einer der Überfliegerinnen der diesjährigen Winterspiele avanciert. Die 18-jährige, in Kalifornien aufgewachsene, aber für das Heimatland ihrer Mutter startende Chinesin liess der Konkurrenz in der Halfpipe keine Chance und sicherte sich nach Gold im Big Air und Silber im Slopestyle (hinter Mathilde Gremaud) ihre dritte Olympia-Medaille.

Bereits im 1. Run gelang Gu mit 93,25 Punkten die beste Leistung der 12 Finalistinnen. Im 2. Durchgang schraubte sie ihren Skore um zwei weitere Zähler in die Höhe. Vor ihrem abschliessenden 3. Run stand ihr Sieg bereits fest.

Grossmutter würde Gu lieber als Ärztin sehen

In den vergangenen zwei Jahren ist Gu insbesondere in der Halfpipe zum Mass aller Dinge avanciert. 2021 gewann sie neben Gold an den X-Games auch WM-Gold in der Halfpipe. Hinzu kommt dieselbe Ausbeute im Slopestyle sowie zweimal Bronze im Big Air.

Ihrer Grossmutter wäre es dennoch lieber, wenn ihre Enkelin einen anderen Beruf ausüben würde, wie Gu kürzlich erzählte. «Sie sagte, ich solle das Skifahren nur aus Spass machen. Ihr wäre es lieber, wenn ich Ärztin oder Rechtsanwältin werden würde», so Gu, die seit 2019 für China startet.

Hinter Gu schnappten sich zwei Kanadierinnen Silber und Bronze. Cassie Sharpe (90,75), Olympiasiegerin von Pyeongchang, und Rachael Karker (87,75) konnten mit ihren Runs die Estin Kelly Sildaru (87,00) in Schach halten. Für Karker ist es das erste olympische Edelmetall.

Briguet am Samstag im Einsatz

Am frühen Samstagmorgen Schweizer Zeit (ab 02:30 Uhr) geht in Zhangjiakou der Halfpipe-Final der Männer über die Bühne. Anders als bei den Frauen wird die Schweiz dort vertreten sein. Der Walliser Robin Briguet hatte am Donnerstag als 11. den Sprung in den Final der Top 12 geschafft. Rafael Kreienbühl (15.) blieb in der Qualifikation hängen.