Snowboarderin Berenice Wicki bestätigt bei ihrer Feuertaufe an Winterspielen den Final-Einzug und wird starke Siebte in der Halfpipe.

Die 19-Jährige ruft gleich im 1. von 3 Runs eine überzeugende Leistung ab und sichert sich in Peking ein Diplom.

Chloe Kim (USA) war vor 4 Jahren bei Olympia unschlagbar und sie ist es noch immer. An ihre 94,00 Punkte aus Lauf 1 kommt keine Konkurrentin heran.

Der Fight um ein olympisches Diplom, das den Top 8 vorbehalten ist, entwickelte sich am Schluss noch zur Zitterpartie. Doch Berenice Wicki wurde für ihren unerschrockenen Wettkampf-Einstieg belohnt und konnte sich im 12-köpfigen Feld bis zum Ende auf Rang 7 halten.

Das ist ein beachtlicher Erfolg für die 19-jährige Olympia-Debütantin. Und im Vergleich zur Qualifikation tags zuvor konnte die Aargauerin in der Endausmarchung sogar noch einen Platz gutmachen.

Ein Diplom bei Olympia verbinde ich eigentlich nicht mit mir. Das hätte ich alles nie erwartet.

«Es ist unglaublich. Ein Diplom bei Olympia verbinde ich eigentlich gar nicht mit mir», meinte eine nach Worten ringende Wicki in einer ersten Reaktion.

04:10 Video Wicki: «Ich riss mich im 1. Run einfach mal zusammen» Aus Beijing 2022 Clips vom 10.02.2022. abspielen

Schon der Final-Einzug war für sie mehr oder weniger aus heiterem Himmel gekommen. «Sobald man so etwas erreicht, will man sofort wieder mehr. Aber ich hätte das alles nie erwartet.»

Wicki zehrt bis zum Schluss vom starken Run 1

Nach dem ersten Etappenziel hatte Wicki den Final mit sichtbarer Leichtigkeit angehen können. Sie packte bereits im 1. Run ihr gesamtes Repertoire aus und flog zu starken 76,25 Punkten. Rang 4 im Zwischenklassement war der verdiente Lohn für diesen fulminanten Auftakt.

01:51 Video Wicki mit vielversprechendem Start in den Halfpipe-Final Aus Beijing 2022 Clips vom 10.02.2022. abspielen

In der Folge sollte der Tochter eines 2-fachen Olympia-Seglers (1988/1992) keine Steigerung mehr gelingen. Bei Anlauf Nummer 3 verzeichnete die Juniorinnen-Weltmeisterin aus dem Jahr 2017 nach dem Backside 900 einen Sturz. Doch Wicki konnte von einer starken Vorlage profitieren.

Kim überragt alle, rarer Erfolg für Spanien

Mit dem Skore von 94,00 Punkten, die ihr ebenfalls im 1. Lauf gelungen waren, wirbelte Chloe Kim in einer eigenen Liga. Die favorisierte US-Amerikanerin eroberte damit im Alter von 21 Jahren nach Pyeongchang ihr 2. Olympia-Gold. Weitere 2 WM-Titel und 6 Triumphe bei den X-Games, errungen in der Super Pipe, zieren Kims bemerkenswertes Palmarès.

02:04 Video Topfavoritin Kim zaubert einen 94er-Run in die Pipe Aus Beijing 2022 Clips vom 10.02.2022. abspielen

Dank der Zweiten Queralt Castellet aus Spanien ging im Gentin Snow Park erstmals seit 2006 und Kjersti Buaas (NOR) wieder einmal eine Olympia-Medaille in der Halfpipe-Konkurrenz der Snowboarderinnen nach Europa. Castellet fehlten 3,75 Punkte auf Gold. Sena Tomita aus Japan komplettierte das Podest in Peking.